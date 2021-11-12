快訊

卡神楊蕙如率網軍「黑」外交官 有罪 判侮辱公署6月最高刑

失敗國家：黎巴嫩斷油、毒梟與內戰「三重危機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富二代見證父親發跡竟成了心病 人前強大人後卻無言痛哭

圓神出版社 / 文．尹依依
進入診間後，他的第一個問題是：「你知道我是誰嗎？」終其一生如果選擇了接受這筆財富，就要努力在人前假裝強大，人後卻無言痛哭。如果金錢始終是他和別人交換真心的阻礙，那就意味著他也永遠無法得到溫暖的結局。圖為示意圖，與當事者無關，圖片來源：Ingimage
進入診間後，他的第一個問題是：「你知道我是誰嗎？」終其一生如果選擇了接受這筆財富，就要努力在人前假裝強大，人後卻無言痛哭。如果金錢始終是他和別人交換真心的阻礙，那就意味著他也永遠無法得到溫暖的結局。圖為示意圖，與當事者無關，圖片來源：Ingimage

在我們急忙給別人或者自己貼上「沒有安全感」的標籤的時候，不妨先思考一下渴望安全感的原因是什麼。

其實很簡單，是因為害怕。害怕外界的不確定因素，也害怕自己應付不來，害怕自己孤身作戰，找不到戰友共同面對，害怕陷阱就在腳下，害怕跌倒後無法翻身……害怕的確有著非常強大的力量，讓我們時刻活得小心翼翼。很多人總是將自己的不安建立在外界的條件上，如果我有很多錢，如果我有房子，如果我有相依為命的愛人……我就會活得充實而有安全感。但事實真的如此嗎？

沒有誰的人生是足夠安全的

李其是個正經八百的富二代，父親白手起家，資產遍布全球，還上過富比士富豪榜。父親的發跡，是在他青春期的時候。他眼看著自己家從門可羅雀逐漸變成了門庭若市，家裡的房子也從小平房一步步換成了大別墅，還逐漸有了司機、保鏢和管家。他慢慢習慣了出門前呼後擁，跟著一大群人。但是，每當處在封閉空間時，李其就覺得害怕，最嚴重的時候甚至不敢進電梯，他覺得無比恐慌，以至於無法呼吸。這是幽閉恐懼症的典型症狀。他因此前來尋求心理諮商。

進入診間後，他的第一個問題是：「你知道我是誰嗎？」我心想，這不就是霸道總裁的常見臺詞嗎？我說：「我知道。你是我的病人，因為有幽閉恐懼症，所以前來尋求幫助。」

在心理諮商中，李其表現出了強烈的牴觸。他認定我的目的不純，是抱著獲取金錢的目的想要走入他的內心，所以經常臨時取消諮商預約。當然，我也絕對不會勉強。個案必須要具備主動性，先過了自己那關，我才能幫助他們。

斷斷續續地進行了大約十次心理諮商後，他才慢慢打開心扉。他一直覺得壓力很大，父親工作十分忙碌，對他的要求也非常高，經常以接班人的標準處處挑剔他。父親還一直告誡他：「外面的世界很殘酷，每個人對你的錢都虎視眈眈，若能力不夠強大，就會毀掉我苦心打下的江山。」

叢林法則第一點就是不能相信任何人，但是他的身邊總是有很多人。他在隨從面前傲慢無禮，每次遇見陌生人也都趾高氣揚，但是內心其實總擔心別人是因為他父親才對他百般容忍，害怕自己永遠不可能會有父親那樣的成就。為此，他一直小心翼翼，處處懷疑猜測，活得很累。在每一段關係裡，都習慣用錢去買真心，得到之後卻又懷疑對方的真心。

所謂的真心，在我看來就是同理他人，如果自己不付出，也就不可能得到。

期待值過高，自信心太低。這種巨大的心理落差和壓力，讓他每次處於封閉空間時，就覺得氧氣不夠，最終得了幽閉恐懼症。這種強烈的不安全感和持續對別人和自己的懷疑，會給人造成極大的焦慮，嚴重的患者甚至會出現被害妄想症、精神分裂、幻聽、幻視等問題。為了保護自己，有些人會選擇把內心包裹起來。但是如果不打開自己，就不會有安全感。

然而，知道了這些道理後，李其的情況並沒有好轉。如今的他依然擁有在常人看來無法企及的財富，但他的問題卻比平常人要嚴重得多。他可能終生都無法擺脫父親的財力和威嚴帶給他的壓力。

圖為《焦慮是你的隱性天賦》書封。圓神出版社提供
圖為《焦慮是你的隱性天賦》書封。圓神出版社提供
終其一生，他如果選擇了接受這筆財富，就要努力在人前假裝強大，人後卻無言痛哭。而如果金錢始終是他和別人交換真心的阻礙，那就意味著，他也永遠無法得到溫暖的結局，這就是現實。

不是每一個人都會被心理諮商師「渡過」，但確實，每一個人都有一顆渺小而不安的內心在暗地裡默默生長，這真的和你是誰無關。

（本文出自《焦慮是你的隱性天賦》。圓神出版社提供，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

富二代見證父親發跡竟成了心病 人前強大人後卻無言痛哭

進入診間後，他的第一個問題是：「你知道我是誰嗎？」我心想，這不就是霸道總裁的常見臺詞嗎？我說：「我知道。你是我的病人，因為有幽閉恐懼症，所以前來尋求幫助。」

女性有野心是個缺點嗎？以章子怡、范冰冰為例

在約會的時候不要放聲大笑，別說太多話，溫柔地看著他，仔細地聆聽他說話，讓他想像妳會是支持他的溫柔妻子。這本書告誡其他女性：妳只需要假裝這樣做，直到妳真的有這樣的感覺。

我的媽媽漸漸地成了我的孩子 她的「回程」誰來接？

由於我從一歲零九個月就離開了媽媽，媽媽有很長時間在國外工作，她又是那種很少對孩子表達愛和鼓勵的人，因此我和媽媽的人生之路，原本是一種弱連結──我們的關係並不親密，特別是在情感上和精神上。

不倒翁的重啟哲學！如果想要再次出發也必須要先倒下

要在兩點之間找出最短距離，當然是兩點之間的直線。可是人生路途中的最短距離並不是直線。用曲曲折折的線來連接，有時候停下來休息一下，反而能比直線更快創造出成果。

Deepfake事件：被慾望與盤算 千瘡百孔的女性身體

至今仍有人認為，可以使用 Deepfake 合成等等方式，恣意意淫、嘲弄及使用女性身體（無論是不是實體上的），去服務、去滿足他們的慾望，而不需要取得本人的同意。

真實比完美「美」多了 犯一點小錯又可妨？

首先，我們可以故意製造犯錯的機會。比如在彙報工作的郵件裡故意寫錯一個字；整理房間的時候，故意亂扔幾件衣服在沙發、椅子、床上。在可控的範圍內去嘗試犯錯，是一個可行的方法，因為你會知道，別人的反應其實遠遠不如你想像中的那麼大，世界也絕對不會因為你的一個小錯誤而崩塌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。