最親密的關係就是最倒楣的關係 你的防衛機制在哪？

替代：最親密的關係，就是最倒楣的關係

轉移發洩在較少威脅的目標上。很多人都非常會用這個防衛機制。

某天有個大學生來諮詢，主因是父母感情不合。

她說從小到大，一直被父親用情緒語言否定，罵她沒家教，批評她什麼事都做不好之類。因為父親老是否定她，讓她變得很沒自信，雖然有時候她也覺得自己並沒有像父親罵的那樣糟糕。其實這有可能是父親對母親的不滿情緒，用了替代轉移發洩在她的身上。

很多家庭是這樣的，老婆對婆家的不滿，轉而發洩在老公身上，被另一半投射情緒的老公，便轉身罵小孩，因此孩子就成了被情緒牽累的無辜者。

媽媽罵爸爸，爸爸投射情緒怪罪小孩

幾天前有個家庭諮詢，一家子遲到了半小時才來，從他們的喘氣聲，可以看出他們真的一路很趕，雖然我一直安慰說沒事沒事，但老婆還是不斷地道歉。

他們才一坐定位，兒子就喊著說好渴，這時老婆就對著老公說：「爸爸！你可以幫忙倒水給兒子嗎？」 這老公一聽，立刻用帶著情緒的口吻對著小孩開罵：「吵什麼？」然後再轉頭對著老婆說：「你不要小孩吵什麼你就給⋯⋯」 我問這位老婆：「你剛才在塞車擔心遲到的路上，一定是在唸老公對嗎？」

她老公立刻回說：「對！明明她自己拖時間晚出門，路上車多還一直唸我⋯⋯」 這下我就明白為什麼小孩會被罵了，因為老公把老婆責怪他的情緒，轉移到口渴想喝水的兒子身上。

其實如果剛剛爸爸不給兒子喝水的情節繼續，就會因為老婆不懂這是老公轉移的情緒，更生氣地對老公說：「你為什麼要那麼凶對小孩？」這也就是夫妻經常莫名其妙的吵架點。

將負面情緒，移轉到最無威脅者身上

曾經有一個案例，女孩只要遇到她的媽媽，就會莫名的想要對她生氣。但真的要說媽媽對她不好嗎？她認真想想，又好像也沒有特別不好的地方，但是莫名其妙的就是會有情緒。

「為什麼會這樣呢?!」這女孩問。

「你應該是用了替代轉移的不成熟防衛而不自知吧。」我對她說：「你可能把在其他地方累積來的壓抑、內心不敢發洩的情緒，轉移在對你最沒有威脅性的人身上。

不喜歡你的母親，對母親感覺很不耐煩，但其實母親並沒有對你不好，甚至可能還一再包容你的情緒、接納你的情緒！在你潛意識的內心深處，知道母親並不會反擊你，所以就很放心把自己的情緒發洩到母親身上了。」 她聽完我的分析後，若有所思，想想好像是這樣，媽媽是一直包容她的脾氣。

「那我要怎麼辦？」 我笑著回她：「看見自己，就是改變的開始。」

很多人很容易不自覺地將他處擠壓來的負向情緒，轉移在另一個對你最沒有威脅也是最放心的人身上，所以說最親密的關係，就是最倒楣的關係。

有些人的情緒，則是轉移在電視的政治政論節目，他們平常對人講話都客客氣氣，但一講起政治就會激烈地批評謾罵，這也是把平常累積的情緒，全發洩在政治、政黨，藉由批判政治來發洩自己內心的情緒。

另外，當小孩在玩玩具的時候，會破壞玩具、會對玩偶說狠話，對玩偶說：「我不喜歡你，我要把你弄壞！」這個時候父母要注意的是，孩子把情緒轉移發洩在玩偶的身上。

有沒有發現，不當的替代轉移是不是很容易？

將情緒發洩在最親的家人身上，是不成熟的防衛

曾經有個個案，狀況是兩個堂兄弟一起玩耍，玩著玩著小堂弟哭了，其他家人出來調解，一開口，就要堂哥不要欺負堂弟，「你是哥哥要讓弟弟喔，不要搶弟弟的玩具啦！」而堂弟的媽媽一聽到哭聲，也跑出來，不了解前因後果就直接指責小堂哥：「你不要欺負弟弟啦！」

在一旁都還沒開口的堂哥媽媽，一聽到所有人都在指責自己的小孩，火氣一來，就生氣得抓住自己的小孩要離開現場。而莫名被媽媽用力帶走的小堂哥，此時大哭了起來，喊著：「我不要！我還要在這裡玩！」

此時媽媽的火氣更大，對孩子更凶了，還強拉著他離開。在其他類似的案例，有些媽媽甚至會當場打自己的小孩給別人看。 其實媽媽生氣的帶走小孩，是因為對他人的不滿，但媽媽就是把情緒發洩在自己孩子身上，或者把對今天孩子與自己受到的委屈，發洩在老公的身上。

圖為《我心裡住著一隻刺蝟：看懂你的人生劇本與內在防衛機制，療癒各種人際傷》書封。如何出版社提供 還有一種狀況，明明就是爸爸比較會失控打小孩，但孩子生氣時都會說「我討厭媽媽」「我不喜歡媽媽」。或是先生在職場上有不如意，在公司裡不敢與同事、上司起衝突，回家後卻跟老婆大小聲，這就是替代轉移發洩自己的情緒了。 所以，哪一個人對你最沒有威脅性，你就最容易把情緒發洩在那個人身上，這就是不成熟的防衛。

（本文出自《我心裡住著一隻刺蝟：看懂你的人生劇本與內在防衛機制，療癒各種人際傷》，如何出版社，未經同意禁止轉載。）