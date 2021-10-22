「慢慢淡掉」是最糟的感情結束方式 傷得比一刀兩斷還重

「我知道跟他應該不可能了，但現在的我真的沒辦法抽身。」來找我的女孩沮喪地說道。

她說對方一開始就挑明對感情「沒有要認真」、「玩不起不要來」；她原本也以為自己不會暈船，正好上一段感情剛結束，也貪圖有人作伴。沒想到，女人是很容易對親密對象產生情愫的生物，當上一段感情的傷慢慢復原，她赫然發現自己已經在痴痴等待，希望對方哪天能夠「浪子回頭」，最後發現有個女人在旁邊真心守候。

不幸的是，她畢竟沒有等到那一天。男人發現她開始黏人，會問自己是他的誰，也就開始慢慢疏遠她，逐漸變得冷漠。手機訊息經常已讀不回，經常找不到人，或只有在想要找她上床時才會出現。

「我慢慢知道他對我沒那個意思，很多朋友也勸我快點死心。其實我也不是笨蛋，知道自己沒希望了，但就是放不下。」她撥了撥瀏海，眉頭因為憂鬱而微蹙：「但我找不到時機點離開。我們除了這件事沒起什麼衝突，他相處時對我也還是很好，只要我不跟他吵鬧，不要問禁忌的問題，他還是對我一如既往。」

「所以我在想，是不是我就慢慢減少跟他見面的次數，慢慢在心裡放下他就好？這樣比較不會那麼痛，也比較不會讓我們之間的關係撕破臉？」她這樣猶豫地問道。

「『慢慢淡掉』通常不會是好的結束方式。」我回答道：「不過，妳還是可以抽一顆寶石看看，會不會有什麼不一樣的建議。」

她點了點頭，開始摸索那顆屬於她解答的寶石，最後她抽出一顆美麗的「綠螢石」。

「綠螢石」的愛情靈訊：慢慢淡掉，只是另一種逃避面對

綠螢石對應的能量是心輪，也就是掌管情感的能量中心。螢石有強大的清理功用，會處理配戴者不願意面對的傷口，有時候看似難受，卻是清理課題最快的途徑。

很多時候我們會覺得，畢竟彼此曾經有過一段感情，一刀兩斷好像太激烈，如果不是真的有什麼過節，也許慢慢淡掉是一種珍惜的表現。然而實際上，這種處理方式不會真的比較溫柔，反而比較像是被鈍刀慢慢割，每一次好像都沒那麼痛，但是累積久了，傷得卻比一刀兩斷還重。

「慢慢淡掉」，其實是「不想處理」的同義代名詞。

出發點可能是因為心軟，可能是因為捨不得──但都是基於「逃避」，表示理智知道不妥，但心理卻不願意面對，才會選擇用「慢慢淡掉」這樣似是而非的方式處理。

但是「慢慢淡掉」會發生什麼事呢？我們很可能會繼續為他丟過來的「妳好嗎」而心悸，會覺得「吃個飯沒關係」而繼續赴他的約（結果又不小心什麼都做了），會在軟弱的時候又覺得「也許我們還有可能」，或又者在他好像有點改變的時候，心癢難耐地認為「也許他真的有點不一樣」。

於是早該處理的關係，就在「慢慢淡掉」的策略下，更加斷不掉，一有機會又死灰復燃──因為慢慢淡掉本身就出自於猶豫不絕，如果夠果決，根本不需要「慢慢」斷，而是會在下定決心的那一刻，該刪的就刪，該封鎖的就封鎖。等妳哪天終於不在乎的時候（通常至少需要半年到一年），再視情況要不要繼續聯絡。

只不過，通常真的醒的人，連封鎖都懶得解除，更不會想繼續跟冤親債主聯絡。因此當你身邊的人說出：「我想跟他慢慢淡掉」的時候，請意識到這件事：他／她現在可能根本還沒醒。

（本文出自愛心理柚子甜談愛情：「慢慢淡掉」，是最糟的結束方式》，未經同意禁止轉載。）