糖衣下的童話比柴米油鹽擾人？「小室真子」的選擇是活成完整的人

2021年10月26日,日本德仁天皇的姪女真子公主與男友小室圭結婚,跟平民結婚後的她將失去皇室身份,並於婚後與丈夫一同到美國展開新生活,從此她不再是「真子公主」,而是「小室真子」。

真子:「對我來說,小室圭是不可替代的存在。」

10月26日,日本德仁天皇的姪女真子公主與男友小室圭舉行結婚記者會,正式又莊重地,向大眾宣布兩人共結連理的消息。

歐新社

照理說,婚訊應該是喜訊,但在消息發佈後,卻沒有收到雪片般飛來的道賀恭喜,反而似乎隱約瀰漫著擔憂氛圍,有人觀望,有人質疑,有人可惜,甚至有人嘲笑——好端端的公主不當,「下嫁」平民幹嘛?

日本皇室的女性成員與平民結婚後,會失去皇室身份——從此以後,她不再是「真子公主」,而是從夫姓的「小室真子」。

然而,對男性成員卻沒有這種規定,女性平民可以「嫁入」皇室。也就是說,日本皇室的男性成員,比女性成員更有選擇的空間,他不會因為與誰結婚,而承擔失去原有身份的風險。

未來,真子將與丈夫小室圭移居美國,過平凡人的生活。她拒絕舉辦皇室婚禮,也拒絕提供給離開皇室的女性成員的「一時金」(補貼)。

放棄身份、放棄錢,在旁人眼中,或許是很大的犧牲,但有沒有可能對真子而言,擁有與愛人共築家庭的自由,才是她最渴望的呢?

不要錢也不要身分,「被愛沖昏頭」的公主?

日本真子公主(後左)是當今日本天皇德仁(前左二)的侄女。後為德仁天皇的弟弟文仁夫婦。前排右一右二是真子的祖父上皇明仁與祖母美智子。(美聯社)

根據 BBC 報導,在真子與小室圭結婚當天,發生一些抗議行動。抗議人士高舉「保護我們的家庭」、「皇室是日本的靈魂」等的標語,表達對此事不滿。

其實,早在真子與小室圭交往期間,他們的一舉一動就備受關注,許多民眾認為小室圭配不上真子,而種種壓力更讓真子罹患創傷後壓力症侯群(PTSD,Post-Traumatic Stress Disorder)。

即使我們多數人不是皇室成員、不是公主,但在生活中,也經常收到關於結婚成家或生兒育女的批評指教,而這和此事的背後脈絡十分相像。

在以異性戀價值觀為主流的社會裡,大眾習於對他人非典型的、另類的選擇,指指點點,甚至抱持「看好戲」的心態,一旦發生事情,就彷彿自己是全知者,理所當然地說出「你看吧」、「我就說吧」來嘲諷。

於是,有人說,真子被愛沖昏頭、為愛出走不值得;也有人說,愛情敵不過麵包,終須為現實打算。

的確,人生不是披荊斬棘後就注定美滿的童話故事,我們永遠無法確知,婚後是否從此幸福快樂;但也正因為不是童話故事,沒有單一復刻的模板,紙張空白,我們能自己執筆書寫,不必汲汲營營去複製別人的生命故事。

始終被認為應該與同樣是皇室成員結婚的真子,掙脫了大眾對自身婚姻的想像。不曉得未來如何,但這是她願意為自己選擇負責的決定。

真子:「對我們來說,婚姻是珍愛彼此心意的必要選擇。」

儘管兩人感情並未受到許多祝福,他們依然選擇踏上結婚成家的路程,往後時日漫漫,仰賴彼此攜手共度。

放棄皇室身份,「出逃」追愛的真子公主,為我們所帶來的啟示是:婚或不婚、如何婚,每個人都應該要擁有自由選擇的權利。

糖衣下的童話故事,比柴米油鹽更擾人

說到君主制,人們第一個聯想到的,或許不是日本皇室,而是英國王室。甚至部分人以「日本的梅根與哈利」,來形容真子與小室圭的婚姻。路透

而無論是日本或英國,女性的皇室/王室婚事或婚後生活,除了被放大檢視外,也有許多必須遵循的規矩,她們不得不活在大眾對自己的期待與想像之中。

當年凱特與威廉王子結婚時,被戲稱宛如真人版灰姑娘,遭質疑「憑什麼」;梅根與威廉王子的弟弟哈利結婚後,媒體時常拿她和凱特互作比較,看誰更受愛戴、更符合王妃典範。若追溯到更久以前,車禍身亡的黛安娜王妃,生前也因為王室身份而備受注目,承受巨大的精神壓力。

當年凱特與威廉王子結婚時,被戲稱宛如真人版灰姑娘,遭質疑「憑什麼」。圖為近期凱特王妃現身電影首映與主角龐德交談情形。路透

這些走入王室婚姻的女性,婚後必須以夫家為重的一舉一動,在大眾眼皮底下無所遁形。對真實世界裡的公主、王妃或皇后來說,或許所謂人人稱羨的童話故事,不過是由糖衣包裹的驚悚紀實。「欲帶王冠,必承其重」——這份承重是否值得,可能只有當事人才知道。

近幾年來,從流行影視及音樂中,也能看見愈來愈多人,開始對童話式的敘事提出質問與反思。

Salem Ilese 唱著 I’m mad at Disney(我不爽迪士尼),因為現實世界中,灰姑娘、睡美人或白雪公主的故事不會成真;Ava Max 創作 Not Your Barbie Girl,改編自 1997 年發行的 Barbie Girl,歌詞以「沒有我的允許,你不可以隨便碰我」取代「你可以撫摸我,你可以玩弄我,如果你想要,我永遠都是你的」,有對原曲的批判和諷刺,也有對女性身體自主意識的喚起。

I'm mad at Disney, Disney 我不爽迪士尼

They tricked me, tricked me 他們耍了我

Had me wishing on a shooting star 讓我對流星許願

But now I'm twenty something 但我現在已經二十幾歲了

I still know nothing 我還是什麼都不知道

About who I am or what I'm not 關於我是誰或我不是誰

—— Mad at Disney, Salem Ilese

活成一個「完整的人」的路途上,即使丟下了再尊貴、再高級的身份,或許都不足為惜。圖為日本真子公主於2017年5月離開她在東京的家情景。法新社資料照

一個人,是在持續前行、遇見各種經歷後長大的,無論是康莊大道、蜿蜒小徑或歧路,唯有實際走一回,才明白自己想要什麼,又該往何處追尋。尚未書寫完畢的人生劇本,擦去前人擬好的框架或大綱,留待我們創造。

BBC 新聞標題明寫,真子是「放棄皇室身份去結婚的女人」(the woman who gave up royal status to marry),乍聽之下帶有一絲驚訝意味;後來覺得,不過也就是陳述事實,沒什麼大不了。放棄皇室身份,可惜嗎?我想,在活成一個「完整的人」的路途上,即使丟下了再尊貴、再高級的身份,或許都不足為惜。

期盼有一天,對於這些不符合主流想像與價值觀的選擇,人們都可以更廣納百川地去看待——它就只是一件事實,不需批判,無須獵奇。

決定操之在己,旁人的出言相勸或自以為是的出手相救,通通僅供參考。原先是日本皇室公主的真子,如今選擇與平民結婚,作為旁觀者的我們,哪怕只需祝福就好。

本文由女人迷授權,原文連結請點【性別觀察】放棄皇室身份去結婚?日本真子公主的選擇,是活成一個完整的人