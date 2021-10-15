按摩也無法改善硬肩膀？原來是出在心理這原因

給不懂得撒嬌的人

來自【肩部骨骼與肌肉】的訊息

◎不懂得麻煩人

◎不懂得撒嬌

◎不懂得拜託人

擁有以上特質的人，你的肩部骨骼和肌肉想告訴你： 你是否已經接收到這樣的訊息（症狀／問題）？

◎肩膀和背部硬邦邦

◎肩胛骨收不起來

◎經常頭痛

◎按摩也無法改善症狀

某天有位女學員來訪。正當我接過她的外套、準備掛起來的時候，突然聽見一陣非常刺耳的聲音，像是汽車的緊急煞車聲。似乎是她的「肩膀」有話想說： 「每天一直加班，不知道要持續到什麼時候。上司幫不了忙，下屬也不會做事，壓力大到極限了。有沒有辦法處理一下？（笑）」 女學員似乎沒有覺察肩膀（肩部骨骼與肌肉）發出的哀嚎，諮詢時看起來非常開朗。

◆肩部骨骼與肌肉：「我們真的快撐不住了，她總是自己拚過頭！」

這位女學員的肩膀刻意表現得很誇張，好像故意要讓我聽到一樣。看我沒反應，似乎有點不開心，還越來越大聲，就像小孩故意引人注意。

女學員將冰紅茶放回桌上，發出很大的聲響，看起來有些焦躁，似乎是回想起公司的事情。她轉轉脖子，用左手揉揉右肩，說：「我的肩膀好硬喔。諮詢結束後，我得馬上趕回公司。下屬捅了婁子，真的是好煩。」

◆肩部骨骼與肌肉：「我們才煩呢！她太拚了，責任感太強，而且還不懂得怎麼拜託別人！」

我把肩膀傳來的這些訊息告訴女學員，並對她說：「如果你一直覺得非得自己處理不可，之後就會獨自承擔喔。」 「沒錯！我就是忍不住會想『得自己處理才行』，而且不懂得拜託別人，就是這樣沒錯（笑）。我也知道啊，但就是改不了。」 於是我馬上與她一起整理出潛意識裡存在著以下偏見： 「只能靠自己把事情處理好。」 「不努力不行。」 「忍一下就過了。」 「自己老是給人添麻煩。」

「好像被你說中了。我總會覺得自己給很多人添麻煩，常常覺得拜託別人幫忙很過意不去……但其實我不想一個人這麼拚，希望身邊的人幫忙，想和大家同心協力做好一件事。」 她的肩膀帶出回憶。一位母親哄著懷中的嬰兒，房間的角落裡還有一個小女孩，孤獨地玩著玩具。 我將眼前看到的景象告訴女學員。

女學員說：「妹妹出生之前，媽媽只屬於我一個人。但妹妹出生之後，媽媽總是忙著照顧妹妹，我開始覺得自己對媽媽來說好像是多餘的，給媽媽帶來麻煩……」

◆肩部骨骼與肌肉：「媽媽只是太忙了，不是你給媽媽帶來麻煩喔。」

我將肩膀的訊息傳達給女學員。她聽完後，一邊顫抖，一邊低聲說：「原來我沒有給媽媽帶來麻煩……」這股聲音的振動，輕柔而緩慢地從喉嚨傳導到肺、心臟、肩膀一帶。

「或許就是因為覺得自己給媽媽帶來麻煩，我才一直那麼努力。我以為只要夠努力，就能幫上媽媽的忙，獲得稱讚。因為媽媽那時候看起來好辛苦，我希望媽媽開心。」 女學員本來低垂著眼，這時突然抬起頭來看著我。

「我表現出很能幹的樣子，但其實很沒有自信。或許害怕請別人幫忙，是因為怕被人發現原來我沒有自信吧。我一直努力掩飾沒有自信這件事，但我不想再這樣了。回公司之後，我會試著請人幫我分擔工作。」

「就是這樣，而且還要試著撒嬌喔！」 「我辦得到嗎？這門檻太高了（笑），但我會試試！」 女學員的骨骼開心地笑了，七彩閃耀的光芒從骨骼裡透了出來，彷彿水晶切面球一樣，反射在房裡的每一個角落。在此同時，骨骼還傳來這樣的訊息： 「你可以存在於此。」

圖為《與身體對話，就是與神對話》書封。方智出版社提供 ★肩膀附近的自我照護：輕輕按揉肩膀和附近的肌肉，一邊在心裡默念：「不用再承擔了，謝謝你。」

★滲透到細胞的下載訊息：「我的存在是被應允的。」

（本文出自《與身體對話，就是與神對話》，方智出版，未經同意禁止轉載。）