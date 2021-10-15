潛意識有偏見只記得不開心 「幸福記憶」跑哪去了？

不開心的記憶深處，隱藏著「幸福記憶」

我們的大腦會清楚記得過去令人不舒服的事情，而經常忘記開心的事。而且因為不開心的事情很容易回想起來，所以每次回想起這些記憶時，就又在腦中加強了一次「那時候真的很不愉快」的情緒。

每次儲存記憶時，不開心的事情就會不斷被強調，最後甚至會被扭曲。那麼，開心的回憶跑到哪裡去了？照理說開心的回憶也跟不開心的回憶一樣會被我們記住才對啊。

開心的回憶、感覺幸福的記憶，其實很多都隱藏在不開心的記憶深處。

觀察過那麼多人的器官之後，我發現了一個法則。那就是當一個人聊起不開心的回憶時，與記憶一致的影像看起來會非常鮮明、顏色非常濃。這個時候也能同時看見開心的影像，但是開心的影像被壓在不開心的回憶下層，看起來像海市蜃樓般左右搖晃，但就是不會出現在上層。每個人的狀況不一樣，也有些人的影像看起來是半透明的，彷彿從沒發生。

舉一個例子與大家分享。某位第一次前來諮詢的女學員告訴我，從小她父親就只顧著工作，完全不管家裡，回到家也只會罵人，所以她很討厭父親。我看了看充滿憤怒的肝臟，清楚看見她的父親暴怒、母親哭泣的畫面，以及小女孩害怕地蜷縮成一團的樣子。那個景象的顏色十分鮮豔。

但同時，我也看見影像的角落裡有一個非常淡的人影，淡到一不小心就會忽略掉的程度。 後來這位女學員又來了幾次。在幫助她提升潛意識偏見的過程中，原本色彩鮮豔、清晰的影像產生了變化，開始變得不那麼強烈，器官發出的聲音也變得較為溫和。 緊接著，角落裡若隱若現的記憶，開始顯現出清晰的輪廓。

我看見小女孩開心地拿起桌上的點心，這樣的畫面不斷重複出現。於是我詢問肝臟可不可以把這件事說出來。獲得同意之後，我將桌上放著點心的畫面告訴女學員。她沉思了一會後，「啊」地叫了一聲，像是想起了什麼。

「小時候，早上起床常常會看到桌上放著點心。媽媽說不是她放的，所以應該是爸爸放的吧。我一直以為是爸爸把公司吃剩的點心帶回家來，但現在仔細想想，公司應該不會有小朋友喜愛的卡通人物包裝的點心吧。」女學員說完後，深吸了一口氣並閉上雙眼。這時，她全身上下傳來一陣悅耳而清脆的鈴聲。為潛意識偏見升級時，很多人會像這樣慢慢回想起幸福的回憶。只要回想，就能重新載入幸福的感受。

（本文出自《與身體對話，就是與神對話》，方智出版，未經同意禁止轉載。）