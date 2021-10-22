新一代空服員服裝顛覆想像 ！高跟鞋+鉛筆裙空姐服裝 歷史倒帶

空服脫下高跟鞋和鉛筆裙 這家航空公司讓空服員穿上運動鞋

一家名為SkyUp Airlines的烏克蘭航空公司於2021年10月22日，用白色T恤、橘色寬鬆西裝褲和NIKE運動鞋，來取代原本的高跟鞋和鉛筆裙。

與過去相比，女性空服員缷下髮髻、裙裝和高跟鞋，更具平權新氣象。圖擷自 peepingmoon.com/

根據CNN在2021年10月12日的報導，一家名為 SkyUp Airlines 的烏克蘭航空公司，取消女性空服員必須穿高跟鞋和鉛筆裙的規定。自10月22日開始，白色T恤、橘色寬鬆西裝褲和NIKE運動鞋，將成為 SkyUp Airlines的新制服。

一位擁有七年工作經驗的空服員Alexandrina Denysenko表示，在飛行過程中，他常常沒有一時半刻能坐下來休息。

「我同意穿高跟鞋看起來很美，但航程結束後，腳常會腫脹。」——SkyUp Airlines 空服員 Alexandrina Denysenko

於是，SkyUp Airlines蒐集空服員對制服的反饋，接著便決定取消高跟鞋和鉛筆裙的制服規定。此外，在髮型樣式上，也將以辮子取代緊繃的髮髻或馬尾辮造型。

「我們發現，女性空服員形象很浪漫，但他們的工作，需要大量的體能訓練。」—— SkyUp Airlines 營銷部門負責人 Marianna Grygorash

歷史上的「美麗空服員」從何而來？

第一位女性空服員，出現在1930年代。他的名字叫作Ellen Church，是一名受過訓練的護理師和飛行員，他想駕駛商用飛機，但當時這項工作並未開放給女性。擷自女人迷

其實 SkyUp Airlines不是第一家允許女性空服員身著褲裝的航空公司，2019年，英國維珍航空就取消女空服員必須穿裙的規定，也允許他們素顏上班。就航空界而言，這個決策無疑是推動性別平權的創舉。儘管有些人認為它是維珍航空的宣傳手法，但有公司願意成為改變的 role model，也不失為一件好事。

說到女空服員的外貌勞動，或許可以先概略談一談空服員的歷史。

第一位女性空服員，出現在1930年代。他的名字叫作Ellen Church，是一名受過訓練的護理師和飛行員，他想駕駛商用飛機，但當時這項工作並未開放給女性。於是，他突發奇想，以幫助乘客降低飛行恐懼、相信飛機是安全的為由，成功說服公司，因此成為歷史上第一位女空服員。

原以為 Ellen Church 進入座艙後，是職場性別平等的一大進程，沒想到在後來，女空服員卻演變成需要花費大量心力去進行外貌勞動、維繫外表的工作。

圖為1936年，空姐為貴賓奉上雞尾酒情景。擷自女人迷

許多航空公司跟進，大量招募女空服員，其美麗、優雅、溫婉的形象，從此深植人心，至今似乎仍未鬆動。某一個時期，航空公司甚至規定，應聘者須是25歲以下的單身女性，而且身高不得超過162公分、體重不得超過50公斤，明晃晃地祭出對女空服員的身材要求。

1970至1980年代，一家名為 Southwest Airlines的美國航空公司，讓女空服員穿上貼身上衣、熱褲與長靴，更明白彰顯出當時大眾對女空服員的想像。

空服員的專業與功用，除了服務，實是保護乘客安全，在遇到大大小小的危難時，能夠引導並協助乘客逃難。回歸到空服員的存在意義，化妝與裙裝的規訓、臉蛋與身材的要求，真的重要、真的合理嗎？

或許對於這類的事，人們早已習慣，卻未思考背後所潛藏的性別問題。

「必須美麗」的職場女性：外表是專業的一部分嗎？

2018年，韓國MBC電視台的女主播林賢珠，因為戴上眼鏡播報晨間新聞，引發熱議。圖擷自 人民網

許多職業領域，女性工作者的專業與否，和外貌展演習習相關。比如說，在招募時就會進行化妝與美姿美儀考試的女空服員；必須穿上黑絲襪、高跟鞋的女OL；需要控制身材、好讓自己在螢幕上看起來纖細的女主播；甚至是運動員，像女體操選手的體操服，清一色是露出大腿根部的三角褲型，和男體操選手包覆整隻腿的樣式很不一樣。

自出生以來，我們便經由社會化，來學習性別角色。而這些因為性別而衍伸出來的規則，至今依然無所不在。主流社會用各種方式來區分「女生」和「男生」——具體的像是裙裝或褲裝、粉色或藍色；抽象的則好比陰柔或陽剛、被他人保護或保護他人⋯⋯種種僵化的標準，劃出一個個小框格，硬要將所有人塞進去，沒有選擇的餘地。

性別，本來就是流動的，它是一道光譜，你可能固定不動、也可能來回移動，每個人都擁有選擇的權利。

職場上的服裝、外貌標準也應該如此，透過D&I多元共融的精神，我們可以在沒有壓力的情形下，尋得一處最適合自己的位置，自己決定要不要化妝、要不要穿裙裝或高跟鞋，並且感到安心，不必害怕遭人非議。

若是為自己而梳化打扮，自己開心就好；但這些職業女性，卻往往沒有選擇權。化妝打扮得漂漂亮亮，不是壞事，但它應該要是能選擇「要」或「不要」的事，而非囿於主流社會對女性外貌的期待，導致所有人都必須這麼做。

2018年，韓國MBC電視台的女主播林賢珠，因為戴上眼鏡播報晨間新聞，引發熱議。2019年，日本女星石川優實發起 #KUTOO 運動，抵制女性要穿高跟鞋的工作規定。2021年，東京奧運，德國女子體操隊穿上包覆住大腿的體操服，反對體操界性化（sexualization）女性的現象。

「我們想表達所有女性、所有人都可以決定自己要穿什麼，」——德國女子體操隊選手 Elisabeth Seitz

2021 年 9 月，巴西的航空公司 GOL Airlines 要求女空服員須提撥部分薪資來維持儀容，讓 4,000 多名女空服員提起聯合訴訟，最終巴西法院判決該航空公司應支付化妝補貼費用給女員工。

改變正在發生。

我們樂見也期盼，愈來愈多企業或組織，能自發性加入改變的行列，打破舊有性別框架。讓梳妝打扮不再是「因為規定或潛規則，所以不得不做」的困擾；而可以很單純是一件「因為我想做，所以我去做」的事。

本文由女人迷授權，原文連結請點【性別觀察】跟裙裝和高跟鞋說 Bye！烏克蘭航空：空服員要保護你，而不是取悅你