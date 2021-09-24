台大學霸女美國電話面試犯一大忌 20分鐘內丟正職機會

出社會才知道，學校保護傘下 打過的怪都不是怪

找工作，不是件容易的事情。

我2010年寫下第一份履歷，直到2013年底才找到第一份正式工作，整整花了三年的時間。不是因為我追求完美、精益求精，而是知道自己不夠聰明，但願意用時間彌補不足。

大學的我總是趾高氣昂。那個年紀的孩子，舉手投足都覺得自己充滿著光，向宇宙許願，老天爺一定讓你如願以償。簽不到的課，透過死纏爛打還是簽到了；沒有準備的期末考，靠著通宵抱佛腳依舊過了。是啊，這個世界簡直是我的遊戲場，所有大風大浪都放馬過來吧！

我在大三那年開始寫下第一份履歷。當年要找實習的我，其實心裡充滿雀躍與驕傲。看著琳瑯滿目的職缺，我幻想自己穿著套裝，踩著高跟鞋，在高樓大廈裡實習的樣子。就要成為大人了！我心想。

我寫了花花綠綠的一份履歷，上面貼了我的照片，用上幾種不一樣的字體，加了美麗大方的邊框，心想：「Hello World，這個世界，我來了。」

過了幾個月，結果石沉大海。我的世界觀開始動搖了：怎麼叫天天不應，叫地地不靈了呢？是不是我不夠好？我錯在哪裡了？

原來，過去二十年的人生都只算是試玩版；要出社會了才知道，自己在學校的保護傘下，打過的怪都不是怪，真正的挑戰比你目前為止經歷過的難上千萬倍。而自己想要的公司不要我，純屬正常。

那一年，我第一次深切體悟到自己與世界的級距。把碎成一地的玻璃心撿一撿，我申請去美國交換學生的計畫，帶著這包玻璃心碎片去加州。

在美實習 騎八公里的腳踏車上班

到了美國，我決定繼續我的求職之旅。人生地不熟，連話都說不清楚的我，徹徹底底拋下原有的驕傲，土法煉鋼地學怎麼寫履歷、怎麼面試。

玻璃心既碎，那正好減輕我的行囊；一身輕盈的我，厚臉皮地把文法不通的履歷塞給美國學長姊修改，反正也沒人知道我是誰；不知道自我介紹怎麼說，我就去敲同學宿舍的門，請他用英文介紹自己，我一個字、一個字打下來，之後再一個字、一個字學著背；不知道怎麼在企業徵才說明會表現，我就每場都去，當壁花站兩、三個小時，死等活等也要找到插話機會。

就這樣，我硬是磕出一條血路，找到實習工作。不過，這才是挑戰的開始，在公司，老闆說話我時常只聽得懂一半，我必須厚著臉皮再三確認自己聽懂了沒；同期的實習生年紀都比我小也比我優秀，反應差人一截的我必須花雙倍時間跟上他們的腳步；沒車的我，如果沒法找到便車搭，就必須騎八公里的腳踏車上班，到座位時襯衫早已溼透。

我在跑道上落後他人地跑著，用著別人倍數的時間努力。印象最深刻的一次，是老闆要我寫一篇兩百五十字的公司簡介，短短一段話，英文不輪轉的我怎麼寫都不對。我刪了又寫，寫了又刪，就這樣，通宵一整個晚上，十幾個小時的時間，如蝸牛般地寫出兩百五十字。

隔天早上交給老闆，本以為會不及格，沒想到老闆說：「喔，還不錯嘛！」

我頓時覺得一切辛苦都值得。

電話面試的慘痛經驗

實習了一陣子，到了夏天尾聲，我聽說年底到明年年初會有一波正職招募期。

此時我林林總總已經努力了快一年，覺得可以把握這次機會，好好衝刺。看準幾個公司招募的時間，我開始準備。面對正職的考試內容，我上網爬文，蒐集資料，把少少的積蓄花去買求職書籍和面試訓練課程；我更積極去各種企業徵才活動，甚至混入其他學校舉辦的徵才說明會，不畏旁人鄙夷的眼光，在會場上積極要名片，爭取機會。

就這樣，破釜沉舟地又努力了幾個月，白天實習，晚上參加徵才會，假日窩在圖書館啃求職聖經⋯⋯最後，我僅拿到一個面試。

只有一個面試沒關係，工作offer 一個就夠了！我心想。電話面試前一天，我熬夜準備，把筆記又統整一遍。面試時，我特地借了一處不受干擾的讀書間，把洋洋灑灑的筆記攤在面前，準備接電話。

電話響起，我腦中頓時一片空白。我怎麼也沒料到自己會緊張到當機。

不是都模擬面試這麼多月了嗎？可我說話還是支支吾吾，只能照著眼前的筆記瞎唸一通。更慘的是，我沒料到圖書室的訊號不好，對方聽我說話斷斷續續的，二十分鐘後，終於受不了地說：「妳那裡訊號太差，到底怎麼一回事？妳難道不知道這是電話面試的大忌嗎？」我頻頻道歉，然後結束了這通電話。

圖為《給沒有夢想的人！邊走邊想職涯探險指南》書封。方智出版社提供 我到現在都還記得那時的我在圖書室的景象；慘白的日光燈下，有我慘白的筆記跟慘白的臉。

自從我搞砸了這場面試以後，就再也沒有別的面試了。

（本文出自《給沒有夢想的人！邊走邊想職涯探險指南》，方智出版社提供，未經同意禁止轉載。）