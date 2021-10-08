阻兒添第二碗飯 婆婆憤而離席 她這樣化解尷尬

婆媳關係是愛的延伸，不是義務

真心相待，不委曲求全，婆媳間也能彼此疼惜。

剛結婚時，道理上理解結婚是兩個家庭的結合，老實說，當時還沒有真正領悟其箇中困難。特別是婆媳關係往往是許多人婚姻之路幸福與否的考驗。

婆婆的成長背景與個性和我截然不同，一開始，作風較為傳統的婆婆與婆家，帶給我很大的文化衝擊。婆婆喜歡用料理傳遞愛，看到寶貝孫子吃東西，對她來說是世上最幸福的事，在我家天天上演的婆孫餵食秀，大概也常發生在其他家庭裡吧！但我的觀念是，孩子肚子餓，自然就會乖乖吃飯，不用刻意強迫餵食，也不該放任孩子吃過多的食物。

有一回，我在餐桌上阻止體重過重的兒子添第二碗飯，婆婆因此傷心落淚，並且憤而離席，場面十分尷尬。我理解她疼愛孫子的心意，對許多長輩來說，讓孩子吃飽就是愛。我沒有因此覺得不悅，當然也沒有因為她的落淚而感到愧疚。最後，我用幽默化解這齣家庭鬧劇。

我半哄半騙地把生氣的婆婆牽回餐桌吃飯，逗趣卻又嚴肅地告訴她，雖然當年婆婆沒有親眼看到我在美國生下這個兒子，但他千真萬確是我親生的，天下沒有一個親生媽媽會故意餓壞或虐待孩子，我不讓孩子多吃，是因為希望婆婆的寶貝孫子能健康長大，才能陪伴在奶奶身邊長長久久，婆婆聽了破涕為笑，暫時接受孫子少吃一碗飯。這是我和婆婆接受了彼此的差異，才會上演的溫馨劇情，而不是婆媳對決的鄉土劇。

改變老人家的觀念比登天還難，轉換自己的想法和態度相對容易。我盡力在平日裡建立信任基礎，在關鍵時刻才能適時溝通，婆媳間的良性互動和關係的改變才會發生。

人與人之間如果沒有足夠時間真心相處，便無法真正了解對方，沒有充分的理解，便無法建立信任，婆媳關係亦然。很多事不是一時半刻就能接受或改變，我們透過溝通和相處認識彼此，而我也愈發感受她的善良直率。

婚後，我盡可能陪伴婆婆聊天談心，透過對話，我了解她的過去及想法，理解她希望被對待的方式與期待。當然，我也透過分享，讓她知道我的性格、偏好和看法。我們不用完全認同彼此，但起碼互相了解。如此，我們找到了屬於彼此間和樂相處的方式，也懂得欣賞對方。

常常飛行出差的我，有個習慣，只要飛機落地臺灣，我就會打電話給父母和公婆報平安，聽聽他們的聲音，關心他們是否一切都好。多年前，有回出差四天，才剛抵達機場，電話那頭婆婆用虛弱的聲音說肚子痛，一問之下，竟然已經不舒服三天了，我連忙趕到婆婆家帶她就醫，狀況超乎預料地嚴重，必須緊急住院治療。剛下飛機就遇到這段意外的插曲，讓我擔憂不已。

在醫院，我對著躺在病床上的婆婆說：﹁媽，妳要記得，不舒服應該立刻通知身邊的家人，千萬不能等到有人打電話問候時才說啊！﹂結果婆婆回我：﹁我想妳比較知道哪個醫生好，就等妳回來再跟妳說。﹂雖然知道婆婆信任我，但我還是提醒她，身體要緊，不能延誤就醫時間讓自己受苦。

婆媳間願意互相了解，就有機會進展到彼此認同。

不論兩人有多大的差異，願意接受就不那麼難受。

我和婆婆雖不是親母女，感情卻與日俱增，在互動的過程中，除了我日漸成熟，也看到婆婆的蛻變。這種關係不是親子，也不是世俗觀念裡的婆媳，它純粹是一種彼此喜歡也彼此珍惜的真切關係。

我愛她，不因為她是婆婆，而是因為她是個值得被愛護和疼惜的人。

和婆家的相處在逢年過節時，更考驗媳婦的智慧與意志，很多已婚女性都有年節症候群，除夕要不要煮年夜飯？過年只能待在婆家？哪時候才能回娘家？對我來說，兼顧婆家與娘家，就像在工作與家庭間找到平衡一樣，每個人的條件和限制都不相同，但總有聰明的變通方法。

結婚前，我就和先生協議，我之所以不定居在國外，是為了要照顧和孝順父母，因此我不希望重大節日都因為在婆家而冷落娘家的家人，但我也明白夫家的重要，為了尊重傳統也成全我和先生都想照顧各自家人的心意，自結婚後，過年、除夕、端午、中秋等重要節日，我們不回娘家也不去婆家，而是在我們家下廚設宴，邀請兩家人一起過節相聚。

年輕時，有些人聽到我這麼做十分驚訝，一是沒有聽過這樣異於傳統的做法，二是覺得職業婦女要準備兩大家人的菜餚很辛苦，但這是我依照自己的情況與能力所想出來的辦法。為珍愛的家人煮一桌豐盛菜餚，讓兩家人都團聚，是個兩全其美、幸福開心的變通方法，多些人一起過年過節，讓家更熱鬧也更添溫暖。

這些年，由於愉快的互動和特意安排的家族聚會與旅行，建立了我的父母與公婆間的好情誼。公公過世後，父親過年還會特意包紅包給婆婆，這個心意是希望婆婆知道她並不孤單，因為她和我們是一家人。

過去這二十年，我沒有遺憾地兼顧孝順爸媽和公婆，更難能可貴的是，公婆與爸媽成為像好友般的親家，也讓我避免了親家失和這種令人棘手的婚姻問題。

圖為《人生有所謂，決斷無所畏》書封，聯經出版社提供 不委曲求全，不對現實輕易妥協，才有機會找到兩全的方法，兼顧摯愛的家人。或許是因為長年在創意產業工作，我從不認為答案與解法只有一個，很多事不是所當然，不要害怕表達心聲，要讓大家聽見渴望、看到堅持，然後做出聰明的溝通和決定。

（本文出自《人生有所謂，決斷無所畏》，聯經出版社提供，未經同意禁止轉載。）