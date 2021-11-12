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女性有野心是個缺點嗎？以章子怡、范冰冰為例

圓神出版社 / 文．尹依依
在網路上搜索「章子怡」，總能看到這樣的評論：「對於國際章始終無法喜歡起來！或許是因為她那張寫滿欲望與野心的臉吧，著實讓人喜歡不得。」中新社
在網路上搜索「章子怡」，總能看到這樣的評論：「對於國際章始終無法喜歡起來！或許是因為她那張寫滿欲望與野心的臉吧，著實讓人喜歡不得。」中新社

對自己的野心勃勃 很不好意思？

我曾經有一個個案，她符合一般人對女強人的一切想像：幹練、效率高、升職快，不到三十歲已經是公司的高級經理。做為前途無量的職場人，她的強大大家都能看到。但和她的「強大」如影隨形的，還有她的焦慮。特別是在職場人際關係上，她被這種焦慮折磨得厲害，覺得走投無路的時候，才來尋求心理諮商的幫助。

每一次和我諮商時，她都表達對人際關係的焦慮，比如：「我是不是看上去太強勢了？」「這件事我處理得是不是太冷酷無情了？肯定會得罪人吧？」

這些問題其實都指向了一個主旨：怎麼樣才能成為一個大家都喜歡的溫柔女強人？她想要大家喜歡自己，與所有人保持一種和諧融洽的關係，但是心裡又十分清楚，想要有好的職場發展，想要升職，就必須更冷酷無情一點，這就勢必會得罪人，她也不可能讓所有人都滿意。是做一個讓大家都滿意的濫好人，還是憑藉自己的能力爭取升職，在心裡變成了一個解決不了的難題，讓她焦慮不已。

我問她：「妳為自己的野心勃勃很不好意思嗎？」

她想了想，回答說：「因為女孩子從小接受的教育就是要乖巧、溫柔和聽話，而『野心』兩個字代表著強勢、咄咄逼人，我不想給人這樣的印象。」 我相信，對「野心」的害怕，不只是她一個人的問題。沒有多少女人願意用「野心勃勃」來形容自己，包括我自己在內。

2004年，美國精神學專家安娜．費爾斯在《哈佛商業評論》雜誌寫了一篇反響很大的文章，題目為〈女性缺乏野心嗎？〉她在裡頭寫道，做為一名精神科醫生，她能看到很多病人內心不為人知的祕密，女性個案往往會把「野心」小心翼翼地隱藏起來，不想讓別人知道，包括最親近的人。這樣的情況我在心理治療中也見過不少。

我幾乎從來沒有見過一名女性個案說她渴望成功、金錢、權力、名望，倒是很多男性個案會大方地表達自己的野心。對女性來說，野心甚至可能比性更難以開口表達。

范冰冰也曾因為「把野心穿在了身上」—穿著龍袍(圖右)出席活動，遭到了媒體的口誅筆伐。圖左為仙鶴裝。歐新社
范冰冰也曾因為「把野心穿在了身上」—穿著龍袍(圖右)出席活動，遭到了媒體的口誅筆伐。圖左為仙鶴裝。歐新社

野心的真面目 女性如果表達出野心，通常會引起非議。當紅的娛樂明星也難逃這樣的命運。在網路上搜索「章子怡」，總能看到這樣的評論：「對於國際章始終無法喜歡起來！或許是因為她那張寫滿欲望與野心的臉吧，著實讓人喜歡不得。」

「很多人不喜歡章子怡，因為她太過好強耍狠的個性，而中國人向來不讚美欲望，尤其是這種從小就把『野心』寫在臉上的女人。」范冰冰也曾因為「把野心穿在了身上」—穿著龍袍出席活動，遭到了媒體的口誅筆伐。

圖為《焦慮是你的隱性天賦》書封。圓神出版社提供
圖為《焦慮是你的隱性天賦》書封。圓神出版社提供
雖然內心渴望，能力也足夠，但是公開地表達「我要的更多」的渴求對女性來說依然很困難。我們害怕談論野心，那是因為野心代表著去爭取、去拿來、為自己，而女性從小被教導要溫柔和付出，所以女性的野心特別容易和自私、自大、自戀、掌控他人、為達目的不擇手段聯繫在一起。

但野心的本來面目並非如此。

（本文出自《焦慮是你的隱性天賦》。圓神出版社提供，未經同意禁止轉載。）

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