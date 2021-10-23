快訊

每片口罩4角...半小時8百盒完售！11月2日還有5千盒

MLB／完封紅襪！生涯最速7球都在這戰 賈西亞率太空人飛進世界大賽

Adele離婚歷低潮重生：這段婚姻不適合我

香港01 / 文．劉思婷
擷自ADELE IG
擷自ADELE IG

Adele日前釋出全新單曲〈Easy On Me〉，其全新專輯《30》也即將發行，新歌深入剖白她離婚後的心境，過去曾將家庭放在第一位的Adele，決心放手離開婚姻關係，重新找回自己與快樂。過去常常因身型而引起熱議的Adele再度發聲，她表示自己健身不是為了減肥，而是為了舒緩情緒，讓身心變得強大，蛻變成一個更好的人。

Adele時隔6年攜新專輯回歸　憑歌寄意離婚心境：是我選擇離開

Adele時隔6年發佈全新單曲〈Easy On Me〉，而全新專輯《30》即將發行，讓粉絲千呼萬盼的「靈魂歌手」Adele終於帶來新作品，目前新歌MV公開短短3日，觀看次數已超過7000多萬，人氣熱度空前。

向來以年齡為專輯概念的Adele，一如既往，今次以踏入30歲作為新專輯主題，經歷離婚風波後，Adele憑歌寄意，深入剖白離婚心聲。Adele接受訪問時直言不諱新專輯與離婚有關，她表示與前夫Simon Konecki分開後情緒像坐過山車一般上上下下，只能透過創作歌曲訴說痛苦，歌詞赤裸裸地透露過去Adele總將家庭擺在首位，如今她決心愛自己多一些，尋覓真正的快樂。

當彼此都變成對方人生的絆腳/你無法否認 我付出過的那些努力/改變了這麼多 只為將你倆擺第一順位/如今我也只能悵然放棄。〈Easy On Me〉歌詞

Adele進一步解釋：「是我選擇離開，我覺得這段婚姻不再適合我了，如果我再不把自己放在首位，我會變得很悲慘。」她透過創作慢慢療癒情傷，重新探索、認識自我，最終蛻變成一個更好的人。〈Easy On Me〉MV從一開始黑白畫面漸變成彩色，象徵Adele漸漸走出離婚陰霾，重新出發找回自我，讓大家看到一個溫柔又強大的女性。

離婚後積極減肥 成果勵志狂瘦19kg

2019年9月Adele與前夫Simon Konecki正式離婚，分道揚鑣，並共同撫養兒子Angelo。兩人在2011年相戀，於2018年結婚，更誕下可愛的兒子Angelo，一家三口甚是幸福。可惜這段婚姻很快以離婚告終。

結束8年感情後，Adele幾乎在熒幕前消失，再出現在公眾視線，卻讓粉絲發現她瘦了一大圈，瘦身成功的Adele表示自己志不在減肥，而是透過健身來舒緩焦慮，讓自己的身體和情緒變得更強壯。嶄新的生活方式讓她翻開人生新篇章，步入更積極健康的軌道。

Adele聘請私人教練，堅持鍛煉並嘗試進階版普拉提，讓流汗、運動成爲舒壓方法，早在誕下兒子後Adele就爲了愛子戒煙戒酒。而如今運動加上控制飲食，讓她瘦身十分有成效，減掉19kg猶如脫胎換骨。早前Adele感情更找到新歸宿，離婚2年首次認愛，與NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul擦出愛火，獲得眾人祝福。

延伸閱讀：

艾力寶雲拍戲意外走火事件後首表態　稱向受害者家屬表達慰問

拍戲弄假成真非首次　李小龍子死因成謎

文章授權轉載自《香港01》

愛黛兒 離婚

相關新聞

Adele離婚歷低潮重生：這段婚姻不適合我

Adele決心放手離開婚姻關係，重新找回自己與快樂。過去常常因身型而引起熱議的Adele再度發聲，她表示自己健身不是為了減肥，而是為了舒緩情緒，讓身心變得強大，蛻變成一個更好的人。

新一代空服員服裝顛覆想像 ！高跟鞋+鉛筆裙空姐服裝 歷史倒帶

SkyUp Airlines蒐集空服員對制服的反饋，接著便決定取消高跟鞋和鉛筆裙的制服規定。此外，在髮型樣式上，也將以辮子取代緊繃的髮髻或馬尾辮造型。

面試半小時沒有比丟硬幣好到哪裡？面談錯覺會看錯人

半小時的面試與之後表現的相關係數不到0.1，這個數字不只適用於大學生和研究生的表現，還包含軍官、商業人士、醫學院學生、志工，以及各領域的一切面試。這等預測準度奇差無比，沒有比丟硬幣好到哪裡。

「慢慢淡掉」是最糟的感情結束方式 傷得比一刀兩斷還重

「慢慢淡掉」，其實是「不想處理」的同義代名詞。出發點可能是因為心軟，可能是因為捨不得──但都是基於「逃避」，表示理智知道不妥，但心理卻不願意面對，才會選擇用「慢慢淡掉」這樣似是而非的方式處理。

不熱血、不奮鬥、不伸手，高學歷的你也過著「蹲族」生活嗎？

這兩年中國新出了「蹲族」這個名詞，描述一群高學歷卻無業的年輕人，他們在競爭激烈的城市租房生活，終日無所事事，既不熱血也不奮鬥，稱作蹲族。蹲族和啃老族，或靠媽靠爸的爸媽寶不同，他們縮減自己需求

從不婚到結婚：不只是深愛對方 亦是能接受可能離婚的結果

有些人在婚姻中已經彼此形同陌路、或冷漠疏離，卻會覺得只要這段婚姻等久了就是我的，或是對於起初對方所給的承諾念念不忘，進而無法接受關係後來的改變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。