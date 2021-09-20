包裝在「我感覺」之下的妖魔鬼怪 你察覺到了嗎？

非暴力溝通的第二個原則，通常會稱為「感受」。然而這個概念非常容易引起誤解，所以我多半傾向鼓勵大家直接指認「情緒」會更加精確。理由是受限於華人使用語言的習慣，我們實在太常使用以「我感覺……」開頭的句子，頻繁到我們幾乎很難意識到自己試圖描述的感受，多半來自於他人，而不是自己。

「我感覺被(你)冷落」「我感覺不受(你)重視」「我(因為你)感覺委屈」「我感覺被(你)情緒勒索」「我感覺被(你)瞧不起」「我覺得(他)一定沒把我放在眼裡」「我覺得(他)不在乎我」……我們在語言上，就時常把「感受」跟「屬於自己的情緒」混為一談。上述這些語句不僅僅暗示著這些情緒跟對方有關，同時暗示是對方造成我的情緒，應該要為此負責。常常使用這樣的語言時，不難想見一方面更遠離自己真實的情緒，也遠離了自己真實的力量。

「我感覺……」這個中文發語詞翻譯成英文是「I feel……」。以此開頭，在英文裡會接下去的就是情緒詞彙，在中文裡卻是一個無所不包的垃圾桶，可以銜接的東西非常多，包含：

•「我感覺受傷了」「我感覺被冷落了」「我感覺不被在乎」

這看起來像情緒的東西，其實並不是真的情緒，只是包裝成情緒的「控訴」：我控訴你讓我受傷，我控訴你冷落我，我控訴你不在乎我。換句話說，就是我要求你為我的情緒負責任，但具體的情緒是什麼，其實沒有說清楚。反正就是要你改變自己的行動，不要讓我經驗到那個情緒。

包裝成情緒的控訴，很多都通往情感勒索。這也是言語暴力的一種。

•「我感覺他這樣做一點道理都沒有」「我感覺這件事這麼做不合理」「我感覺他這樣做對○○○不公平」

這類型的語言雖然也是以「我感覺……」開頭，但後面的句子其實跟情緒沒有什麼關聯，而是「價值觀」。這一組句子假使正面表述，會成為「我的價值觀是⋯⋯所以我認為他這樣做不合理，對○○○不公平。」但我們通常很少這麼正面表述，而時常讓它隱藏在「感受」裡。

包裝成感受的價值觀，是我們還沒有勇氣正面捍衛的價值觀。

•「我感覺不想做」「我感覺不想動」「我感覺不想配合」

這組類型的句子雖然一樣是以「我感覺⋯⋯」開頭，但後面具體想表達的事情是「行動」。假使我們試著正面表述，大概會成為：「抱歉，我現在不想做。」「我現在身體很疲累，不想移動。」「基於……我無法配合。」無法正面拒絕的互動，驗證著充斥言語暴力的情境或過去經驗。

•「我感覺很生氣，你不要再說了」「我感覺想哭了，你到底想怎樣」

這組語言不好分辨。並不是這樣開頭就必然與情緒無關，然而細緻分辨的話，時常可以發現，與其說它是情緒，不如說是「工具」。有點像是媽媽只要一動怒，小孩就只能聽話；女朋友只要一哭，男朋友就只能順從；孩子只要一委屈跺腳，爸媽就必須馬上安撫。更準確地說，這是一種工具性的情緒，是我們用來控制局勢的武器，但它不是真的情緒。

工具性的情緒用得越多，就會越遠離自己真實的情緒。就像總是利用生氣讓男朋友來安撫自己，就沒有機會面對「生氣」並不是自己真正的情緒。藏在生氣底層的，也許是對關係的挫折、對關係的無助、對自己的失望、對事情不如預期的沮喪、對努力沒有用的憂鬱。重新指認這些情緒，能幫助我們好好地靠近自己，而不只是陷在「我用情緒控制你／我不想被你的情緒控制」的狀態裡。

•「我感覺你冷落我」「我感覺你說的話讓我不舒服」

聽到這種類型的句子時，是否會馬上感覺到自己被指責了？如果有，你也是那種「叫姐姐，不要叫阿姨，人家會難過」的言語暴力受害者。從小受到這樣類型的語言影響，認為自己要負責別人的情緒，並不是合理的情緒界限。阿姨的情緒要她自己面對跟處理，怎麼可能是一個小孩子就能傷害的？阿姨總有一天也要面對自己就是阿姨的事實(by身為阿姨多年的我)。

