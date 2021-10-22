不熱血、不奮鬥、不伸手，高學歷的你也過著「蹲族」生活嗎？

讓你的「蹲族生活」過出心意義

增強內在標準對抗外在評價、學習面對永存心中的評價者。

芳芳當業務四年多，覺得自己不想繼續待在這行，想創業又差了點什麼，前年領完年終就辭職，在家待了一年多，本來幫自己規劃了許多進修課程，卻發現不上班之後，要自己堅持固定排程很不容易，常常「想做點什麼」可是又「什麼都不想做」兩種狀態間擺盪，內心受到「我想要自由」跟「我為什麼這麼懶惰」兩種想法煎熬。

這兩年中國新出了「蹲族」這個名詞，描述一群高學歷卻無業的年輕人，他們在競爭激烈的城市租房生活，終日無所事事，既不熱血也不奮鬥，稱作蹲族。蹲族和啃老族，或靠媽靠爸的爸媽寶不同，他們縮減自己需求，過著佛系清心寡慾的生活，讓自己盡量不伸手，勉強自給自足。

在我的晤談經驗裡，許多人一生中都有過做「蹲族」的一段歲月，有的人把這段時光當作是人生的污點或挫敗，總之就是一種逃避、不負責任，或沒認清現實的象徵。凡事必有因，聽過幾個故事後，我發現「蹲」這段時期，是人們將原生家庭經驗和出社會經驗的打散整合期，也是人們重新練習面對權威的過渡期。

許多人在蹲完之後，不僅找出職涯新出路，也更清楚自己的人生了。到底蹲在家修整的期間，內心可能經歷些什麼？可以學會什麼？如果你也正在這段時期，一起來看看你的經驗是否也是如此，重要的事情你學會了沒有。

去一個「不打分數」的地方

不論表面上有什麼現實或細節的理由，骨子裡邁向會邁向蹲族生活的原因，大都是渴望真正自由，想要到一個可以「不被打分數」的地方。幾十年前，有人想過沒有聯考的人生，但現今的社會要找個「不打分數」的地方實在太難，蹲族青年求的可能只是「考場與考場之間的一小段喘息」。

他們不想依賴，因為不想被要求，不想拿人手短，而被迫做不想做的事，所以他們為自己爭取了「蹲」這段空窗期。許多人利用這段時間在晤談室裡，連結起原生家庭和工作經驗間的雷同之處，發現自己活在父母的要求下，從小選擇了某種因應方式，這些方式也用到職場面對上司的要求，如果這些方式不夠健康，身心壓力就會日積月累，讓你在某個時間點崩潰，做出從家庭從工作「出走」的決定。

芳芳家裡一直有經濟壓力，所以她畢業後直接選了靠努力就可以快速入帳的業務一行，這幾年她做得不錯，但內心總有一種迫於無奈的感覺，加上業務工作本質就是一個夾在上司與客戶要求間的夾心餅乾，她心裡的地雷點是「為什麼大家只會要求別人，自己卻沒能力又不做事！」壓力大時這樣的想法就會一直在心裡干擾她，讓她常在關鍵時刻掉鏈子，不是弄丟跟了很久的大客戶，就是平白讓協助處理的同事領了功勞。

只工作不上班，檢視你內心隱形的評價者

因為受夠了週遭人，像是父母、上司、客戶們「只抱怨不做事」的態度，所以芳芳毅然決然地辭職了，本來打算休息期間進修英文和創業知識，結果遇到業界強勢權威的名牌教師，讓她遭遇到跟家庭和職場一樣的內心壓力，當權威說你不夠好，當權威不斷要求你做事，你該如何保護自己並發揮能力？

許多人邁入「蹲族」生活，是想要創造「我工作但不上班」的職涯，到頭來卻發現，就算是創業當老闆抑或自由業，還是會被打分數，這些隱形評價者存在你心裡，你心裡想像或在意的那些人，可能是父母、親戚、鄰居、老師、伴侶、朋友等，我們內心的超我原型源自重要他人，但最後你內心的超我可以是任何人，因為一切都來自你內心對自己和對情境的解讀。

芳芳花了好一段時間，梳理自己與父母間的關係，在她心裡「做錯人生選擇」的父母，拖累了整個家庭，讓芳芳失去了許多童年和青春期可能有的快樂和自由，父母的叮嚀和教誨在芳芳聽來都像是把他們的責任歸咎到自己身上，所以芳芳和權威的關係都是服從但隱藏憤怒。

後來，當芳芳可以將自己和父母的責任劃分開來，心裡真正不再背負父母的人生選擇時，她與其他權威間的關係也轉變了，身為業務和下屬，客戶可以對我有要求，上司也可以對我有期待，我有權利在自己的能力與意願範圍做最好的選擇，並且承擔自己選擇的後果，互動的雙方是平等的，在職場上也許有職位的高低，有輩份的前後，但在心裡我跟每個人都是平等的，我可以保護我自己，也可以適度地選擇做自己，同時我也有接受別人做他自己的氣度。

練習做「壞學生」，擺脫枷鎖做自己

大家也許會覺得「在家蹲」應該是很輕鬆快樂的事情，沒有蹲過的人很難明白擺盪在「渴望」與「應該」之間，擺盪在「自由」與「自責」之間那種煎熬。

我們都做慣了「乖寶寶」，連當個「壞學生」都變得需要練習，我曾經與一個完美主義的重度憂鬱者晤談，我們好一陣子都在練習缺席、試著不交作業、在進修的課程中照自己的速度學習，學會對抗外在標準與內心焦慮共處。

我在「如何養出一個成年人」一書中，看到艾美・楊說的一段話，她是艾文世界學校的升學輔導主任，她認為自己的工作有一部分是幫助學生在申請大學科系時，守護學生「選其所愛，愛其所選的能力，協助他們因應令身邊人失望的恐懼」我覺得她為年輕人做著非常重要有意義的工作。

「蹲族」所承擔的壓力與最大的學習，正是「面對令身邊人失望的恐懼」，面對權威你仍保持自由選擇的心理能力，來自於你有多大的程度可以勇於和他人的失望、失敗的恐懼及未知的焦慮共處。

內建標準增強，和世界建立新關係

常有人問「我要怎麼樣才能不那麼在意別人的評價？」，我都會反問對方「你知道自己真正想要什麼嗎？」乍聽之下，這個答案好像牛頭不對馬嘴，事實上我是真的在回答這個問題。因為對抗外在評價的方法，就是擁有健康有足夠強度的自我認識與內在標準。

如果你強烈地受到外在標準的綑綁，沒有思考與停下來的空間，你得不停做個乖寶寶，沒時間練習當個壞學生，從這個角度來看，有些人需要一段「蹲族」時光來建立並鞏固自己的內在標準。

也許你沒有真正實踐蹲族生活，但在日常生活的每一刻，我們都可能有一小段在「自在」與「自責」之間掙扎的時光，你都可以利用這些時間自省，不管以什麼形式，最後的最後，希望你能對自己說：我可以做乖寶寶，我可以做壞學生，我承擔得起做我自己；你可以有你的看法，而我有我的看法，這是真正的心靈獨立。

（本文出自愛心理不熱血、不奮鬥、不伸手，高學歷的你也過著「蹲族」生活嗎？》，未經同意禁止轉載。）