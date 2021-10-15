快訊

城中城事件啟動捐款專戶 罹難者20萬、傷者5萬慰問金

昔斥胡應下台今遇46死大火 陳其邁哽15秒後回：不迴避

潛意識有偏見只記得不開心 「幸福記憶」跑哪去了？

方智出版社 / 文．藤堂博美
開心的回憶跑到哪裡去了？照理說開心的回憶也跟不開心的回憶一樣會被我們記住才對啊。示意圖，圖片來源：Ingimage
開心的回憶跑到哪裡去了？照理說開心的回憶也跟不開心的回憶一樣會被我們記住才對啊。示意圖，圖片來源：Ingimage

不開心的記憶深處，隱藏著「幸福記憶」

我們的大腦會清楚記得過去令人不舒服的事情，而經常忘記開心的事。而且因為不開心的事情很容易回想起來，所以每次回想起這些記憶時，就又在腦中加強了一次「那時候真的很不愉快」的情緒。

每次儲存記憶時，不開心的事情就會不斷被強調，最後甚至會被扭曲。那麼，開心的回憶跑到哪裡去了？照理說開心的回憶也跟不開心的回憶一樣會被我們記住才對啊。

開心的回憶、感覺幸福的記憶，其實很多都隱藏在不開心的記憶深處。

觀察過那麼多人的器官之後，我發現了一個法則。那就是當一個人聊起不開心的回憶時，與記憶一致的影像看起來會非常鮮明、顏色非常濃。這個時候也能同時看見開心的影像，但是開心的影像被壓在不開心的回憶下層，看起來像海市蜃樓般左右搖晃，但就是不會出現在上層。每個人的狀況不一樣，也有些人的影像看起來是半透明的，彷彿從沒發生。

舉一個例子與大家分享。某位第一次前來諮詢的女學員告訴我，從小她父親就只顧著工作，完全不管家裡，回到家也只會罵人，所以她很討厭父親。我看了看充滿憤怒的肝臟，清楚看見她的父親暴怒、母親哭泣的畫面，以及小女孩害怕地蜷縮成一團的樣子。那個景象的顏色十分鮮豔。

但同時，我也看見影像的角落裡有一個非常淡的人影，淡到一不小心就會忽略掉的程度。 後來這位女學員又來了幾次。在幫助她提升潛意識偏見的過程中，原本色彩鮮豔、清晰的影像產生了變化，開始變得不那麼強烈，器官發出的聲音也變得較為溫和。 緊接著，角落裡若隱若現的記憶，開始顯現出清晰的輪廓。

我看見小女孩開心地拿起桌上的點心，這樣的畫面不斷重複出現。於是我詢問肝臟可不可以把這件事說出來。獲得同意之後，我將桌上放著點心的畫面告訴女學員。她沉思了一會後，「啊」地叫了一聲，像是想起了什麼。

「小時候，早上起床常常會看到桌上放著點心。媽媽說不是她放的，所以應該是爸爸放的吧。我一直以為是爸爸把公司吃剩的點心帶回家來，但現在仔細想想，公司應該不會有小朋友喜愛的卡通人物包裝的點心吧。」女學員說完後，深吸了一口氣並閉上雙眼。這時，她全身上下傳來一陣悅耳而清脆的鈴聲。為潛意識偏見升級時，很多人會像這樣慢慢回想起幸福的回憶。只要回想，就能重新載入幸福的感受。

（本文出自《與身體對話，就是與神對話》，方智出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

潛意識有偏見只記得不開心 「幸福記憶」跑哪去了？

開心的回憶跑到哪裡去了？照理說開心的回憶也跟不開心的回憶一樣會被我們記住才對啊。

男人搞錯「重點部位」囉！性愛調查：女人最想這裡被重視

根據此次調查結果發現，有61%的女性受試者，幾乎每次都能在「自慰時」得到高潮；然而，能夠時常於「做愛時」獲得高潮的比例僅有 26.2%，顯示女生們在自慰中獲得高潮的比例，遠高於與伴侶做愛時得到高潮的比例。

丟掉這東西，我的回憶就不見了？不如問問自己：現在幸福嗎？

如果你想要新的良緣，最好是快刀斬亂麻，將前任的紀念品統統丟掉。假如是日常生活中使用的飾品或包包，只要不會喚起你的回憶，還是可以繼續使用。若是要丟掉，請撒入一把粗鹽，心懷感恩地與它道別。

為什麼BNT等六大新冠疫苗 關鍵推手都是女性？

如今女科學家們走到了幕前，領導了多支新冠疫苗的研究、開發和實驗。這是女性在疫苗研究上地位空前的時代。先看全球最多人打的新冠疫苗——AZ疫苗。AZ疫苗的研發團隊幾乎是支娘子軍。領隊的牛津大學疫苗學教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）與同事蘭貝（Teresa Lambe）、染色體動力學副教授格林（Catherine Green）及幾乎全女性的團隊。

「太能忍了！」這三種人格特質會帶來六種身體毛病

耳邊傳來一陣清爽宜人的聲音，彷彿秋高氣爽的舒適氣息。 這位女學員帶著淺淺的微笑，交談時雙眼始終直視著我。當我問起今天諮詢的內容，她的視線落到了桌上的茶杯。

按摩也無法改善硬肩膀？原來是出在心理這原因

這位女學員的肩膀刻意表現得很誇張，好像故意要讓我聽到一樣。看我沒反應，似乎有點不開心，還越來越大聲，就像小孩故意引人注意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。