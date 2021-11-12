不倒翁的重啟哲學！如果想要再次出發也必須要先倒下

暫停，是為了更高的跳躍

每個人都把忙碌掛在嘴邊說個不停。上班族、學生、創業者好像都在追逐著什麼。

或許是因為擔心自己落後他人的恐懼感，才會不停地追趕著什麼吧。這份恐懼讓大家無法回頭檢視過去，也不知道自己要去哪裡，沒有思考過為什麼要這樣活著，就只是忙的要死地活著而已。

不過，我們偶爾會出現身體和心靈什麼都不想做，也沒有任何欲望的一瞬間。因為飽受過度疲累和無力感折磨，開始產生自我厭惡，這就是「倦怠」〈burnout〉。這個單詞也可以解釋成「職業過勞」、「燃燒殆盡」或「精疲力竭」。耗盡了體內所有能量的人，不得不走向崩壞。

我在三星電子〈Samsung〉工作了很長時間，離開三星之後，走向了創業之路，也曾做為大學教授，後來還創辦了經營研究所，向許多企業提供職涯諮商和培養洞察力的課程。我見過無數辛辛苦苦活著的年輕人和上班族，他們就像被加裝了安全閥，因倦怠而斷電，卻陷入了進退兩難的困境，疲累不堪。如何幫助這些人鼓起勇氣重新出發呢？

這是我長久以來的苦惱，也是我研究的課題之一。

至今，每當我精疲力盡、對前途感到一片茫然、心灰意冷，幸運的是我每次都能夠克服考驗，重新站穩腳步，並把這些經驗做為成長的動力。因此我也被稱為「不倒翁」，可能是人們認為我在摔倒後往往能一下子再次站起來的關係。但不倒翁如果想要在很短的時間內站起來，就必須先倒下─我們如果想要再次出發，也必須要先倒下。

可是，人們總是對不倒翁從倒下到站起來的過程不感興趣，但「真正重要之事」就在這過程中。我認為「暫停之後再重新開始的歷程」，就是幸福和成功的最大祕訣。這是我從無數次倒下之後又重新站起的經歷中領悟出的道理。為了獲得人生的幸福和成功， 需要「 暫停之後， 重新出發」 的過程， 我把這個過程稱之為「 重啟」〈rebooting〉。

所謂的重啟，是指「往後退一步，轉身看看自己過去的人生，重新整頓自己並培養可以再次出發的力量」。在人生這場比賽中，有時候跑得很快，有時需要慢慢走，甚至有時還要暫停一下，只有像這樣不斷調整前進的速度，最終才能夠抵達終點線。「暫停之後，重新出發」的過程可以消除我們的疲累，幫助我們堅持得更長久。當我們感到艱難，或陷入倦怠和一成不變的時候，甚至是自認為表現的不錯時，都可以通過「重啟」來重新調整方向和安排人生。

圖為《刻意暫停：讓疲倦的你，再次充電的技術》書封。采實出版社提供 不論是誰，只要活著就會遇到無數問題。是要抵抗到底，盲目的衝撞呢？還是接受這一切，並從中找出可以做為下一個跳躍的機會呢？重啟就是選擇後者的方法，也是創造出更美好明日的關鍵。

要在兩點之間找出最短距離，當然是兩點之間的直線。可是人生路途中的最短距離並不是直線。用曲曲折折的線來連接，有時候停下來休息一下，反而能比直線更快創造出成果。或許這就是人生不容易與有趣之處。

（本文出自《刻意暫停：讓疲倦的你，再次充電的技術》，采實出版，未經同意禁止轉載。）