說著「我是為你好」卻總傷害我們？謹慎分辨「暴力語言」

成為改變漣漪的核心

台灣正經歷著這樣的轉型，從集權戒嚴的時代，轉向多元民主的時代。在這樣的過程裡，制度的轉型步伐總是快於人心，讓我們的習慣、我們的語言、我們的思考模式，可能都還帶著許多「不平等的權力」，並透過語言持續地鞏固著這些失衡狀態、歧視、彼此剝削與偏見，導致某些人就是比較沒有資格說話或被聽見。

這一切的背後是「語言」。言語暴力遍布的成長環境裡，必然帶來相關的習慣、思維模式及實踐。當我們哀嘆著這個社會不如預期，我們能夠選擇繼續當鍵盤名嘴，也能選擇開始改變自己說話的方式與習慣。因為每個人都是一個漣漪的核心，當我們改變了自己的語言使用習慣，就會隨著關係互動將平等、支持、友善的互動傳遞出去。

於是，聆聽時，我們就能開始謹慎地分辨對方是否運用著「暴力溝通」。因此，我們能知道是否需要遠離這樣的人以保護自己，或是避免自己持續性地受到傷害。我們也能透過「暴力溝通」的概念，區分出那些善意對待我們、支持我們有自己情緒需求跟堅持的人，與那些一直說著「我是為你好」卻總是傷害我們的人。

圖為《你說的是愛還是傷害》書封。今周文化事業提供 於是，說話時，我們就能開始謹慎地分辨自己是否想使用「暴力語言」。究竟是什麼理由讓我們想使用言語暴力？我們願意承認自己就是想使用言語暴力嗎？我們願意承認自己就是想使用暴力且不想尊重對方，只想對方服從自己嗎？還是我們其實有能力阻止最想脫口而出的那句話，試著找到更貼近心意、更能尊重對方獨特與自主選擇的表達方式？

願每顆飽受言語暴力所傷的心，都能逐漸找到區辨言語暴力、展開療癒之路的方法。

（本文出自《你說的是愛還是傷害》，今周文化事業提供，未經同意禁止轉載。）