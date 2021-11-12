當生活出現三個徵兆時 就該「重開機」囉

何時要重啟？

不論是誰，都無法預知自己何時會遇到挫折或陷入一成不變的狀態。雖然有許多人工作三年後就會開始感到倦怠，但這並不會影響日常生活。有些社會新鮮人早早就感到倦怠，開始過著得過且過的日子，但也有像延世大學的名譽教授、哲學家金亨錫那樣，即使已經超過一百歲，依然堅持閱讀寫作和演講，天天迎接新挑戰。

因此反過來思考，重啟是不論何時都可以做，甚至可以說一生都要做的事情。為了適應日新月異的環境，想持續地跳躍和成長，就必須反覆地做「暫停之後，重新出發」的重啟動作。

這時候能否自發性地察覺該重啟的時機點，就變得非常重要了。怎麼覺察時機點呢？只要了解自己的現況就可以知道。具體來說，如果出現以下三個徵兆，就是需要重啟的時候了。

第一，迫切感消失了。

如果處於為了達成目標而努力的階段，當然不需要暫停，一旦迫切感消失，就需要通過暫停來重啟。當你想著「從現在起，要舒舒服服地享受」時，就是危機出現的時候。有位求職者嘴巴上總是說自己正在準備找工作，其實什麼也沒做，他一開始心急如焚，所以努力準備履歷找工作，但失敗幾次以後，隨著無業狀態越來越長，他開始討厭工作，腦中雖然知道必須要去找工作，但因為無業狀態太過舒適的關係，反而失去就業的欲望了。當你的迫切感一旦消失，就要馬上中斷懶散的日常生活，重新振作起來。

第二，沒有什麼東西可學了。

一成不變的特徵就是太過熟悉工作之後，內心變得鬆懈，認為自己再也不用學習了。沒有什麼可學的人當然不可能得到更高的成就。不論是誰，再怎樣學習和熟練，一定還會有自己不知道的東西，反而是越學習越發現自己不知道的東西還很多。世間變化無常，我們身處的環境也總是在變化，有多少人因為拒絕改變，以慣例為藉口而落後世界呢？當覺得自己什麼都知道之時，就是要馬上重啟之時。

第三，採用過去的成功模式卻沒有成效。

我看過太多被危機擊垮的優秀人才或企業了。有許多人在企業內擔任基層主管時，常常被稱讚能力卓越，一旦他們升為高階主管或經理後，卻感到相當痛苦。為什麼會這樣呢？那是因為他們不知道「暫停」。促使他們升上高階主管的成功模式，在成為高階主管之後卻不再適用，此時若依然固守同一套模式，即使努力工作也做不出好成果。這個時候就需要暫停一下，修正現在的工作方式，然後重啟。

總而言之，當工作內容越來越熟悉、生活變得更舒適時，就需要思考一下重啟的時機。當日子千篇一律、沒有熱情，同時又變得懶散時，也就達到「安於現狀」的最高境界了。這時候，我們一定要暫停一下。

企業也是如此。世界在改變，企業也要跟著改變。就算投資相同的努力和時間，當情況或環境不同時，成果也會不同。環境和情況不停地改變，緊抓著過去的經驗和成功模式，不知道「刻意暫停」，未來是毫無保障的。曾經因為類比技術創造一次成功的索尼〈Sony〉 公司， 在數位技術發展的時候， 錯過了改變企業結構的時機； 諾基亞〈Nokia〉是最先開發智慧型手機的公司，但由於太過沈迷傳統功能型手機帶來的美妙成功，最後反而陷入危機。

圖為《刻意暫停：讓疲倦的你，再次充電的技術》書封。采實出版社提供 曾經讓自己獲得成功的策略、方案等，都要勇敢地拋棄，並刻意暫停。我們是為了不被打垮，才選擇重啟。絕對不可以持續執著於過去曾經讓自己獲得成功的方式，必須在適當的時候停下來，好好地找出全新的可能。現在正在做的事情，繼續用過去的方式來做，不可能帶來更大的成長。我們要像熊那樣，在冬眠之後，迎來新的春天。我們也需要打造自己的冬眠期。

（本文出自《刻意暫停：讓疲倦的你，再次充電的技術》，采實出版，未經同意禁止轉載。）