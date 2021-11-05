糖衣下的童話比柴米油鹽擾人？「小室真子」的選擇是活成完整的人

2021年10月26日，日本德仁天皇的姪女真子公主與男友小室圭結婚，跟平民結婚後的她將失去皇室身份，並於婚後與丈夫一同到美國展開新生活，從此她不再是「真子公主」，而是「小室真子」。

真子：「對我來說，小室圭是不可替代的存在。」

10月26日，日本德仁天皇的姪女真子公主與男友小室圭舉行結婚記者會，正式又莊重地，向大眾宣布兩人共結連理的消息。

歐新社

照理說，婚訊應該是喜訊，但在消息發佈後，卻沒有收到雪片般飛來的道賀恭喜，反而似乎隱約瀰漫著擔憂氛圍，有人觀望，有人質疑，有人可惜，甚至有人嘲笑——好端端的公主不當，「下嫁」平民幹嘛？

日本皇室的女性成員與平民結婚後，會失去皇室身份——從此以後，她不再是「真子公主」，而是從夫姓的「小室真子」。

然而，對男性成員卻沒有這種規定，女性平民可以「嫁入」皇室。也就是說，日本皇室的男性成員，比女性成員更有選擇的空間，他不會因為與誰結婚，而承擔失去原有身份的風險。

未來，真子將與丈夫小室圭移居美國，過平凡人的生活。她拒絕舉辦皇室婚禮，也拒絕提供給離開皇室的女性成員的「一時金」（補貼）。

放棄身份、放棄錢，在旁人眼中，或許是很大的犧牲，但有沒有可能對真子而言，擁有與愛人共築家庭的自由，才是她最渴望的呢？

不要錢也不要身分，「被愛沖昏頭」的公主？

日本真子公主(後左)是當今日本天皇德仁(前左二)的侄女。後為德仁天皇的弟弟文仁夫婦。前排右一右二是真子的祖父上皇明仁與祖母美智子。(美聯社)

根據 BBC 報導，在真子與小室圭結婚當天，發生一些抗議行動。抗議人士高舉「保護我們的家庭」、「皇室是日本的靈魂」等的標語，表達對此事不滿。

其實，早在真子與小室圭交往期間，他們的一舉一動就備受關注，許多民眾認為小室圭配不上真子，而種種壓力更讓真子罹患創傷後壓力症侯群（PTSD，Post-Traumatic Stress Disorder）。

即使我們多數人不是皇室成員、不是公主，但在生活中，也經常收到關於結婚成家或生兒育女的批評指教，而這和此事的背後脈絡十分相像。

在以異性戀價值觀為主流的社會裡，大眾習於對他人非典型的、另類的選擇，指指點點，甚至抱持「看好戲」的心態，一旦發生事情，就彷彿自己是全知者，理所當然地說出「你看吧」、「我就說吧」來嘲諷。

於是，有人說，真子被愛沖昏頭、為愛出走不值得；也有人說，愛情敵不過麵包，終須為現實打算。

的確，人生不是披荊斬棘後就注定美滿的童話故事，我們永遠無法確知，婚後是否從此幸福快樂；但也正因為不是童話故事，沒有單一復刻的模板，紙張空白，我們能自己執筆書寫，不必汲汲營營去複製別人的生命故事。

