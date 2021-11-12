富二代見證父親發跡竟成了心病 人前強大人後卻無言痛哭

在我們急忙給別人或者自己貼上「沒有安全感」的標籤的時候，不妨先思考一下渴望安全感的原因是什麼。

其實很簡單，是因為害怕。害怕外界的不確定因素，也害怕自己應付不來，害怕自己孤身作戰，找不到戰友共同面對，害怕陷阱就在腳下，害怕跌倒後無法翻身……害怕的確有著非常強大的力量，讓我們時刻活得小心翼翼。很多人總是將自己的不安建立在外界的條件上，如果我有很多錢，如果我有房子，如果我有相依為命的愛人……我就會活得充實而有安全感。但事實真的如此嗎？

沒有誰的人生是足夠安全的

李其是個正經八百的富二代，父親白手起家，資產遍布全球，還上過富比士富豪榜。父親的發跡，是在他青春期的時候。他眼看著自己家從門可羅雀逐漸變成了門庭若市，家裡的房子也從小平房一步步換成了大別墅，還逐漸有了司機、保鏢和管家。他慢慢習慣了出門前呼後擁，跟著一大群人。但是，每當處在封閉空間時，李其就覺得害怕，最嚴重的時候甚至不敢進電梯，他覺得無比恐慌，以至於無法呼吸。這是幽閉恐懼症的典型症狀。他因此前來尋求心理諮商。

進入診間後，他的第一個問題是：「你知道我是誰嗎？」我心想，這不就是霸道總裁的常見臺詞嗎？我說：「我知道。你是我的病人，因為有幽閉恐懼症，所以前來尋求幫助。」

在心理諮商中，李其表現出了強烈的牴觸。他認定我的目的不純，是抱著獲取金錢的目的想要走入他的內心，所以經常臨時取消諮商預約。當然，我也絕對不會勉強。個案必須要具備主動性，先過了自己那關，我才能幫助他們。

斷斷續續地進行了大約十次心理諮商後，他才慢慢打開心扉。他一直覺得壓力很大，父親工作十分忙碌，對他的要求也非常高，經常以接班人的標準處處挑剔他。父親還一直告誡他：「外面的世界很殘酷，每個人對你的錢都虎視眈眈，若能力不夠強大，就會毀掉我苦心打下的江山。」

叢林法則第一點就是不能相信任何人，但是他的身邊總是有很多人。他在隨從面前傲慢無禮，每次遇見陌生人也都趾高氣揚，但是內心其實總擔心別人是因為他父親才對他百般容忍，害怕自己永遠不可能會有父親那樣的成就。為此，他一直小心翼翼，處處懷疑猜測，活得很累。在每一段關係裡，都習慣用錢去買真心，得到之後卻又懷疑對方的真心。

所謂的真心，在我看來就是同理他人，如果自己不付出，也就不可能得到。

期待值過高，自信心太低。這種巨大的心理落差和壓力，讓他每次處於封閉空間時，就覺得氧氣不夠，最終得了幽閉恐懼症。這種強烈的不安全感和持續對別人和自己的懷疑，會給人造成極大的焦慮，嚴重的患者甚至會出現被害妄想症、精神分裂、幻聽、幻視等問題。為了保護自己，有些人會選擇把內心包裹起來。但是如果不打開自己，就不會有安全感。

然而，知道了這些道理後，李其的情況並沒有好轉。如今的他依然擁有在常人看來無法企及的財富，但他的問題卻比平常人要嚴重得多。他可能終生都無法擺脫父親的財力和威嚴帶給他的壓力。

圖為《焦慮是你的隱性天賦》書封。圓神出版社提供 終其一生，他如果選擇了接受這筆財富，就要努力在人前假裝強大，人後卻無言痛哭。而如果金錢始終是他和別人交換真心的阻礙，那就意味著，他也永遠無法得到溫暖的結局，這就是現實。

不是每一個人都會被心理諮商師「渡過」，但確實，每一個人都有一顆渺小而不安的內心在暗地裡默默生長，這真的和你是誰無關。

（本文出自《焦慮是你的隱性天賦》。圓神出版社提供，未經同意禁止轉載。）