Deepfake事件：被慾望與盤算 千瘡百孔的女性身體

在科技之中，藏有性別課題！Deepfake，中文譯作「深假」或「深偽」。當你的臉被換到成人影片中並做出性感動作時，沒有法律制度可以依靠的我們，要怎麼證明那不是自己？又或者阻止那些色情影像再度流傳下去？

2021年5月，一篇來自《鏡週刊》的報導〈臉被偷走之後：無法可管的數位性暴力？台灣 Deepfake 事件獨家調查〉，揭發臺灣非法Deepfake性愛影片交易群組的運作。

性別力百科

深假 Deepfake：Deepfake，中文譯作「深假」或「深偽」，是一種透過人工智慧（AI）中的 deep learning（深度學習）技術所創造出的 fake（偽造）訊息。Deepfake 技術可以用於影像及聲音，只需要仿造對象的人物影音素材，就能製造出唯妙唯肖的假影片。

此事引起警政單位注意，自5月以來持續追查，最終尋得幕後主嫌，正是前 YouTuber 小玉（朱玉宸），消息釋出後，震驚大眾，使更多人開始關注和討論這件事，總統蔡英文也表示將重新盤點法規，研擬推動相關修法。

Deepfake 譯作「深假」，是利用 AI 技術打造擬真影片的科技。透過照片讓機器進行深度學習，製作出的影片細膩及細緻程度，足以讓人們誤以為那是真的。意思是，當 Deepfake 技術被濫用，你可能會發現自己的臉被換到某支成人影片裡，以你的模樣做出特定行為、動作，甚至連表情也唯妙唯肖。

當法律制度跟不上科技進程，Deepfake 以假亂真，讓有心人士有機可乘，原先假訊息（Disinformation）就已紛飛的資訊網絡，變得更加混亂，人們無法確知何謂真、何謂假。被移花接木的受害者們，有苦說不出，無法證明影片中的人不是自己——或應該說，為什麼無辜的受害者們，要拚命去闢謠與澄清一件自己從未做過的事？

既然人人都可能受害，為什麼 Deepfake 是性別議題？

承上所述，Deepfake 擴大且加深了假訊息的問題，更糟的是，影像往往比文字更能夠說服人。從此以後，眼見不一定為憑，即使有影片、有圖片，我們也難辨真偽。

Deepfake 能拿來進行抹黑，成為操弄政治風向的方式，例如：2021 美國總統大選前，總統候選人川普和拜登的 Deepfake 影片四竄；甚至連 TIkTok 官網都不得不發表聲明，闡明禁止事項，以免影響選情。

這樣聽起來，Deepfake 的假訊息與造謠，所帶來的負面影響將會觸及所有人，似不侷限於特定國籍、種族、年齡與性別，為什麼我們在討論這件事時，不應該遺漏以性別為出發點的觀點呢？

原因很簡單。儘管 Deepfake 技術本身，不針對特定性別，但科技終究使用於人類，人類世界如何運作，在有了新科技和新技術後，依然會不斷再製及重演，僅是從線下轉移到線上的手段區別。

舉一個與性／別暴力無關的實例：2018 年，Amazon研發一款審閱求職者的AI系統，然因過去十年的資料庫隱含性別歧視，導致 AI 在評分與篩選時，讓女性求職者落入莫名低分的窘境。

科技之中，藏有性別課題，只不過我們以為它既中立又客觀。線上的數位性／別暴力，亦是從線下的性／別暴力演變、延伸及發展而來的。

數位性／別暴力：當蕩婦羞辱遇上 Deepfake

此次 Deepfake 事件，揭示科技發展下的相應法律制度，尚未完善；但法律制度本身，並不是導致它發生的原因。真正的問題是，至今仍有人認為，可以使用 Deepfake 合成等等方式，恣意意淫、嘲弄及使用女性身體（無論是不是實體上的），去服務、去滿足他們的慾望，而不需要取得本人的同意。

作為生活在父權體制下的女生，儘管我讀過一些女性主義的書、試圖實踐於日常中，我依然發現，自己必須與「身體」及「性」，保持非常微妙而矛盾的關係。

女性的成長過程，經常是這樣的：一方面，你的身體及性，經常被凝視、被慾望、被評價，彷彿誰都可以對你的外型、樣貌、身材乃至於行為舉止，處處品頭論足，秤斤挑兩，給予價值高低的品判；另一方面，當你在運用身體或從事與性有關的行為、行動時，一套隱形的規訓會嚴格盯住你，讓你難以認同自己的身體，也無法自在地享受性。

我發現，包括自己在內的許多女性，對「性的界線」，時常如履薄冰；也無法自己去定義究竟「越界」與否。社會試圖控制「女人的性」，早已行之有年，女人的自主性（Autonomy）一向不被重視，無論是性自主、身體自主、生育自主，一旦女人不遵從，便可能受到程度不一的懲罰。

那麼，女人們不做這些事，就可以全身而退嗎？

很遺憾地，答案是錯。諸如 Deepfake、未經當事人同意散佈私密影像（Nonconsensual Pornography）這類的數位性／別暴力，建立於長期以來父權社會對「女人的性」的強烈控制欲。既存的蕩婦羞辱，加上 Deepfake 技術，相互加成，導致更嚴重的問題。

如果有一天，受傷的是你⋯⋯

我們看到，這次 Deepfake 的軒然大波，以女性受害者為大宗（當然也不乏男性受害者），凸顯及提醒了數位性／別暴力的存在。

每一樁性別時事、每一個性別課題、每一道性別觀點，都讓我們距離真正的平權更近一些。性別平權，不是你死我活的爭奪戰，也不是比誰厲害的資格賽，而是任何人都不必因為自己的生理性別、社會性別、性傾向，而感受到「身為某某某」的原罪。

二戰時期的社運者 Simone Weil 曾說：「沒看見窗玻璃的人，不知道自己沒看見；而那些因為被放在不同位子上而看見窗玻璃的人，卻不知道別人沒看見它。」

她要表達的意思是：當我們身處於某一個位置或角色時，可能無法接觸、了解到其他人正在面臨的處境。因此，想要同理，就得展開對話與交流，也必須打開視野，讓暗潮能夠翻騰湧現，認識與自己原先認知不同的事物。

如果你是 Deepfake 受害者，你可以依循衛生福利部建議：

截圖存證（文字、對話、日期時間、連結、影像等等）

立刻報警尋求警方協助

至iWIN申訴，由 iWIN 與平台溝通，協助移除影像

如果你知道有 Deepfake 影片或非法群組，除了上述的衛福部建議外，切記「不點閱」、「不轉傳」、「不評論」，避免對當事人造成二度傷害。如果你想要為打擊數位／性別暴力盡一份心力，你可以關注相關倡議及行動，例如：社團法人台灣數位女力聯盟（WIDI，Women in Digital Initiative）；你也可以在閱讀到相關報導文章時，將訊息分享出去，讓更多人知道。

本文由女人迷授權，原文連結請點【性別觀察】寫在 Deepfake 事件後：被慾望與盤算，千瘡百孔的女性身體