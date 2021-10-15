「太能忍了！」這三種人格特質會帶來六種身體毛病

給過度隱忍的人

來自【子宮】的訊息

◎過度隱忍

◎和真正的自我分離

◎太過責備自己

擁有以上特質的人，你的子宮想告訴你：你是否已經接收到這樣的訊息（症狀／問題）？

◎生理痛

◎虛冷

◎經前症候群

◎過度將他人擺在第一順位而感到窒息

◎戀愛經驗的心理創傷

◎罪惡感

耳邊傳來一陣清爽宜人的聲音，彷彿秋高氣爽的舒適氣息。這位女學員帶著淺淺的微笑，交談時雙眼始終直視著我。當我問起今天諮詢的內容，她的視線落到了桌上的茶杯。

「我有一個交往對象，但總是擔心他會離開我，內心非常不安。」原本聽來清爽宜人的聲音，突然在那一瞬間消失。正當我試圖找回那個聲音的時候，聽見一陣聲音從她的子宮傳來。

◆子宮：「她太能忍了，過度責備自己。拜託你讓她不要再這樣了。」

來自子宮的這個聲音，彷彿被無來由的孤寂包圍。我透過超感官知覺看了看子宮，發現子宮的顏色慘白，內部彷彿像冰箱一樣冷，看著都覺得要冷到發抖了。女學員仍然盯著茶杯，想著她的男朋友，於是我開口輕輕說：「你是不是會忍不住自責，或是太拚了呢？」 聽到這句話，她回過神來，聳了聳肩，不好意思地說：「我太能忍了，所以好累。但如果我不隨時忍住，又會把話說得太絕，然後又自責都是自己不好。好難喔。」

◆子宮：「她太自責了。因為她討厭自己，和真正的自己分離，所以身體也很虛冷喔。」 子宮雖然裝得很鎮定，聲音卻越來越大。如果有太多想說的話，器官的聲音就會像這樣越來越大。

「討厭自己，就好像在評斷自己好或不好，是和自我分離。這樣也會比較容易引起生理痛或身體虛冷喔。」 「真的嗎？我的生理痛很嚴重呢，身體更是冷到冬天暖暖包不離身的程度。身體虛冷跟自我厭惡有關係嗎？太令人意外了！」 接著我和她一起整理出潛意識裡存在著這樣的偏見：「我要忍耐。」 「我沒有身為女性的價值。」 「做自己會討人厭。」 「都是我不好。」

「這些偏見說得一點也沒錯。」 聽了這些話之後，子宮帶領我看見女學員的回憶。餐桌上的父親勃然大怒，母親與孩子們都不敢出聲。接著換了一個場景。父親正在看報紙，高中生模樣的女孩一聲不吭地衝出家門。

◆子宮：「請轉告她，讓她知道自己與父親之間的距離。」

女性對異性的第一印象來自父親。 孩童時期與父親之間的距離，就是長大成人後與男朋友之間的距離。 我告訴女學員：「子宮是和異性相關的器官，所以會以距離＝體溫的方式呈現出來。這跟遠距離戀愛很像，寂寞會剝奪人與人之間的溫度，使子宮和身體變寒。」「我很怕我爸爸，對他的記憶只有恐懼和忍耐。可能因為他不喜歡小孩吧，記憶中沒有他對我好的印象。咦？說不定就是因為這樣，我才會覺得男朋友也不是很重視我吧？我會一直忍耐，也是因為不想被討厭，希望被愛而已。」 或許是女學員終於懂了，子宮看似鬆了一口氣，原本蒼白的顏色似乎稍稍和緩了一些。

「如果你和父親之間的關係是『國際線』的話，那至少把它縮短成『國內線』吧。你可以先試著傳訊息讓父親了解你的想法，如果他沒有傳訊息的習慣，那就留封信在桌上……這麼做好像有點落伍了（笑），寫張字條給他也OK喔。」 或許是我舉的例子有點搞笑，女學員聽完後呵呵笑了出來，臉上堆滿笑意，子宮也傳來竊笑的聲音。這時，我聽見了這樣的呢喃聲。

◆子宮：「要善待自己的心情。就算什麼都不做，原本的自己也很有魅力喔。一定可以的。」

「請你向我的子宮說聲謝謝。我會善待自己的心情，先縮短與自己之間的距離。對了，我想起來了！媽媽前陣子告訴我，最近我爸開始用LINE了，叫我傳個訊息給他，只是我一直還沒傳。不願意縮短距離的搞不好是我，回去後我會馬上傳訊息給他。」 子宮出現一道彩虹，我又再次聽見清爽的聲音。接著我收到了來自子宮的訊息：「你是被愛的。」

圖為《與身體對話，就是與神對話》書封。方智出版社提供 ★子宮的自我照護：一手放在子宮上，一手放在心臟，輕聲告訴它們：「你值得被愛，謝謝你。」

★滲透到細胞的下載訊息：「我正散發光芒。」「我有被愛的價值。」

（本文出自《與身體對話，就是與神對話》，方智出版，未經同意禁止轉載。）