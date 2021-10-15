人生為什麼值得一活？有幾件事讓人生特別有價值

建構個人價值系統

人生為什麼值得一活？這個問題非常好。這個嘛，我認為有幾件事讓人生特別有價值。像是什麼？好吧，真要我說的話，我會說格魯喬．馬克斯（Groucho Marx）、威利．梅斯（Willie Mays）、朱比特交響曲（Jupiter Symphony）的第二樂章，以及美國爵士樂音樂家路易．阿姆斯壯（Louise Armstrong ）的〈馬鈴薯頭藍調〉（Potato Head Blues），當然還有瑞典電影、福樓拜（Gustave Flaubert）的《情感教育》（Sentimental Education）、馬龍．白蘭度（Marlon Brando）、法蘭克．辛納屈（Frank Sinatra）、塞尚（Cézanne）畫筆下那些不可思議的蘋果和梨子，三和餐廳（Sam Wo’s）的螃蟹、崔西的臉蛋……」――伍迪．艾倫（Woody Allen），《曼哈頓》（Manhattan），一九七九年。

意義感，你能在其中得到意義感的事物，還有你會想怎麼配合這些事物過生活，非常私人，而且非常主觀，完全取決於你生活於世的體驗，與你獨一無二的心理、基因，社會背景還有架構有關。人們發現生命中意義感的方式有太多，能激發某人意義感的事物，或許對其他人來說達不到效果。對於死忠的綠灣包裝工球迷來說，跟三五高中老友一起看星期天的比賽，可能正好就會讓他們覺得不枉此生，不過對於伍迪．艾倫執導電影《曼哈頓》中的角色來說，紐約知識分子適合的選擇不多，比如朱比特交響曲的第二樂章之類。

耗掉我童年許多夏日時光的那個森林區，對我而言有無比神聖的意義，但對其他人卻不是如此，這裡不過是一堆石頭、苔蘚和幾棵樹。意義感可能擁有豐富的來源，否認這一點沒有任何好處。最好可以接受我們每個人都有獨特的意義感來源，因為我們各自擁有不同的過去，所以對我們自己有效。不過無論如何，顯而易見的豐富性之下，依然看得出我們的相同之處。身為演化的生物，人類以特定的方式被塑造，代表相較之下，我們比較容易接受某些意義感來源，幾乎所有的人都受到吸引。對我們這些容易犯錯的人類來說，探詢這些意義之源，或許是我們所能得到的最為堅實的意義感。

從動物性偏好到人類價值觀

「生命出現之前，沒有什麼是特別貴重的。接著生命出現，我們開始評定價值，不是因為能區別什麼，而是因為生物如果擁有珍惜（尤其是特定事物的）的傾向，更有利於生存。」――哲學家莎朗．史崔特（Sharon Street），《實在論者的達爾文兩難》（A Darwinian Dilemma for Realist Theories of Value），二○○六年。

從構造最簡單到構造最複雜的生物都一樣，動物比較喜歡特定的體驗：快樂優於痛苦、飽足勝過飢餓。由於不同物種在生存上不可或缺的體驗各不相同，因此各有獨特的偏好系統。水坑會吸引羚羊，不過牠們一看見獅子就會立刻逃跑。人類也不例外，人類已經擁有不少內建的偏好系統，引導我們的行動，確保我們得到生存所需，我們和其他動物同樣擁有這些基礎的本能天性。不過為了更明白什麼讓我們有所不同，我們可以檢視哲學家約翰．杜威的研究。

杜威被視為功能心理學之父，他也是美國二十世紀頭十年最重要的公共知識分子之一，杜威認為「重視」與「讚美」有所區別。重視，就是比較偏好某些事物，主要是從情感上自然發生。所有動物都投身於某種形式的比賽，不過人類並不會只滿足於偏好。我們也喜歡得到讚美，因此我們會特別評估並檢視自己的偏好，並用以判斷哪些價值實際上對我們來說重要且有意義。我們希望價值觀不只是單純的存在，希望它們能提供正當性。

價值觀只有經過嚴格的測試與審查之後，才能得到我們個人或者社會方面的認可，我們據此做為衡量自身行動與行為的準則。動物的偏好分為本能與學習而來，我們可能會將之稱為原型價值觀。只有人類擁有所謂恰當的價值觀，也就是我們有意識的投入，並且經過深思熟慮之後才認可的事物。因此價值觀不存在人類經驗之外，而是包含在經驗之中，那是我們普遍來說願意接受也非常重視的評價準則。

人類的價值，就像可靠的工具。我們每天都利用這些工具，引導我們個人的選擇，並且好好遵守社會與道德標準。不過對於自己最不容侵犯的價值觀，我們非常投入，信念非常強烈，願意將自己的生命奠基於上，最極端的狀況下甚至願意為此而死。存在要有意義，基礎就在此。沒有價值觀的人跟動物沒什麼兩樣，不受限地依循本能行動。價值觀將我們的存在提升到動物世界之上，超脫出本能的生存遊戲。如同電影《自由之心》（12 Years a Slave）中的角色諾薩普（Solomon Northup）。「我不想生存，我想要生活。」僅僅是生存，並不足以讓生命值得活。同時辨識並培養值得投入的價值觀，如此我們才能讓自己的生命充滿強烈的意義感。

圖為《人生不需要計畫，而是要活出自己的故事》書封，平安文化提供 不過我們，或者以目前的狀況來說的話，你該怎麼辨識給予生命特別意義的價值觀呢？在過去，各文化一般來說具備固定的價值體系，並且期望每個人都能遵守。不過時至今日，你們在選擇自己的價值觀這點上擁有驚人的自由度。你該怎麼運用這份自由做出正確選擇？你該怎麼強化自身的價值觀，變成對自己最有力的支持？

（本文出自《人生不需要計畫，而是要活出自己的故事》，平安文化出版，未經同意禁止轉載。）