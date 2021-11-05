為什麼自己不是那個「幸運」的人？心理師點出悲劇循環關鍵

如何跳出「我是受害者」的惡性循環？

在我看來，心理諮商師應該重視自己和個案之間的平衡性。平衡性就像心理諮商師和個案之間的蹺蹺板，心理諮商師可以抱著高高在上的態度「醫治」個案，不和個案分享自己的任何資訊，在諮商中扮演絕對的主控角色；也可以是抱持一起探討的態度，注重引導個案運用自己的力量，那麼這個蹺蹺板就是有來有往的，是更趨向於互相平衡的。這兩種方式並無高下之分，各有利弊，心理諮商師也可以在兩種方式之間自由切換。

但我自己比較傾向於後者，一種相互探討和交流式的心理諮商。在成長的過程中，我和大家一樣，犯過很多錯，走過很多彎路，體驗過很多辛苦和掙扎。而這些挫折曾經讓年輕的我多次產生自憐的情緒，經常覺得世界不公平，也覺得自己永遠不會快樂。我羡慕別人的原生家庭，也一直對身邊的人抱怨：為什麼自己不是那個「幸運」的人？很多好朋友看不過去，給了我一些建議，但我總覺得命運不可能改變，總是在和自己、和別人較勁。有一個好朋友回想起過去的我說：「妳那個時候真是充滿負能量啊，好多次都不想理妳了。」

年紀大了一點之後，責任也加重了，而生活卻並沒有變得更容易。但是，只因為一個關鍵的心態改變，我不再抱怨，甚至變得對未來充滿熱情。因為我終於跳出了「我是受害者」的惡性循環。

為什麼不幸的人會越來越不幸？

讓我們仔細想想，身邊有沒有這樣的朋友、家人、同事。

一開始，他們一副楚楚可憐的樣子，能激發我們最深的同情。但是時間一長就會發覺，他們習慣將一切不幸都怪罪於其他人，包括原生家庭、霸凌他的同學、勢利的老師、糟糕的伴侶、無人性的上司、難處的同事……處處表現出一種「我是受害者」的姿態。而當你想要幫助他們的時候，卻發覺他們根本不會聽取你的建議，只會繼續陷在自己的情緒裡。他們一直在抱怨，卻從來不改變。這就是受害者心態的體現。

奧地利心理學家費尼切爾早在一九四五年就提出了「受害者心態」理論，同時注意到了「受害者心態」和憂鬱症之間的聯繫。與擁有受害者心態的人交流時，我們通常都會有巨大的無力感，那是因為他們對自己生活的無法控制，會不自主地投射到我們身上。他們被迫接受生活裡經歷的一切不幸，卻找不到任何一件愉悅的事情。他們的談話總會以「我好不幸」開始，然後又以「我好不幸」結束。這種無力感非常具有傳染性，哪怕帶著愉悅的心情去見面，在談話結束之後你也會覺得好像被生活痛扁了一頓，渾身無力，內心充滿絕望。

他們的不幸，通常也都是有理由的。他們可能在成長過程中經歷過許多苦楚甚至災難。但是我們都知道，人生哪有那麼多玫瑰花園，我們也都不是小王子和小公主。當我們深陷泥坑的時候，只能自己從泥濘裡爬出來。很多時候，生活並沒有給我們很多選擇，我們也都在嘗試著、掙扎著。但是對於有著受害者心態的人來說，這是不可能完成的任務。他們經歷的痛苦，變成了一齣註定的悲劇戲碼，而他們是這場悲劇的唯一主角。

雖然對白都是悲慘的，場景都是苦難的，燈光都是暗淡的，別人都是非奸即盜的，但是這種戲劇性很容易讓人上癮。而在自己的悲劇裡做主角的時間越長，就越難回到正常世界裡，與社會和人群建立健康正常的關係。所有的交流，都會自動帶上「悲慘」濾鏡，更容易讓陌生人同情，也更容易讓熟人敬而遠之。

