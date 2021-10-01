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面試終極祕密武器「氣場」：營造「我是你未來同事」氛圍

聯合新聞網 / 文．Fiona（糖霜與西裝）
營造面試氣場，靠的不是要求語調要如何抑揚頓挫，手勢如何擺放；也不是靠自我膨脹，給自己精神喊話過了頭。對的氣場，就是營造出「我是你未來同事」的氛圍。 圖片來源：Ingimage
營造面試氣場，靠的不是要求語調要如何抑揚頓挫，手勢如何擺放；也不是靠自我膨脹，給自己精神喊話過了頭。對的氣場，就是營造出「我是你未來同事」的氛圍。 圖片來源：Ingimage

最後的祕密武器：氣場

在布局好面試架構、擬定故事內容和敘述方法之後，我們還要在最後加上一個祕密武器：氣場。

什麼？氣場？請容我解釋：為什麼說話的內容差不多，有些人的話聽起來就是力道十足，有些人則是軟弱無力？年紀明明差不多，為什麼有人面試起來從容大器，成熟穩重，有些人則是緊張兮兮，感覺不能承擔大局？ 這種無法解釋的氛圍，就是氣場。而氣場是可以被營造的。

營造面試氣場，靠的不是要求語調要如何抑揚頓挫，手勢如何擺放；也不是靠自我膨脹，給自己精神喊話過了頭。對的氣場，就是營造出「我是你未來同事」的氛圍。

很多同學夠優秀，面試答案也夠好，但總是沒有拿到offer，很有可能是因為氣場不對。我在求職初期常犯的錯誤，是把面試當考試，緊張兮兮地坐在面試官前，彷彿要被嚴刑拷打一般等對方問問題。我此時散發出的氣場在無形中傳遞出一種訊息：我還是個學生，還不懂得面對工作環境的壓力。

相反的，如果面試時從容大度，不卑不亢，自信而不自滿，則可以給人成熟穩健的感覺，能擔當重任，隨時可以出發。 我們不要忘記：面試官的目標不在於考倒你，而是找到未來的夥伴。因此，我們要以「我是你未來的夥伴」的平等態度面試，展現出自信大方的樣子。這樣可以讓我們在面試官的潛意識裡，超越其他競爭者，變成未來同事般的存在。 如何營造對的氣場？其實很間單，靠的是心態。

如果以被考試的心態進入面試，那面對主考官就像面對口試委員，我們會不自覺呈現出緊張的學生樣；如果過度自滿，姿態過高，也會給人難以合作的印象。還有常見以「看你問什麼，我就回答什麼吧」的消極姿態面試，這樣呈現出的氣場也會平靜無波，如同你在面試官心中的份量，船過水無痕。

圖為《給沒有夢想的人！邊走邊想職涯探險指南》書封。方智出版社提供
圖為《給沒有夢想的人！邊走邊想職涯探險指南》書封。方智出版社提供
相反的，如果我們抱持著積極正向的心，把接下來的面試當作與未來的夥伴相見歡，整場面試便可以輕鬆自然。遇到準備過的問題，自信又充滿熱忱地回答；面對刁鑽的問題，保持清晰的頭腦，誠懇且認真地回覆。自然而然，我們會呈現恰到好處的自信，成熟穩重的氣場，在面試官心裡留下美好的印象。

（本文出自《給沒有夢想的人！邊走邊想職涯探險指南》，方智出版社提供，未經同意禁止轉載。）

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