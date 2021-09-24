上海14歲女孩的遺書：你們的完美女兒 我達不到

「若有來生，我們不要再見了…」

九月一日，是許多孩子期待看到學校老師、同學的開學日。但有一位十四歲的上海女孩，寧願結束自己的生命，也不想再背起沉重的書包上學。

我看完這女孩留下的遺書，紅了眼眶，心裡很沈重也很惋惜。一千五百字的遺書中，你能看到她寫作的文采與思辨的能力，也能感受的到她強烈的責任感與溫柔善良的心。

到底是怎麼樣的處境，讓正值青春年華的生命選擇止步，折損一個如此獨特的孩子？

在寫給父母的遺書中，刻劃出她是多麼的努力。努力地讀書考試、努力地成為父母的驕傲、努力地當個稱職的女兒、努力地過生活。

「你們愛的不是我，是衝進班級前十的我，是排名年級前二十的我，是考到滿分的我。」

「我是帶給你們榮譽的人，嚴格出孝子的代言人，在朋友面前攀比的工具。」

「巴掌打在臉上最疼，然後是手背，再是手臂，最後是大腿。」

「毀掉一個人很簡單，只需要毀了她的童年，其餘一切順其自然。」

在中國，因為人口眾多，競爭力強，父母為了孩子的教育操碎了心。孩子從幼兒園開始就在為未來鋪墊，累積能力，有些家長甚至更早就送孩子到早教班學習，正課後的興趣班沒有上個三四種，都算少數了。

我們一家四口也在中國生活了許久，居住在一線城市裡，競爭尤其激烈。但不要以為每個家長口袋都很深，才能如此培養孩子。也許是風氣使然，別人家的孩子都有上某某課，就你們家孩子沒有或你們家孩子跟不上別人，做父母的自然想盡辦法工作賺錢，也不希望孩子輸在起跑點。

然而，就是這樣的風氣塑造出壓力過大的小學生、中學生，更不用說是高中生了。也因為龐大的壓力，讓許多孩子不堪負荷，想像不到未來的美好，便斷送自己的生命。

其實這樣的情況也不只在中國存在，台灣電視劇《你的孩子不是你的孩子》、韓國電視劇《天空之城》都在描述學生承受巨大學業壓力、家庭壓力與社會壓力的故事。電視劇為甚麼受到熱烈迴響，因為它反映了真實的社會現象，我們看的不只是劇中人物的生活，更是自己曾有過的真實記憶。

上海 14 歲女孩的遺書再一次帶給人們衝擊與反思，讓我們不禁思考「這樣跟著人群走，真的是對孩子好嗎？」、「孩子，是在過孩子的人生還是我的人生？」、「面前微笑以對的孩子，心裡真的快樂嗎？」

身為爸媽，我們要一再提醒自己，每個孩子都是獨立的個體，當我們過度的鞭策孩子時，就是在對孩子進行批判，而這份批判會內化到孩子心理，形成孩子人生中的判官，時不時進行自我貶低，反而阻礙孩子的發展。

就像這位已經當天使的女孩闡述的：「人生比的不是長短，是價值，我知道許多你們不知道的事，為世界也做出過微薄的貢獻。」是啊！每個人的價值各有不同，何必總用大人的秤去衡量小孩的優劣與否呢？

