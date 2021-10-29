「童年時的跳水台」 她習慣等到最後一刻才有答案

梅克爾的最後一刻Abgang

想要敘述安格拉．梅克爾（Angela Merkel）對德國政治史上的獨特貢獻，最好從她的終點，亦即從她決定卸下總理職務的那一刻說起。

歷史上從未有過德國總理主動提前宣布結束自身的職務。而從一位默默無聞、毫無政治經驗的平凡小人物，在十五年內爬上德國總理大位，這也是史上頭一遭。過去從來沒有女性出任德國總理，但梅克爾做到了。與她同世代的西德政治人物都無法達成她的成就，她卻能在偉大政治人物風雲榜上留名。

她選擇在最後、最關鍵的時刻，自願離開總理職位，這種決策風格正是她在總理生涯及個人生命史當中的典型：她比大多數人更獨立、自主，不過她在達到痛苦極限之際，也會猶豫不決，要一直等到最後時刻才做出重大決定。

猶豫及拖延的管理風格

梅克爾曾講述過一段她的童年往事：學生時代有一次上體育課的時候，她站在高度達三公尺的跳水台上一直等待，直等到下課鐘響的那個瞬間，她才縱身一躍而下——這個時間點既不會太早，但也不致於太晚而拿不到成績。

她提起這段往事是有用意的，因為這個故事正好反映了她的基本管理原則，也就是一種拖延、猶豫的風格：堅持至最後的關鍵一刻。這種特質，在他人眼中或許是個缺點，但她將它視為自己的強項，強調自己擁有等待的能力：「為了避免讓我表達出來的意見在事後引起爭議，我寧可給自己充分的時間（準備）。」

因此，她的故事和她前任的總理施若德（Gerhard Schröder，綽號Acker「犁田」）非常不一樣。施若德喜歡把自己描繪成低層社會出身的人，少年時期馳騁於低地薩克森區奧斯特哈根（niedersächsischer Osterhagen）村莊的足球場，與家境更好的對手辛苦競爭。而梅克爾則採用「三米高跳水台」原則來領導她的政黨以及那些來自西德的競爭對手，這些人擁有遠大的政治野心、可靠的人脈網絡及強大的自信，不過她才是那個最後一刻縱身而躍、勇敢行動的人。

她告訴媒體：「我想，我是在那關鍵的一刻變勇敢了。」一九九九年間德國基督教民主黨（CDU）爆發黨內多位大老涉入政治獻金醜聞，包含她的良師、前總理柯爾（Helmut Kohl）。同年十二月二十二日，她化解了柯爾等人的政治獻金醜聞危機，當天在法蘭克福匯報一篇她的投書中，她向自己的政黨預告：她將擺脫過去的黨內沉痾，走出自己的路線。在那個關鍵時刻，許多重要大老如時任基民黨主席的沃夫岡．蕭伯樂（Wolfgang Schäubler）、年輕戰將如羅蘭．科赫（Roland Koch）、彼得．謬勒（Peter Müller）等人也已站在跳水台上，但是在鈴響的那一刻，他們卻缺乏那股向下跳的勇氣。

2008年九月，全球金融風暴開始的初期，身為總理的梅克爾否決了金額高達數十億歐元的經濟振興方案。她一直等到當年底、德國經濟瀕臨崩盤的最後關鍵一刻，才下決心出手挽救經濟危機。面臨難民潮危機的時候，她一直等到二○一六年才與土耳其談判簽訂收容難民協議並關閉德國邊境，使難民不再湧入。新冠疫情危機出現，梅克爾幾經內心掙扎，最後決定歐洲國家共同舉債。2018年她面臨了本身的抉擇：就在她主動辭去黨主席，時程上似乎太慢的同時，放棄續任總理職位，並宣告她將於2021年結束自己的政治生涯。

她前幾任的德國總理，還有國際間許多大國元首，常常喜歡放手勾勒未來的遠大願景，結果卻在一夕間計畫落空。反觀梅克爾，她習慣以另一種方式面對政府日常挑戰：等待、安靜、觀察，直到關鍵一刻才出手。這種「拖延」的原則在許多時候是她最大的弱點，這也反映在她好幾次連任總理的時候——導致她雖然當選，不過基民黨被迫必須與其他政黨協商組閣。所以她的因應之道就是放棄自己的想法和目的，以便協調眼前政治上毫無頭緒的情況。

「耐心等待，希望有些挑戰會隨著時間而自然獲得解決」，這是前總理柯爾教她的。梅克爾可以等，直到時間之魂趕走了日常所帶來的問題，或者等到四面八方蜂擁而至的壓力達到極點的時候，這時候答案或者是政治上的折衷方案自然而然就出現了。

圖為《梅克爾總理時代》書封，遠流出版社提供 她提高警覺，暗中守候，竭力聽取專業意見，聆聽道德團體的看法，又盡力掌握社會大眾的輿論，一直到她能夠掌握其他人所欲採取的步驟和想法之後，這時她才會出手，擔任居間的協調者。她將自己的企圖心隱藏起來——她個人的企圖心很少在政治上產生作用，她任內反而更常追求適當地、適度地使用權力。這種作法，在總理辦公室的同僚們稱之為：「在事情發生之前，預先想到事情的結果。」然而，結果在事情發生前是空的，只有等到經歷過才能填滿它。

這是一種對於政治工作的消極認知：她強調的是承擔責任、處理眼前事務，而非畫大餅規劃遠大前程。

（本文出自《梅克爾總理時代》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）