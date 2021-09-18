從捷運蓋白布乘客談起...怪又如何？「滿足需求」更重要

之前看過一段很有趣的影片：有個人上了捷運以後，用很大片的布蓋住自己，上面寫著：「我要在某某站下車，請叫醒我。」他在車廂裡看來實在非常突兀，而他那看似不符社會規範的異常行為，也讓人忍不住笑起來。雖然他讓自己看起來超怪，卻也同時讓自己的「需求」變得超級明確，每個人都知道他需要什麼。

許多時候，我們比較容易注意到各種人的「怪」，卻很少能注意到不同人們有的不同需求。特別是當人們還在釐清自己的需求，不能如此明確地寫下、套在頭上或讓所有人周知的時候更是如此。比起需求，我們更常注意到的是怪異。我們只覺得這個人好怪，而不覺得這是一個「有自己需求」的人。

你是否想過怎麼滿足自己的需求？以下幾題將幫助你我更深入了解自己想要的是什麼：

一、我對自己的需求是否有表達得這麼清楚、讓人明白呢？

二、我清楚自己的需求嗎？不只是上、下車這種需求，還可能包含生命的重要渴望或目標。

三、我曾經以這樣有幽默感的方式表達過自己的需求嗎？還是時常以控訴代替？

四、如果我遇到這個怪異卻需求明確的人，我願意幫忙嗎？為什麼？

假使像這段影片一樣，我們可以用這麼明確的形式顯現出需求，大家其實就會願意予以回應。如果我們擁有一個這樣的世界，在這裡每個人都不需要擔心自己怪怪的，而能像影片裡的主角一樣勇於顯現「我的需求是什麼，請幫助我」，我覺得這個世界會變得可愛很多。如果我們的世界充斥著這樣形形色色的「古怪需求」等待被回應，應該是件有趣的事。「怪」不再是個議題，如何指出需求、滿足需求，就會變得更重要。讓我們把注意力放在「如何滿足你的需求」，而不只是「你實在看起來很怪」「你這樣不太正常」「你這樣不符合規範會嚇到人」。

圖為《你說的是愛還是傷害》書封。今周文化事業提供 怪怪的又怎樣？身為人的需求能獲得滿足，我們就能和諧互助地一起相處在這個世界上。那不是很棒嗎？問題是我們是否清楚自己該獲得滿足的需求是什麼。

期待一個充滿怪怪的人、各種需求都能勇於展現跟被滿足的花花世界。

（本文出自《你說的是愛還是傷害》，今周文化事業提供，未經同意禁止轉載。）