你可以陪伴支持，但別人的情緒不是你的責任。要區分別人的情緒裡有沒有我們的責任，是一個細緻的權力區辨過程，不是三言兩語就可以辨得出來的。簡單地說，假使我們已經確定自己使用著非暴力溝通的語言，那麼對方的情緒就是「對方的責任」。我們能成為善意的支持，幫助對方整理自己，而不是轉身離開。

在展開真正的非暴力溝通以前，我們需要仔細地分辨自己想描述的情緒究竟是不是「真．情緒」，還是上述這些假裝成情緒的價值觀、行動、控訴、以及總是將別人的情緒往自己的身上攬的想法。

這樣的語言，時常讓我們在關係內搶著當受害者，也暗示著對方是加害者。因此，這個彼此情緒勒索的關係，自然沒完沒了。我說一切都是你害的，你也說一切都是我搞的。我們害來害去，有時候不計較，有時候計較；有時候一樣多，有時候你多我少，然後彼此永遠都覺得不公平，覺得自己一直受害、非常委屈。

擺脫受害者思維，重回平等關係

為了不要再當受害者，需要使用更準確描述情緒的語言、知道如何分辨自己的「感受」是不是自己的「情緒」。

簡單分辨兩者的語言邏輯是：情緒是人人生來就有的，而不是別人造成的。例如：我感覺生氣、悲傷、委屈、無奈、沮喪、挫折、痛苦、憤怒等等。情緒是人人都有的感受，卻也是自己獨一無二的反應，但面對同樣的情境，大家的情緒不見得相同。

相對於：我感覺被冷落、被無視、被瞧不起、沒被放在眼裡、不被在乎等等。這些說法雖然也都在描述中隱含著情緒，卻同時包含「對方應該為此負責」跟「我對此無能為力」，其實是會推開自己力量的語言。

仔細觀察一下我們日常使用的語言，多常使用「把力量推開」的方式描述感受？

停留在受害者的位置上不是一件壞事，只是它時常讓我們遠離自己的力量。用這樣的方式描述，會加強「我們是受害者」的情緒，也會合理化對自己的無能為力，同時無法為了這件事積極採取行動、保護自己或是反擊對方，只能停留在受害者的位置上。這樣的語言，只會讓彼此的平等關係變成「加害者／被害者」「提供者／接受者」「背信者／誠信者」「有能者／無能者」。

有些時候，我們確實是無能為力的，連保護自己都不行。於是，我們學會一直使用這些語言來描述自己經驗的各種關係。無論在這些關係裡，我們是否真的無能為力，因為我們誤以為只有這種方法能描述自己的一切經驗。

讓我們從準確描述自己的情緒開始，試著不使用那些被動式、不隱含別人應該負責的語言，僅僅描述自己經驗到的情緒、屬於自己的情緒、那些不是別人應該負責的情緒。這是一個很難的練習，但也是一個關於拿回自己力量的練習。

使用這樣的描述，一開始會很不愉快。因為我們習慣怪罪、卸責給別人；畢竟我們還是喜歡受害者的位置。處在這個位置讓我們感覺自己有權力指責別人，也讓我們感覺能為自己發聲，以受害者的姿態控訴：「怎麼可以放過對方！」「他怎麼可以不負責！」「這不合理！」等等。

然而，使用精確描述情緒的語言，能幫助我們從被害者移動到平等互動的成人關係、能幫助自己感覺到不需要一直委屈自己、能照顧自己的情緒、能決定自己要受到多大程度的影響或干擾、能更平等地彼此相愛跟互動。

圖為《你說的是愛還是傷害》書封。今周文化事業提供 你描述的感受，是你的「感受」嗎？還是包裝成感受的「控訴」呢？你會想試試看透過「語言」拿回自己的能力嗎？還是比較偏好「受害者」的語言呢？

要平等地互動，需要從平等的語言開始。願我們都能透過語言自我療癒，也療癒彼此。

（本文出自《你說的是愛還是傷害》，今周文化事業提供，未經同意禁止轉載。）