始終被認為應該與同樣是皇室成員結婚的真子，掙脫了大眾對自身婚姻的想像。不曉得未來如何，但這是她願意為自己選擇負責的決定。

真子：「對我們來說，婚姻是珍愛彼此心意的必要選擇。」

儘管兩人感情並未受到許多祝福，他們依然選擇踏上結婚成家的路程，往後時日漫漫，仰賴彼此攜手共度。

放棄皇室身份，「出逃」追愛的真子公主，為我們所帶來的啟示是：婚或不婚、如何婚，每個人都應該要擁有自由選擇的權利。

糖衣下的童話故事，比柴米油鹽更擾人

說到君主制，人們第一個聯想到的，或許不是日本皇室，而是英國王室。甚至部分人以「日本的梅根與哈利」，來形容真子與小室圭的婚姻。路透

說到君主制，人們第一個聯想到的，或許不是日本皇室，而是英國王室。甚至部分人以「日本的梅根與哈利」，來形容真子與小室圭的婚姻。

而無論是日本或英國，女性的皇室／王室婚事或婚後生活，除了被放大檢視外，也有許多必須遵循的規矩，她們不得不活在大眾對自己的期待與想像之中。

當年凱特與威廉王子結婚時，被戲稱宛如真人版灰姑娘，遭質疑「憑什麼」；梅根與威廉王子的弟弟哈利結婚後，媒體時常拿她和凱特互作比較，看誰更受愛戴、更符合王妃典範。若追溯到更久以前，車禍身亡的黛安娜王妃，生前也因為王室身份而備受注目，承受巨大的精神壓力。

當年凱特與威廉王子結婚時，被戲稱宛如真人版灰姑娘，遭質疑「憑什麼」。圖為近期凱特王妃現身電影首映與主角龐德交談情形。路透

這些走入王室婚姻的女性，婚後必須以夫家為重的一舉一動，在大眾眼皮底下無所遁形。對真實世界裡的公主、王妃或皇后來說，或許所謂人人稱羨的童話故事，不過是由糖衣包裹的驚悚紀實。「欲帶王冠，必承其重」——這份承重是否值得，可能只有當事人才知道。

近幾年來，從流行影視及音樂中，也能看見愈來愈多人，開始對童話式的敘事提出質問與反思。

Salem Ilese 唱著 I’m mad at Disney（我不爽迪士尼），因為現實世界中，灰姑娘、睡美人或白雪公主的故事不會成真；Ava Max 創作 Not Your Barbie Girl，改編自 1997 年發行的 Barbie Girl，歌詞以「沒有我的允許，你不可以隨便碰我」取代「你可以撫摸我，你可以玩弄我，如果你想要，我永遠都是你的」，有對原曲的批判和諷刺，也有對女性身體自主意識的喚起。

I'm mad at Disney, Disney 我不爽迪士尼

They tricked me, tricked me 他們耍了我

Had me wishing on a shooting star 讓我對流星許願

But now I'm twenty something 但我現在已經二十幾歲了

I still know nothing 我還是什麼都不知道

About who I am or what I'm not 關於我是誰或我不是誰

—— Mad at Disney, Salem Ilese

活成一個「完整的人」的路途上，即使丟下了再尊貴、再高級的身份，或許都不足為惜。圖為日本真子公主於2017年5月離開她在東京的家情景。法新社資料照

一個人，是在持續前行、遇見各種經歷後長大的，無論是康莊大道、蜿蜒小徑或歧路，唯有實際走一回，才明白自己想要什麼，又該往何處追尋。尚未書寫完畢的人生劇本，擦去前人擬好的框架或大綱，留待我們創造。

BBC 新聞標題明寫，真子是「放棄皇室身份去結婚的女人」（the woman who gave up royal status to marry），乍聽之下帶有一絲驚訝意味；後來覺得，不過也就是陳述事實，沒什麼大不了。放棄皇室身份，可惜嗎？我想，在活成一個「完整的人」的路途上，即使丟下了再尊貴、再高級的身份，或許都不足為惜。

期盼有一天，對於這些不符合主流想像與價值觀的選擇，人們都可以更廣納百川地去看待——它就只是一件事實，不需批判，無須獵奇。

決定操之在己，旁人的出言相勸或自以為是的出手相救，通通僅供參考。原先是日本皇室公主的真子，如今選擇與平民結婚，作為旁觀者的我們，哪怕只需祝福就好。

本文由女人迷授權，原文連結請點【性別觀察】放棄皇室身份去結婚？日本真子公主的選擇，是活成一個完整的人