我的一位個案艾米就是這樣的人。她最近很困擾，多次績效評估的時候，都被同事評價為「缺乏合作性，工作態度消極」。她很鬱悶，便來接受心理諮商。她一進門就說：「公司性別歧視，因為我是女人，才要求諸多。公司也根本沒有人性，明明知道我剛離婚，已經很痛苦了，還要雪上加霜。」

我說：「妳不妨用這個機會來了解自己。心理諮商可能對妳會有些幫助！」

她帶著不屑一顧的語氣說：「妳和他們也是一夥的吧？想開除我就直說！我知道你們的伎倆，反正肯定不是我的錯。」

我微笑了一下說：「我也沒有說是妳的錯啊，我們可以談一下責任嗎？責任和錯誤，是同一件事情嗎？」

她愣了一下，然後冷冷地說：「妳不用來教育我，我就是這樣的人。我的人生註定就是不幸的，妳不可能理解我。」

「既然妳已經來了，那就讓我嘗試一下吧！」我用邀請的語氣對她說。

唯一的出路是對自己負責

之後，艾米的人生畫卷慢慢在我眼前打開。她是在母親的抱怨，甚至詛咒中成長的。母親總是向她傳遞對婚姻、生活、孩子的怒氣和怨氣。小時候的她，也曾經努力想讓自己變得優秀，好讓母親快樂，但是她發覺這麼做完全是徒勞，世界上沒有什麼東西能夠讓母親滿意。

後來，她想透過結婚和生孩子來找到人生的意義，但是丈夫越來越讓她失望，孩子讓她覺得自己被困住了。於是，她開始抱怨生活不公平、丈夫沒本事、孩子是累贅，別人都是走了捷徑才成功。她變得敏感刻薄，無法接受任何拒絕和批評，覺得每個人都在針對她，於是為自己穿上了厚厚的帶刺盔甲，擺出一副「我不好惹」的架勢。

受害者心態的養成是有跡可循的。通常是因為我們的成長環境中就存在著這樣的成年人，他們總覺得自己的命運特別「淒慘」，嘴邊總是掛著「命苦」「受罪」「可憐」之類的詞，漸漸地，我們會下意識地覺得，抱怨才是獲得他人關注的唯一方法。

有受害者心態的人，一般也會有被動攻擊型人格。被動攻擊，是一種以被動的方式展現強烈攻擊傾向的、非常不健康的情感處理方式。被動攻擊型人格者性格固執，內心充滿憤怒和不滿，但是不敢、不願意或者不習慣直接表現洶湧的憤怒，就用刻薄、抱怨、敷衍甚至冷暴力的方式來表達自己的憤怒。自傷也是一種比較常見的受害者心態症狀，即用傷害自己的方式來得到關注，這種做法殺敵一千自傷八百，殊不知自己才是最珍貴的。

「受害者」們唯一的出路就是，學會對自己負責。

後來在諮商中，我告訴艾米：「妳是對的，確實這個世界上沒有人能讓妳母親滿意，除了她自己。但是，珍惜、關注、愛護自己的責任在自己，無論命運多麼顛簸。而怎麼去珍惜、關注、愛護自己，需要我們付出一生的努力去學習。之前三十幾年沒有學會也沒有關係，從現在開始，永遠不遲。」

圖為《焦慮是你的隱性天賦》書封。圓神出版社提供 如果你身邊有一名「受害者」，請守住自己的邊界。如果你是一名「受害者」，請自我察覺和改變。你的過去，也許有很多悲傷，但是你的現在和將來，要不要讓過去來定義，取決於你。你可以選擇在自己的人生悲劇裡當主角，把別人都推開；也可以嘗試著放下防備，與他人協作，找到一些樂趣。那些用來保護自己的刺，只能傷害自己和愛你的人，而對不在乎你的人根本不起作用。你可以抱怨，可以傷心，可以任性，可以表演，但是要學會對自己說「停」。不要活成一齣悲劇，因為到最後觀眾只有自己而已。

（本文出自《焦慮是你的隱性天賦》。圓神出版社提供，未經同意禁止轉載。）