快訊

惡少為食品二代！台中市食安處：百桂曾違食安法

恨不得飛去！男大生醒了 母與律師商討：傾向三人都告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在約會的時候不要放聲大笑？35條黃金準則曾是暢銷書

圓神出版社 / 文．尹依依
圖片來源：Ingimage
圖片來源：Ingimage

有多少女孩子在成長中聽到過這樣的「教誨」：「女孩子要乖一點。」「女孩子要文靜一點。」「女孩子不要太張揚。」

《紐約時報》的一篇報導曾經寫過，今天的女性大多仍被教導順從，她們應該惹人喜愛，應該矜持被動。而男性會因為他們的冒險和勇敢得到讚揚，缺少這樣的勇氣則會被稱為娘娘腔。性別固化其實從我們很小的時候就開始了，比如我們買芭比娃娃給女孩子、買變形金剛給男孩子的時候。這些都在潛移默化地告訴女性，如果表現得更溫順，就更容易得到表揚；如果變得「野蠻」（其實是自我），就會被排斥。

在教育方面也是一樣，例如「邏輯思維、數理化都是男孩子的強項」，所以我們哪怕努力取得了好成績，也會被告知「妳不要驕傲得太早。」「妳不要太容易自滿。」無處不在的限制導致許多女性習慣性地躲在舞臺後面。但是，如果妳不走到舞臺中心，怎麼可能被別人看到？不被看到，怎麼可能得到認可？不得到認可，怎麼會表達野心？

有心理研究表明，女性在同性之間能展現出更好的競爭力。在一所全部為女性的學校或公司裡，女性更願意不遺餘力地尋求榮譽和認可，哪怕那樣的行為會被認為具有侵略性和不友好。從這一點上看，傳統的女子學校，因為沒有性別的對比和過早固化，女性的力量可能更容易被彰顯。

聽話的女孩在學校裡、職場中、家庭內，可能都是好學生、好員工和好媽媽，但是她們可能缺乏冒險精神、創造力和自信心。我們不要忘了，這也是野心的重要構成因素，但是這些因素從小就被壓制，沒有得到很好的發展。

何處安放女性的野心？

《戀愛必勝守則》是一本曾經風靡美國的暢銷書，登上過《紐約時報》暢銷書排行榜。作者艾倫．費恩和雪莉．史耐德分享了她們久經考驗的約會技巧，給出了35條黃金準則來幫助女性打造完美約會，找到她們的真命天子。這本書希望女性能好好把握性別優勢，參考書中的建議，把自己最佳的一面展現出來，同時也仔細發掘對方的優點，最終步入婚姻殿堂。

這35個準則中包括：不要像和閨密在一起那樣放肆，在約會的時候不要放聲大笑，別說太多話，溫柔地看著他，仔細地聆聽他說話，讓他想像妳會是支持他的溫柔妻子。這本書告誡其他女性：妳只需要假裝這樣做，直到妳真的有這樣的感覺。

圖為《焦慮是你的隱性天賦》書封。圓神出版社提供
圖為《焦慮是你的隱性天賦》書封。圓神出版社提供
難道做為女性，結婚生子就是我們人生中最大的成就了嗎？在這個多元化的世界，我們應該期望更大的選擇餘地，與性別無關，卻與理想和自我成就有關。

結婚生子可以是成就，野心勃勃、位高權重也可以是榮耀。

（本文出自《焦慮是你的隱性天賦》。圓神出版社提供，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

把醜小鴨部屬當空氣 會議室裡的他淚流滿面道出內心秘密

我徹底無視了他，安排工作時也把他當成空氣─現在看來，這就是俗稱的「職場霸凌」吧。雖然這不是很好的做法，但我認為這位下屬難以改變自己的工作方式，因此即使很難過，但為了整個團隊和其他職員著想，我認為這樣做是迫不得已的選擇。

富二代見證父親發跡竟成了心病 人前強大人後卻無言痛哭

進入診間後，他的第一個問題是：「你知道我是誰嗎？」我心想，這不就是霸道總裁的常見臺詞嗎？我說：「我知道。你是我的病人，因為有幽閉恐懼症，所以前來尋求幫助。」

女性有野心是個缺點嗎？以章子怡、范冰冰為例

在約會的時候不要放聲大笑，別說太多話，溫柔地看著他，仔細地聆聽他說話，讓他想像妳會是支持他的溫柔妻子。這本書告誡其他女性：妳只需要假裝這樣做，直到妳真的有這樣的感覺。

在約會的時候不要放聲大笑？35條黃金準則曾是暢銷書

在約會的時候不要放聲大笑，別說太多話，溫柔地看著他，仔細地聆聽他說話，讓他想像妳會是支持他的溫柔妻子。這本書告誡其他女性：妳只需要假裝這樣做，直到妳真的有這樣的感覺。

「睜開眼睛就想滑手機」？你會不會把世界看得比自己還重要？

生活心理學，讓我們從「晨間滑手機」這件事來看看你的內心渴望。你睜開眼睛後的第一件事是什麼？

當生活出現三個徵兆時 就該「重開機」囉

能否自發性地察覺該重啟的時機點，就變得非常重要了。怎麼覺察時機點呢？只要了解自己的現況就可以知道。具體來說，如果出現以下三個徵兆，就是需要重啟的時候了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。