「為什麼我會一直害怕？」海倫．凱勒：安全感是一種迷信

這才是真正的安全感

總覺得沒有安全感，該怎麼辦呢？

第一步，還是要自我察覺。多問自己幾個「為什麼」：「為什麼我會這麼沒有安全感？」「為什麼我會一直害怕？」「害怕時，我的行為習慣是什麼？是大聲嚷嚷，還是冷靜思考、安撫自己？」越多的自我對話，就越能說明你找到自己內心的癥結。這也是心理諮商師最常用的行為認知法。很多人說心理諮商就是聊天，但其實，心理諮商師也是在幫你和內在的自己建立溝通。

第二步，是思考害怕這種情緒的意義。我們在未知或者不可控的情況下，難免會感到害怕。但是，本能的感受和實際生活情形是有差異的，真的有必要這麼害怕嗎？有可能是因為我們面對「未知以及不確定」後的過激反應，有可能是原生家庭埋下的種子。然而，真正的勇氣是什麼？就是知道自己害怕的地方，然後能小心安撫自己，繼續勇敢前行。

在學習新技能的時候，失敗和挫折都是難免的，心理上的成長也是一樣的。不要指望一下子將不安全感打敗，這是一個循序漸進的過程。應該將注意力放在優勢上，而不是一味地關注和重複自己的脆弱。尋求幫助、表達情緒，然後原諒自己。 生活總是狀況百出，總有不能控制的情況，我們不能控制別人的評價，也不能完全掌控自己的成敗。想要在一個不可控的環境裡控制一切，最後的結果就是和恐懼作伴，精疲力竭。

美國作家海倫．凱勒從小就失去了視覺，在她的體驗裡，世界就是黑暗的，可以想像一下，這有多麼令人害怕和緊張，還有人比她更沒有安全感嗎？但她說過：「人類所謂的安全感，其實就是一種迷信，在自然環境中並不存在。想要避開風險，從長期來說其實更不安全。人生要不是一場勇敢的冒險，要不一事無成。直接面對挑戰，才是自由的靈魂。」

圖為《焦慮是你的隱性天賦》書封。圓神出版社提供 在乎安全感的人，都是沒有安全感的人，而剩下的人，他們並非擁有安全感，而是根本不相信安全感這個東西。當你不再執著地追求安全感，接受世界就是由不確定組成的，才能踏實地活在世界上。

（本文出自《焦慮是你的隱性天賦》。圓神出版社提供，未經同意禁止轉載。）