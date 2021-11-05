父母大打出手後離婚 竟強調是為了她才忍受婚姻的苦

「心理諮商有用嗎？」這是我從事心理諮商工作以來被問過最多的問題。接受心理諮商需要付出大量時間和耐心，也不能一步到位地解決任何問題，但心理學確實是在以科學和嚴謹的態度，為人們的生活提供更多的可能性。理論上，今天已經有充分的研究證據表明，心理學可以描述、解釋、預測人類行為和對人類行為產生影響。而實踐中，臨床心理學家和包括我在內的心理諮商學家，也可以透過談話治療來說明個案改變行為模式，重塑人生體驗，提高生活品質。心理學知識雖然不能解決一切問題，但是在建立自我方面，一定有用。

每一個成年人都不缺艱難的人生故事。誰不是在深夜裡痛哭過，第二天醒來還要滿血復活？誰不曾傷過、痛過、灰心喪氣過，但還是爬起來，擦擦身上的泥土，甩掉過去的沉重？人生確實很艱難，而我們總是把這些艱難隱藏起來，捂成一道道隱祕的傷口。如果能夠分享，會不會好過一點？答案是肯定的。所以，我來分享我的體會。我是尹依依，是倫敦大學學院的心理諮商博士，是有豐富經驗的心理諮商師。同時，我也是一名時刻面臨著各種挑戰的女性，和大家一樣。幸好我學了心理學，再加上不斷地實踐，我慢慢學會了如何更舒服地和自己相處，學會了看見掙扎，自己的和別人的。

糟糕的原生家庭，我有。十一歲那年，父母在漫長的爭執、暴力中結束了他們的婚姻。我從小就輾轉於東北和上海兩地，並不是在他們身邊長大的。我那時年紀雖小，但也知道，這次分離之後，我的所去所從將對自己的未來產生決定性的影響。失敗的婚姻中不存在贏家，每個人都經歷了一場創傷，更可惜的是他們連最後的體面也做不到—離婚協議是在父親對母親大打出手之後簽署的。

父母一再強調 他們是為了我才忍受婚姻的苦

那時的我，做為他們的孩子，感到無地自容。那些經歷所帶來的羞愧和自卑貫穿了我整個青少年時期，直到現在也會偶爾跑出來和我較勁。與自卑和羞愧相伴的，還有「這一切都是我的錯」，因為父母一再強調，他們是為了我才忍受著婚姻的苦。

小學五年級，胖胖的我帶著外地口音，轉學到了上海，受到了老師和同學無盡的嘲笑，基本上就是一個被霸凌的典型例子。能怎麼辦呢？還是忍吧！就是從那時開始，「忍」變成了我人生最重要的教條，因為內心深信沒有人會在乎我的感受。抱著孤獨求生者的態度在人生裡起伏，覺得熬不過去了，再咬咬牙就好。

職場和工作上的困惑，我有。從英國讀完市場行銷的科系回中國後，我順利進入了一家國際廣告公司工作，每天忙到不可開交，經常熬夜加班，這種感覺，做過乙方的都知道。當時為了工作，我甚至創下了七天只睡七個小時的紀錄。但辛苦有回報，升職也算很快，在這個過程中，我還讀了個國際傳媒碩士替自己加分。在轉行之前，我擔任的是愛德曼公關公司上海區客戶總監。

戴著假面具工作 最好的狀態都留給客戶

然而，時間越長，我就越覺得自己是戴著假面具在工作的。最好的狀態都留給了客戶，而自己內心的困惑，則直接被忽視了。慢慢地，生活習慣、健康狀況都一塌糊塗。幾經考慮，我才終於決定轉行，去英國讀心理學。這個決定幾乎用完了我在職場中積累的所有勇氣，因為在工作顛峰期放棄一切，三十出頭再去重修大學本科，在當時來說簡直太冒險了。現在回想起來，那個時候我已經開始懂得，要學會聆聽自己內心的聲音。

轉行和學業上的掙扎，我也有。決定去英國讀心理學之後，我從頭修讀了心理學本科課程，又申請了倫敦大學學院的心理諮商碩博連讀課程。看似順利，等待著我的卻是更多挑戰。我的博士第一年只能用「可怕」二字來形容。前兩篇論文選題都沒有通過，對研究項目也是一籌莫展，自信心簡直被碾得粉碎。每天都想放棄，覺得自己能力不足。熬完第一年，拿到碩士學位的時候，真覺得脫了一層皮。

圖為《焦慮是你的隱性天賦》書封。圓神出版社提供 但我還是熬下來了，三年之後，我成了整個年級唯一的三年博士畢業的學生（正常都是四年至五年）。現在，四十歲的我，每天在寸土寸金的倫敦市中心最著名的私人診所裡，滿懷對心理諮商職業的尊重和熱情，等待著預約者的到來。百般掙扎後，我終於完成了轉行的目標，在職業上迎來了第二個春天。

（本文出自《焦慮是你的隱性天賦》。圓神出版社提供，未經同意禁止轉載。）