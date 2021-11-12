在約會的時候不要放聲大笑？35條黃金準則曾是暢銷書

有多少女孩子在成長中聽到過這樣的「教誨」：「女孩子要乖一點。」「女孩子要文靜一點。」「女孩子不要太張揚。」

《紐約時報》的一篇報導曾經寫過，今天的女性大多仍被教導順從，她們應該惹人喜愛，應該矜持被動。而男性會因為他們的冒險和勇敢得到讚揚，缺少這樣的勇氣則會被稱為娘娘腔。性別固化其實從我們很小的時候就開始了，比如我們買芭比娃娃給女孩子、買變形金剛給男孩子的時候。這些都在潛移默化地告訴女性，如果表現得更溫順，就更容易得到表揚；如果變得「野蠻」（其實是自我），就會被排斥。

在教育方面也是一樣，例如「邏輯思維、數理化都是男孩子的強項」，所以我們哪怕努力取得了好成績，也會被告知「妳不要驕傲得太早。」「妳不要太容易自滿。」無處不在的限制導致許多女性習慣性地躲在舞臺後面。但是，如果妳不走到舞臺中心，怎麼可能被別人看到？不被看到，怎麼可能得到認可？不得到認可，怎麼會表達野心？

有心理研究表明，女性在同性之間能展現出更好的競爭力。在一所全部為女性的學校或公司裡，女性更願意不遺餘力地尋求榮譽和認可，哪怕那樣的行為會被認為具有侵略性和不友好。從這一點上看，傳統的女子學校，因為沒有性別的對比和過早固化，女性的力量可能更容易被彰顯。

聽話的女孩在學校裡、職場中、家庭內，可能都是好學生、好員工和好媽媽，但是她們可能缺乏冒險精神、創造力和自信心。我們不要忘了，這也是野心的重要構成因素，但是這些因素從小就被壓制，沒有得到很好的發展。

何處安放女性的野心？

《戀愛必勝守則》是一本曾經風靡美國的暢銷書，登上過《紐約時報》暢銷書排行榜。作者艾倫．費恩和雪莉．史耐德分享了她們久經考驗的約會技巧，給出了35條黃金準則來幫助女性打造完美約會，找到她們的真命天子。這本書希望女性能好好把握性別優勢，參考書中的建議，把自己最佳的一面展現出來，同時也仔細發掘對方的優點，最終步入婚姻殿堂。

這35個準則中包括：不要像和閨密在一起那樣放肆，在約會的時候不要放聲大笑，別說太多話，溫柔地看著他，仔細地聆聽他說話，讓他想像妳會是支持他的溫柔妻子。這本書告誡其他女性：妳只需要假裝這樣做，直到妳真的有這樣的感覺。

圖為《焦慮是你的隱性天賦》書封。圓神出版社提供 難道做為女性，結婚生子就是我們人生中最大的成就了嗎？在這個多元化的世界，我們應該期望更大的選擇餘地，與性別無關，卻與理想和自我成就有關。

結婚生子可以是成就，野心勃勃、位高權重也可以是榮耀。

（本文出自《焦慮是你的隱性天賦》。圓神出版社提供，未經同意禁止轉載。）