丟掉這東西，我的回憶就不見了？不如問問自己：現在幸福嗎？

來整理「紀念品」吧！

終於來到整理的最終階段了。紀念品滿載著回憶，算是最難取捨的物品，現在要來處理這部分！你按照衣物、書籍、文件、雜物的正確順序一路奮戰至今，接下來，大膽相信自己的判斷力吧！運用你的怦然心動力，來將過去的東西整理得整整齊齊、一乾二淨吧！

基本上還是依靠觸摸來判斷是否心動，不過畢竟紀念品已經是最後階段，所以也可以慢慢回味、整理。好好面對所有紀念品，不要留下任何遺憾。

第一步，就是將紀念品從整個家裡全部翻出來。至於容易分散在家中各處的照片，則留到最後整理。找一個空紙箱，先暫時將所有紀念品裝在紙箱裡。留下令你怦然心動的紀念品。稍微看一下紀念品的內容也無妨，將家中屬於自己的紀念品全部找出來，集中在一個地方。

來整理紀念品吧！如果老是擔心丟掉這東西，我的回憶就不見了，會妨礙怦然心動檢測的準確度。請各位明白：回憶，已經留存在你心中了。人生紀錄或信件類的東西，不妨仔細看過內容再判斷。圖片來源：Ingimage

如果老是擔心丟掉這東西，我的回憶就不見了，會妨礙怦然心動檢測的準確度。請各位明白：回憶，已經留存在你心中了。人生紀錄或信件類的東西，不妨仔細看過內容再判斷。

翻閱紀念品，按照分類檢視心動度時，可按照以下順序進行。建議先從數量比較少屬於你自己的物品開始檢視，覺得哪項比較簡單就從哪項開始，順序可自行調整。如果照片的重點是家人或情人，請留到最後的統整階段再整理。

怦然心動的紀念品，會使你的未來璀璨耀眼

既然都留下來了，就大大方方展示出來，好讓自己隨時都能感受到那股怦然心動。你可以打造一個一拉開就能看見紀念品的專屬抽屜，也可以掛在牆上展示。如果要收進盒子裡，請盡量準備一個令你心動的盒子。

應該要在顯眼處展示出來，如何過濾紀念品，相信自己對於怦然心動的判斷力，此處最重要的，就是相信自己那份心動的感覺。一路走來，過濾了那麼多物品的你，在這方面是不會出大錯的。相信自己！

想想看，未來的自己需要這東西嗎？既然要留下來，一定得好好運用才行。請你好好面對它，捫心自問：「這個紀念品，可以讓未來的我怦然心動嗎？」

怦然心動居家整理最終階段

那些曾經令你心動的紀念品，滿載著多少回憶呀。有些人或許會捨不得放手，但是真正重要的回憶，並不會隨著物品一併被丟棄。整理紀念品的過程中，你必須面對過去，與過去做個了結。每件紀念品都要親手觸摸，選出能使你的未來發光、發熱的東西。照片比較花時間，所以建議先從其他東西著手，一鼓作氣完成。這一章將重整你的人生，請捲起袖子，來為整理做個總結吧。

來整理照片以外的紀念品吧！一件一件觸摸，只留下心動的物品。將所有物品集中在一起，寫下你所觀察到的特點 我們不是活在過去，而是活在當下。與其緬懷紀念品蘊含的過往榮光，不如問問自己：現在幸福嗎？請好好與自己的心靈對話。

例如：

．找到小學時代的通知書。

．有好幾捲錄音帶。

．找到好幾本日記，內容不堪回首。

可以閱讀日記與信件嗎？可以！整理書籍時禁止深入閱讀，但是，紀念品可以盡量閱讀。不過，如果看了難受，就不必勉強自己，等時間久了，再重新檢測一次。面對不心動的物品，請在道謝之後放手。整理的時候，請記得問問自己：將來，我真的需要這東西嗎？

記錄旅遊點滴或婚禮的DVD、藍光與CD光碟，如果你不確定裡頭是什麼，可以播放前面一小段看看。至於錄影帶、錄音帶，如果家裡沒有播放設備，可以請人將令你心動的影片與錄音帶轉成數位檔案（不過，一定要在將東西收進櫃子前完成）。 成績單只能留下印象最深刻的那張，至於畢業證書，則是將所有畢業證書收進其中一個證書筒就好。獎盃只展示最重要的那幾座，盡量不要占太多空間。而說到捨不得丟掉的制服，其實只要穿上去緬懷一下過去，就比較能回到現實、果斷放手，所以建議站在鏡子前檢測。

如果你想要新的良緣，最好是快刀斬亂麻，將前任的紀念品統統丟掉。假如是日常生活中使用的飾品或包包，只要不會喚起你的回憶，還是可以繼續使用。若是要丟掉，請撒入一把粗鹽，心懷感恩地與它道別。

舊情人的回憶千萬不要全部裝箱寄回老家。就算老家有空間，也不能將紀念品裝箱寄回老家。一旦寄回去，你就不會再打開，也失去了好好面對過去的機會。

翻開日記與記事本，從中選出「最怦然心動的一年」，再將那一年的日記或記事本留下來就好。至於母子手冊或寶寶手冊，如果現在看了還是感到心動，那就留下來吧。如果要留下旅遊票券的票根，請貼在剪貼簿裡，方便隨時翻閱。

如果你不忍心丟掉孩子送你的作品，那就留下來好好保存吧！比如打造一個作品展示區，或是裝進特別的收藏盒，三不五時回味一下。等你回味夠了，或許就能果斷放手了。

小孩的作品、人生的紀錄，將信件一一打開來看，再把要丟掉的信裝進不透明袋子裡，丟進垃圾袋。有些信即使現在重讀依然備感溫馨、令人振奮，應該好好珍藏。請將它們裝進盒子裡，並收在濕氣較低的地方，以防止紙張劣化。

從衣物或雜物類分過來的物品，請在此重新檢視一下是否心動。說不定此時你已經冷靜下來，捨得放棄某些物品了。如果還是覺得很心動，那就拿出來好好使用，感受它帶給你的感覺。

圖為《麻理惠的怦然心動筆記：整理專家的第一本插畫問答整理魔法書》書封。方智出版社提供 紀念品會持續增加，請記得定時檢查、整理。今後，你的紀念品還是會繼續增加，不過一旦回味夠了，就能安心放手。至於已無法使用、只能純粹留念的物品，不妨打造一個專屬收藏盒，將它們統統裝進去。每過一段時間，就回頭檢視一下，將不再令自己心動的紀念品丟掉。

（本文出自《麻理惠的怦然心動筆記：整理專家的第一本插畫問答整理魔法書》。方智出版社提供，未經同意禁止轉載。）