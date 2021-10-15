男人搞錯「重點部位」囉！性愛調查：女人最想這裡被重視

2021年，為響應國際女性高潮日，讓女人的情慾能更受重視，女人迷將八月訂為「高潮月」，期待以「慶典式」的夏日氛圍，給予性的探索與對話更寬敞且明亮的空間，與用戶一齊練習擁抱自己的身體，歡慶高潮的來臨。

以「女性高潮」為企劃核心，女人迷針對 1,973 名女性進行「高潮大調查」，受測女性年齡分佈於 18 至 55 歲，其中 25-34 歲者最多，佔 52.4%；35-44 歲次之，佔 23.3%；第三為 18-24 歲，佔整體 17.7%，其餘 45 歲以上佔 6.3%。填答者性別除女性之外，亦有 1.1% 為性別流動者（Gender X）。

認為「進入」為做愛裡最重要環節女性，僅佔不到15%？

根據此次調查結果發現，有61%的女性受試者，幾乎每次都能在「自慰時」得到高潮；然而，能夠時常於「做愛時」獲得高潮的比例僅有 26.2%，顯示女生們在自慰中獲得高潮的比例，遠高於與伴侶做愛時得到高潮的比例。

在過去的性愛敘事裡，男性的高潮經驗往往更為顯而易見，而女性在性愛中的享受與否，仍然不易被看見、不被理解，尤其在相較之下仍較為壓抑的東方社會裡，女性談性的權利更容易遭到剝奪，因此女人迷期待透過這次「高潮大調查」，為渴望探索身體、體驗敏感帶、享受性的女性發聲。

調查中針對「對你來說，一場完美的性愛裡，最重要的橋段為何？」提問，填答者中有68%的人認為，在與伴侶的性愛中，「愛撫」與「前戲」是最重要的環節；而認為「進入」最重要者，僅佔不到 15%。

由此可見，當女人們的身體需求與大多數性愛體驗不同時，更容易使得雙方在性愛互動上，找不到令彼此愉悅的平衡，容易使性的互動包含了某些誤區和善意的謊言，而此現象真實地反映在調查中「在和伴侶性愛時，你曾有『假高潮』經驗嗎？」一題——有將近六成的女性表示，在與伴侶性愛中，不只一次有過假高潮的經驗。

進一步探索台灣女性的高潮類型，有 49.6% 的填答者最常以透過撫摸外陰，而達到「陰蒂高潮」；有33%的人則是以手、口、進入等方式，達到陰道、陰蒂、乳頭等不同位置的「混合型高潮」；而透過時常被視為做愛時最重要的抽插環節達到「陰道高潮」者，僅有9.2%。

以此呼應多數女性都不認為「抽插」為性愛之中最重要的環節，因刺激女性性興奮的方式，多半為手、口愛撫，而非進入。

有將近七成的女性受試者，正在進行無效的性愛需求溝通

性，它是健康的，如同渴望愛一樣；渴望性，也是生活重要的養分，是靈魂之外身體重要的悸動，是與身體的對話，是直接的溫存，是強烈而自在的歡愉，是與自己與伴侶的另一種聯繫。

在此次調查裡我們發現，有超過半數的女性受試者，認為「比起更多技巧的挑逗，更喜歡深深的擁抱、慢慢的親吻（61.9%）」、「比起進入，更希望來一場浪漫的前戲，節奏放慢，讓他用吻點綴全身（61.6%）」、「比起結束後馬上沖澡或睡覺，更期待抱抱彼此，擁有更多後戲時光（51.3%）」，正好回應調查中，有超過 80% 的受試者認為「前戲」、「後戲」與「愛撫」為女性性愛中最重要的三個環節。

在此次調查中，有71.1%受試者表示，自己會時常與伴侶討論性的需求；而另有 19.4% 的女性，則表示對於跟伴侶討論性需求感到不自在。

即使乍看之下，伴侶之間會相互討論性需求者佔超過七成，但當問及「你在和伴侶溝通性愛需求時，有沒有令你感到困難之處？」時，仍有將近四成（39.2%）的女性認為，即使有不喜歡或想改變的地方，仍會因為害羞而不敢開口；此外，亦有 11.8% 的人表示，即便已經嘗試溝通需求，對方卻不願意改變；而覺得「自己沒有性方面需求，只要配合對方就好」的女性也有一成之多。

相加下來，即便願意相互坦露性需求的比例偏高，但實際溝通品質，卻有將近七成（69.6%）為負面的，只有 42.3% 的人回答「與另一半沒有性事溝通問題，能夠很好的配合彼此需要」。

對此，女人迷訪問了長期投入女性性愛教練的講師曉薇，她認為，直至目前，社會對女人的身體、情緒仍有太多的不了解，以至於這個社會對於「性」應該長什麼樣子，有一個既定的想像，而女人的性一旦備受禁錮，剩下的，就會是男性對於性的解讀。

調查中，對於自己身體「非常滿意」的女性，佔不到兩成？

2021 年女人迷高潮大調查，除了關注女性的高潮體驗以及與伴侶之間的性愛需求溝通外，問卷中，針對「你是否有過自慰經驗？」一題進行調查，其中，有 53% 的女性受試者表示雖有自慰經驗，但只有在身體有需求時才簡單滿足；而另有 39.5% 的女性相當享受與自己做愛時的感受，此外，也有 7% 以上的女性，沒有自慰經驗且鮮少於獨自一人時產生性需求。

由此可見，實際享受於與自己性愛的女性不到四成，且在此之中，不清楚也不在意陰蒂長相的受試者，更高達四成二之多。

為鼓勵用戶自我探索，2021年，女人迷產品團隊以「大膽說愛、優雅談性」為主要理念，將用戶調查中的意願，納入產品打造環節，降生臉紅深度床遊牌卡，以雙主題結構——「前戲組」與「女性探索組」，滿足更多用戶需求與願望。並與性愛講師曉薇攜手為用戶創造與自己做愛的魔幻時刻，認知你我的情慾其實並不孤獨。

自慰除了能與做愛相輔相成，它同時也是女性探索身體的途徑，透過自我撫摸、自我探索，女性才有可能在這個過程中理解自己的需求與需要。透過此次調查發現，真正享受於自慰的女生相當少數，僅有 17.4% 的受試者在「你對自己的身體感到滿意嗎？」一題回答「非常滿意，很享受撫摸自己、觀看自己、進入自己的感覺」。

其餘有 71.5% 的受試者則表示：「還算滿意，雖然沒有機會探索更多性的需求，但仍然喜愛且享受基於自己積極同意的性愛（包括自慰）」；此外，亦有 10.9% 的女性對於自己的身體感到「不滿意，並時常對於自己的身體感到沒有自信，也不關注身體有性的需求」。

同樣的現象亦可從「你知道陰蒂長什麼樣子嗎？」一題中發現，雖然回答「知道。我對於自己的身體非常熟悉、且時常專注探索」者佔超過半數，然而仍有 44.8% 的女性填答者表示，自己「不知道」或「不是那麼清楚」陰蒂的長相，可見台灣女性在認識自我身體方面，仍有相當大的成長空間。

本文由女人迷授權，原文連結請點女人迷高潮大調查：有85%的女性認為，性愛中的「進入」，不是最重要的環節！