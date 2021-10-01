經過「布局」的履歷，給人說不出的好感 要寫出出色、有整體感的履歷，絕對不是從第一個字寫到最後一個字，從第一個經歷洋洋灑灑寫到最後一個經歷就可以的。要呈現出整體感，我們要懂得「布局」。

利用宏觀的視角，理解產業需要，並在下筆時寫出對方想看的關鍵字，是布局；在動筆前規畫好怎麼運用主考官的注意力，進而寫出讓人讀起來莫名舒服的履歷，是布局。一個有經過布局的履歷，力道充足，搔到癢處，閱讀起來，給人有種說不出來的好感。 當讀者閱讀後心情大好，你的履歷自然會被放進「過關」的那一區。

那麼，我們應該花多少時間在布局上呢？一點資料供你參考：當面對的是完全未知的產業，我可以花到二十到三十個小時的時間來探索（每天下班花一、兩個小時研究，慢慢沉澱幾週）；而如果是熟悉的領域，最快一週就可以寫出來。 那寫出第一份履歷要花多久的時間呢？好幾個禮拜小火慢燉、修修改改，是非常正常的。

我們也要記得：蒐集反饋，可以讓寫履歷事半功倍。

千萬不要獨自在象牙塔裡埋首研究，而不把成品拿出來尋求建議；當你寫出了第一版本履歷，不妨拿給老師同學過目，詢問讀者的感覺。如果有業界的學長姊願意給予建議，那再好不過。好的履歷，絕對不是一筆到位，而是經過反覆修改、迭代優化而成。

圖為《給沒有夢想的人！邊走邊想職涯探險指南》書封。方智出版社提供 布局和修改雖然花時間，但這時間絕對花得值得。我一直深信文字的力量：注入心血的文字，讀起來特別觸動人心。一份用心的履歷，就像金子在砂礫裡，發出光亮。

（本文出自《給沒有夢想的人！邊走邊想職涯探險指南》，方智出版社提供，未經同意禁止轉載。）