父母，是孩子人生的引路人，而非鞭策者。當你打罵孩子時，孩子不會停止愛你，他會停止愛自己。別忘了，你的孩子不是你的孩子，就讓孩子成為真實的自己吧！

以下是遺書全文：

「人生一趟，遇見你們我很榮幸，若有來生，我們不要再見面了。

想想也沒什麼，你們愛的不是我，是衝進班級前十的我，是排名年齡前二十的我，是考到滿分的我，你們心目中的完美女兒太優秀，我達不到。

開學就是初二了，你們口中美好的小學，輕鬆的預備，快樂的初一，我都是玩命扛下來的，哪還敢奢望什麼魔鬼初二初三。

也沒有什麼好可惜好難過的，是你們說不指望我的，我相信你們。

我是帶給你們榮譽的人，嚴格出孝子的代言人，在朋友面前攀比的工具。

在人前彬彬有禮，來了電話時語氣禮貌又文明，在人後我承受了你們口中最骯髒的辱駡。

氣撒出來了，你們開心了，我就當睜一隻眼閉一隻眼，反正也沒什麼不是嗎？

人生比的不是長短，是價值，我知道許多你們不知道的事，為世界也做出過微薄的貢獻。

巴掌打在臉上最疼，然後是手背，再是手臂，最後是大腿，打在背上還行，被皮帶或電線抽時腿上最疼，然後是背上，最後是雙臂。

羞辱人最有效的方法先是讓她就穿拖鞋站在屋外向外人示眾，再是每日每夜不停地尖聲罵最難聽的話，還說的冠冕堂皇，最後是耍潑婦。

失眠的原因是睡前被罵或被打，躺在床上接著聽從主臥傳來的謾駡聲，剩下的時間用來回味一天的難過。

中國人愛說小孩瘋掉是因為學習壓力大，可明明是家長把成績看得太重，先來明白了，因為他們不知道自己錯了，過去不知道，現在不知道，未來更不可能知道。

孩子喜歡的玩耍方式一直在變，我們滿意的作業量一直在改，流傳下來的卻是上一輩的那句「我們在你們這個歲數是沒有怎麼怎麼樣，所以現在才怎麼怎麼樣，因此你一定要怎麼怎麼樣」。

但凡你真的認識到自己的差都沒臉說出這種話，但凡你在這方面有一點基因我們都不會這樣。

這年頭就是這麼怪，坐在沙發上躺在床上的人永遠有資格指著鼻子罵一個正在讀書或寫功課的人，不為別的，就因為人家是長輩。

是我太懦弱了，不敢面對下一次語文六十多分，數學七十多分和英語八十幾分，我還是活成了自己最討厭的樣子。

這輩子做盡了別人的出氣桶，但還是有些對不起的人的，自然不是你們，為了他們，我又意外挺過了初一，的確是意料之外。

既然都受不了彼此，不如我們各退一步，我消失了也不錯啊，我不怕。

我不氣你們，愛護你們的肺的心臟，不縮短你們的壽命了，你們不適合養女兒，或許兒子承受能力更好。

也不能完全怪我，我真的盡力了，實在受不了了，這蠻好，不用擔心我抄人作業，我作業不用交了，也不用擔心我某某時間背著你們玩電子產品，花錢買我喜歡的東西。

為人大氣，我給你們你們想要的東西，桌子上是我能拿的出手所有的現金，你說壓歲錢統一給我三萬，我不要了，手機也不需要了，全歸你。

不知道他們會不會給保險金，有的話最好，少了一個敗家子，家庭會富裕起來，微信的錢全給你們了，自己看著分。

我要課都上完了，那羽毛球課叫你們別買你們偏不聽，那個課好像成年人也能上，你們趁著暑假去聽掉，平時沒有打打球挺好。

我不會賴在家裡把房子變成凶宅的放心，把奶奶接過來一起住吧，別整天去那種地方旅遊被人家騙錢。

誠心誠意祝你手術順利，早日康復，少加班少熬夜，別過來煩我。

桌子上那張藍色的卡是我們學校的借書卡，我借了學校三本書：《創業史》、《紅岩》、《哈利波特與死亡聖器》，一定要幫我還掉，麻煩跟老師說聲謝謝。

記得用我的零錢給小朋友買棒棒糖，珍珠棒的牌子好，房間裡的東西她們有喜歡的一律隨便拿。

毀掉一個人很簡單，只需要毀了她的童年，其餘一切順其自然，你們已經毀了我，也毀了江雯月，請好好待她的弟弟吧，請收手這種傷害，這並不威風。

你們把我們想得太堅強了，反省這件事就留給歲月好了。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

（本文出自愛心理來自上海14歲女孩的遺書：「你們心目中的完美女兒太優秀，我達不到。」》，未經同意禁止轉載。）