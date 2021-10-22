從不婚到結婚：不只是深愛對方 亦是能接受可能離婚的結果

有些人在婚姻中已經彼此形同陌路、或冷漠疏離，卻會覺得只要這段婚姻等久了就是我的，或是對於起初對方所給的承諾念念不忘，進而無法接受關係後來的改變。在這種情形下，也許要探索的，究竟是過往的承諾與責任維繫著婚姻，還是那份錯誤的期待與執念，捆綁著你與對方的幸福？

近期的一則新聞大意是這樣：一位名廚的太太向週刊爆料，六年前丈夫就以搬去公司宿舍為由長期不回家，甚至開始偽單身生活，不僅不回家探視孩子，漸漸地連生活費也不付；新聞最後也提到，太太說以前他們有著共同夢想，等孩子長大之後，他們要開一間親子餐廳。這其實就是意味著，儘管她在這麼深的痛苦跟怨恨裡，她對丈夫還是抱有一絲期盼，那個要一起完成開設親子餐廳、回到過往美好關係的期盼。

但其實，他們兩人的關係在婚姻之後已經有了非常巨幅的改變，可能是對方已經改變、當事人改變。有些人會期待，當關係確立了之後，彼此永遠都不要改變，可是這在人生裡是非常不切實際的期待，因為我們在關係裡的每一天都在改變，我們也會在每一天的生活當中成長，而有一些人正是害怕這些成長、變動。

親愛的，如果你是一個害怕變動的人，你要想清楚自己為何要步入婚姻。

還記得我先前上過一個老師的愛情工作坊，老師說自己一開始是不婚主義者，但遇到他妻子一見鍾情時，他就非常想要與她結婚生子；然而當他真的要決定是否結婚的那一刻，他卻猶豫了很久，最終他與妻子決定結婚。

老師說自己之所以最後決定要結婚，不全然是因為他愛他的妻子，而是因為他已經能夠接受，自己結了婚之後有離婚的可能性。這句話說明了很多事，因為有非常多人堅持、僵持著不離婚，在於他們不願意面對婚姻失敗的狀態，這有可能與過往的家庭經驗有關，讓他們認為離了婚就等於人生是失敗的表現，甚至讓他們覺得因為自己是一個失敗的男人或失敗的女人，所以他們才無法維繫自己的婚姻關係。

可是婚姻可能是，兩人越相處越發現有難以磨合的地方，或者是無法溝通、妥協的部分，也可能是你有著那一份你很需要的自由，但你發現在婚姻當中對方沒有辦法承受你的那些自由的選擇。這時候，放過彼此也許就是一個對彼此都幸福的選擇。

錯誤的期待使你一直糾結在過去與對方共同打造的夢想裡，在那份癡迷與執著中，也許你並沒有真正與時俱進，你一直活在過去那個氛圍，而在情感中讓許多人走不出來的，是對過往的懷念，是那個曾經的幸福美好，而忘了現在的自己，也有能力裝備幸福。

（本文出自愛心理從不婚到結婚：不只是深愛對方，亦是能接受可能離婚的結果》，未經同意禁止轉載。）