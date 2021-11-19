被丟進垃圾桶的變不朽畫作 關鍵竟在畫家的太太

決定活得像自己

一位畫家因為不滿意自己的作品，一再把剛畫好的畫作丟進垃圾桶，並且陷入討厭自己、哀嘆和失意的情緒中。而他太太每次都會把他丟掉的畫作重新撿回來，把「未完成的夢想」真心誠意的再次放在畫架上。之後畫家會凝視這幅作品許久，接著再次拿起畫筆作畫。經過這樣的來來回回，最終完成的作品是《聖維克多山》〈Mont Sainte-Victoire〉、《大浴女》〈The Great bathers〉等。這位畫家是保羅．塞尚，這些險些被當成垃圾的作品如今成為許多人心中不朽的名作。

現在被視為偉大畫家的塞尚，在生前其實是被他人嘲笑的醜小鴨。他的風格跟當代的繪畫主流不符，那些被他丟進垃圾桶的畫作，就像是自己也不想面對的失意人生。然而誰也沒想到，那隻被無視的醜小鴨，最後搖身變為人人稱讚的白天鵝。

圖為保羅‧塞尚的《大浴女》。擷自Philadelphia Museum of Art

不論是誰，都有討厭自己的時候，工作也會有不順心的時候。有時候也會覺得一切都是徒勞，想要將至今為止的心血全部丟進垃圾桶。但我也相信垃圾桶內也有正在等待被發掘的寶石，而那個寶石必須靠自己找出來。偶爾暫停一下也不錯。儘管沒人想靠近散發臭味的垃圾堆，但是暫停之後，說不定會想去翻找看看。

如果你身邊正好有一位像塞尚太太那樣的支持者，真的是沒有比這更加幸運的事了。沒有也沒關係，我們也可以自己再次展開那張被揉皺的畫作，然後重新開始畫畫。

你所討厭的，或是他人討厭你的特質，很有可能就是專屬於你自己的特色。只要持續關注和努力，一定可以成為名作。

對自己提問

「具備個人特色是危險之事。在人群中跟大家維持同個模樣，待在同個群體，和別人一樣是更加容易的事。」

如同哲學家齊克果所說，要活出自己並不是容易的事情。為了適應與他人的生活，我們很容易被影響。即使一開始確定好方向，也會認為跟其他人朝同一個方向才更加正確，這樣一來，會在某一瞬間加入得過且過的眾人行列，連要去哪裡也不知道，只是盲目地前進。可是難道就只能讓自己陷入孤立嗎？難道沒有跟他人一起，同時又不會失去自己、絲毫不動搖前進的方法嗎？

有的，但首先我們必須先認知到了解自己和幫助自己是很重要的。唯有深入理解自己，才能夠知道自己的核心價值、人生目的以及人生的優先順序。為了讓自己面臨各種環境或情況都能夠不動搖，就需要「自我重啟」，幫助我們活得像自己和守護自己。

「自我重啟」是除了自己，沒有任何人可以做得到的事情。

我們為自己設計的人生有好幾種樣貌，有為了展示給他人看的「大眾人生」，也有只想實現自我理想的「自我人生」。為了設計出專屬自己的人生，可以問自己以下兩個問題：

1.我擁有的核心價值是什麼？

2.只有我能做的理由是什麼？

在相同環境中，有人會克服萬難，也有人會感到絕望，其中的原因是什麼呢？我認為其中一個原因是在人群中，若自己無法被定義為一個獨立個體，將無法找到自己的本質，只是隨波逐流地活著─不能活得像自己，而是活得像他人的人，人生該有多麼痛苦啊。

圖為《刻意暫停：讓疲倦的你，再次充電的技術》書封。采實出版社提供 可是我們從小就被教育要符合社會期待的價值和基準。要求自己符合他人基準已經成為理所當然的事情，甚至沒有時間去思考自己到底喜歡什麼或討厭什麼。正因為如此，我們才更加要有意識地去思考「我」。即使會很痛苦，也不要讓自己去符合他人基準，唯有認同和接納原本的自己，真正的「自我重啟」才能啟動。

（本文出自《刻意暫停：讓疲倦的你，再次充電的技術》，采實出版，未經同意禁止轉載。）