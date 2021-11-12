「睜開眼睛就想滑手機」？你會不會把世界看得比自己還重要？

生活心理學，讓我們從「晨間滑手機」這件事來看看你的內心渴望。

你睜開眼睛後的第一件事是什麼？

早上起床，鬧鐘響起，你睡眼惺忪地關閉提醒，正好有了很正當的理由看手機。你大概會回個訊息，看個動態，有空的話順便再看個新聞或影片，對吧？

外媒《Bustle》曾報導，根據調查顯示，約有 46% 至 61% 的受訪者每天都會在真正走下床前，或是醒來後的五分鐘內滑手機。而雖然大家每天都在重複做這件事，但卻很少注意早上滑手機會對大腦造成什麼影響。

生活心理學，讓我們從「晨間滑手機」來看看你的內心渴望。

也許你不是真的愛滑手機，只是不想和世界脫節

在資訊快速流通的時代下，我們很習慣每分每秒都在吸收新知。因此起床就想滑手機，其實代表了我們對自己睡著這段時間發生的事感到好奇，不希望自己沒跟上什麼新聞、新訊、朋友的新消息等。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查數據顯示，美國人使用手機的最常見方式有以下五種：

傳送訊息（97％）

講電話或視訊（92％）

上網（89％）

回覆電子郵件（88％）

使用社群軟體（75％）

這五種方式，都與外部連結息息相關，反映了人們害怕／擔憂與世界脫節的心理狀態。然而，當我們汲汲營營想要跟上大家的腳步，是否會壓縮到漢和自己好好相處，好好面對自我的時間呢？

你該把時間花在自己身上，別把力氣花在迎合他人

關於起床滑手機，《儀式的力量》一書的作者 Theresa Cheung 曾提過：

如果你醒來的第一件事是抓手機，那麼你就對大腦傳遞了這個訊息：別人的需求──你手機上的訊息──比你自己的還重要。這個簡單的動作會支配你一整天。在一天清醒的前幾分鐘，重要的是把自己放在最重要的位置。承認你自己的重要性和需求比什麼都要緊，這不叫自私。事實上，這是你所能做的最不自私的一件事，因為連你自己都沒有的東西，你根本不可能給別人。

如果我們都認同照顧自己是件重要的事——事實上，可能沒什麼事比這件事更重要——那麼我們為什麼要在每天起床時，每次養精蓄銳後，立刻去看外界發生了什麼事？為什麼不是先觀察自己今天的心情如何、身體狀況如何？如果你能夠先為自己泡杯茶，和自己好好相處，會不會有可能獲得更多能量，而後能夠以最佳狀態去關心遠在幾公里外的朋友、家人、伴侶？

在關心世界、關心他人以前，先把自己照顧好，一點都不自私。你該把時間花在自己身上，而非把力氣花在迎合他人。

現在開始，培養好好對待自己的習慣

當你體認到自己才是最重要的，就可以接著嘗試探索、培養適合自己的晨間習慣。在《閱讀前哨站》中，作者 Waki 瓦基曾分享自己閱讀《起床後的黃金 1 小時》一書後，歸納出來的習慣養成五步驟：

一、在每個習慣之間加入提醒自己的元素。例如想閱讀，前晚就在桌上放本書。

二、在舊習慣裡加入小改變，而且要讓習慣本身具有吸引力（自己要喜歡）。

三、從小地方逐漸增加份量，例如運動從 5 分鐘開始，漸漸增長到 30 分鐘。

四、如果能夠規律地完成晨間習慣，無論時間是長是短，給自己來點小獎勵。

五、對每個新增的項目，安排一到兩週的實驗期，觀察成效和自己的感受。

習慣養成不是件短時間內能做到的事，但若堅持下去並慢慢累積，你會發現自己的成長與變化。如果你現在正結束一段長假、受不了高壓生活的話，建議你現在就戒掉早晨滑手機的習慣，好好培養屬於自己的早晨習慣吧。一日之計在於晨，想建立生活品質，成為理想自我，讓我們從每天早上的改變開始做起！

本文由女人迷授權，原文連結請點女人迷高潮大調查：有85%的女性認為，性愛中的「進入」，不是最重要的環節！