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母親墓園毀損雜草纏頸椎 他竟每晚呼吸困難快窒息

聯合新聞網 / 文．張明志(馬偕醫院醫師)
病人母親的墓園已毀損，雜草纏繞著死者骨骸中的頭骨，就是頸椎的地方。墓園乏人整理，又似乎遭災害或外力破壞，才會造成墓園殘破不堪。圖片來源：Ingimage
病人母親的墓園已毀損，雜草纏繞著死者骨骸中的頭骨，就是頸椎的地方。墓園乏人整理，又似乎遭災害或外力破壞，才會造成墓園殘破不堪。圖片來源：Ingimage

一位六十一歲的男性，因淋巴癌住院治療多次，有天突然覺得全身不適，發燒，夜晚背痛冰冷，呼吸困難，甚至喉嚨疼痛，有快窒息的感覺。但經過理學檢查卻找不到任何異狀。

他脖子的淋巴癌已消失了，胸部聽診正常，胸部X光正常，心電圖正常。請耳鼻喉科來看也沒有咽喉部的毛病；會診精神科，則建議給一些抗憂鬱劑。

數天後，病情不但沒改善，反而更惡化。查房時，他告訴我，他夢到自己的墳墓，墓碑上清楚刻著他的名字，在某某墓園裡，他覺得很不安，納悶為何會有如此奇怪的夢。加上連日來，他每到夜晚就呼吸困難及有窒息感，裝上氧氣的鼻管也沒有改善，背部還無時無刻不感到冷颼颼，但是他沒有幻覺。

我建議他的家屬，到祖先的墓園看一下，或請個風水老師看看，是否有不妥之處。因為夢境仍有可參考之處，夢到自己死亡，又見到墓園，多少與祖先有些關聯。

結果，他們發現病人母親的墓園已毀損，雜草纏繞著死者骨骸中的頭骨，就是頸椎的地方。墓園乏人整理，又似乎遭災害或外力破壞，才會造成墓園殘破不堪。後來請專人來修補整理。很有趣的是，病人的病情大大改善，惡夢、呼吸困難及夜間喉嚨窒息的異狀，全都好了。

到底是化療的功效，或是因為風水之修整，則不可得知了。

我的想法很單純，能夠讓病情改善總是好事，但顯而易見的，這並非巧合。而且夜間窒息感及背部發冷也非淋巴癌之症狀。病人並無敗血症、肺炎、心臟血管疾病的問題。因此，病人的這些症狀仍屬於靈性困擾；合理的解釋是病人的磁場或生物能（陽氣）變弱，故能與鬼神相通。母親的殘破墓園讓先人在另一個世界不能安寧，故假借夢境來暗示後人去修葺祖墳。諸多奇怪的夜間異狀只是往生者假借的方法，故事情辦妥之後，不藥而癒。

圖為《死亡癱瘓一切的知識──臨終前的靈性照護》書封。寶瓶文化提供
圖為《死亡癱瘓一切的知識──臨終前的靈性照護》書封。寶瓶文化提供
後來隔了一年，淋巴癌嚴重復發，對大多數的化療藥物皆無效，病人還是走了。但至少困擾事件後的這一年間，他的心靈是無牽掛的。

（本文出自《死亡癱瘓一切的知識──臨終前的靈性照護》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）

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