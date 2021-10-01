我們製造電子郵件的速度有多快？每分鐘一億五千六百萬封

中國哲學家老子曾建議：「為學日益，為道日損」。

老子這項建議雖然已有數千年歷史，卻符合現代。減法不僅是人類世中的生存技能，也是方便我們面對資訊時代的生活祕訣。

卡爾．紐波特在所撰寫的文章〈電子郵件是否害教授們變笨？〉（Is Email Making Professors Stupid ?）中，指出現代人若忽略老子的建議會產生哪些問題；該文先刊登於《高等教育紀事報》，後來出現在推特和一些內容雜亂的網站上，之後也進了教授們的收件匣。該文章指出，電子郵件雖然在某些方面能幫助教授，但持續往來的信上閒談也妨礙了「專心思考」的寶貴時間。

許多工作都需要「思考時間」，這就是為什麼萊斯利．佩洛曾試圖為一些軟體工程師解決「時間饑荒」的問題。但對教授們來說，在一段時間裡是否分心會決定教授能否把工作做好或真的成了笨蛋。為了管理大量訊息，我們犧牲了自己能「專心觀察某個想法」的能力。

因為我和學校裡許多部門都有關聯，所以同一篇文章進了我的收件匣三次，每次都立刻引發許多人透過電子郵件來發表評論。幸好，我還來不及加入這三條討論串前，一個敏銳的同事指出這個諷刺的事實：教授們竟然透過電子郵件來討論一篇「關於電子郵件」的文章。 不是只有教授這樣折磨自己。平均來說，一個美國人每天會遇到十萬字，這個數量超過我這本書英文版的字數。在一個「網路分鐘」（internet minute）裡（這個名詞大約在2017年出現），網路上會出現五十萬條推特推文，以及三百多萬項Google搜尋。我們製造電子郵件的速度有多快？一億五千六百萬封—每分鐘。

人們都知道這個問題。我們常常討論資訊疲勞和資訊過量負荷，可能會嘗試資訊節食（也就是「科技節食」）。但如果節食無效，我們或許會尋求「資訊清除」。現代人常常使用「資訊過多」（too much information）這個片語，「TMI」這個縮寫不僅出現在簡訊和口說語言中，甚至也進了舊媒體的字典裡。諷刺的是，TMI縮寫本身就充滿資訊，把原本需要按鍵盤二十次的流程濃縮成三次。

資訊過多威脅我們的精神健康，像是收到一連串電子郵件而感到厭煩，或在購物時面對太多選擇而不知所措。資訊過多影響了正常民主制度所需要的全民參與；民眾被太多或好或壞的資訊淹沒，因此很難把「訊息」和「雜訊」分開來。我們可以系統性的考慮每一種嬰兒床墊的優點，或了解每個候選人在氣候變遷上所提出的政見細節（可怕的是，有些候選人根本沒有這方面的政見），但我們沒辦法什麼都做。

我們在一個時間點只能處理一定分量的資訊，這方面的限制是出自於生理因素。我們這方面的能力，大約介於每秒處理六十到一百二十個位元（電腦上一個字母的大小大約是八位元），足夠讓我們每次跟一個人面對面交談，但沒辦法跟兩個人。既然資訊處理能力一次只能應付一個情況，意思就是人們沒辦法一心二用。早在電子郵件出現前，「滿意即可」這方面的權威賀伯．賽門就做過觀察：「充裕資訊會造成注意力貧瘠。」

資訊過多會占據心智頻寬，造成各式各樣的貧瘠。作者埃爾達．夏菲爾和森迪爾．穆蘭納珊在合著的《匱乏經濟學》一書中，顛覆了我們對「經濟貧困和不良決策之相關性」的了解。夏菲爾是普林斯頓大學的心理學教授，穆蘭納珊是哈佛大學的經濟學教授，這兩人發現窮人確實更可能做出不良決策。看到這裡，這個理論似乎很適合那些「把窮困的原因怪在窮人頭上」的人。

然而，夏菲爾和穆蘭納珊都表示應該扭轉這種常見的推論。並不是「不良決策」造成一個人貧困，而是身為窮人的認知效果導致了不良決策。一個女高中生如果被迫把心智頻寬拿來考慮「幫弟弟妹妹買食物vs.幫自己買課本」，就會很難有心力思考那些課本裡的內容。

圖為《減法的力量：全美最啟迪人心的跨領域教授，帶你發現｢少，才更好｣》書封。先覺出版社提供 更重要的是，因為她的心智頻寬已經被「課本vs.食物」的兩難問題所占據，就沒多少空間處理自身狀況的新資訊，例如某個慈善計畫能提供免費課本。 窮人常常被困在這種「心智匱乏」當中，而老子和赫伯特．賽門的建議是：我們這些人有能力來改善這個問題。

（本文出自《減法的力量：全美最啟迪人心的跨領域教授，帶你發現｢少，才更好｣》，先覺出版社提供，未經同意禁止轉載。）