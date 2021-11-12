把醜小鴨部屬當空氣 會議室裡的他淚流滿面道出內心秘密

你前進的方向正確嗎？

我在某家企業擔任經理職位時，遇過一名醜小鴨般的下屬。那位下屬做事總是慢吞吞。我交代他事情時，他都會說好，卻從來沒有好好去做。因為這位下屬的關係，整個團隊的氣氛常常陷入低迷，有時還因為教訓這位下屬浪費了寶貴的會議時間，因此後來我只把任務交代給團隊其他成員。

我徹底無視了他，安排工作時也把他當成空氣─現在看來，這就是俗稱的「職場霸凌」吧。雖然這不是很好的做法，但我認為這位下屬難以改變自己的工作方式，因此即使很難過，但為了整個團隊和其他職員著想，我認為這樣做是迫不得已的選擇。

後來有一天，我走進會議室的時候，看到那位下屬獨自一個人呆呆地站在裡面。我嚇了一跳，不耐煩地問他：「你不去做事，站在這裡做什麼？」結果他突然淚流滿面。

他說因為自己沒能把工作做好，讓主管〈我〉很苦惱，自己內心也很傷心難過。於是我要他坐下來，跟他邊喝茶邊聊了許多事情。直到那時候，我才知道他過去這段時間說不出口的苦楚。原來這位下屬的父母正在跟癌症抗爭，現在家裡情況一片混亂。

我內心愧疚不己。我告訴他自己並沒有討厭他，叫他不用擔心，只需要更加努力工作就好。我安慰他後，叫他回去座位安心上班。那時候，我才發現那個「沒血沒淚的我」。我對那個只看到目標，從未關心周圍人們的自己感到氣憤。這樣的我還可以被稱為領袖嗎？我只不過是一個督促和逼迫下屬的管理人而已吧？是不是有許多下屬因為我而深受創傷呢？把工作做好當然很好，但是像我這樣絲毫不關心每位下屬的情況和困境，就像推土機那樣死命推著他們前進。那時候，我才重新領悟到比起工作，應該優先關心人。

這次事件之後，我決定在督促下屬之前，要先努力理解他們，再一起朝著達成目標努力。我那時候針對自己的領導風格做了方向重啟。我丟棄過去認為重要的價值，找到全新的價值做為自己前進的方向。至今那位下屬還會偶爾打電話給我，由此看來，我當時做的「方向重啟」是成功了。

圖為《刻意暫停：讓疲倦的你，再次充電的技術》書封。采實出版社提供 你們正在追求哪種價值呢？你們想走向哪方呢？不論你的目的多好，如果方向錯了，那就不可能真正抵達目的地。「方向重啟」是檢查自己追求的方向是否正確的過程。

隨著時代或環境的改變，重新調整方向是隨時都要做的事情，因此在方向重啟中，重要的是意識到自己正在追求的方向有可能出錯，以及承認自己犯錯的柔軟身段。只要能夠放下身段，隨時都可以調整方向，然後走向新方向。

（本文出自《刻意暫停：讓疲倦的你，再次充電的技術》，采實出版，未經同意禁止轉載。）