注意回憶勾起的天人交戰時刻 改寫童年錄下的「暴力錄音帶」

留意那些童年錄下的「暴力錄音帶」

言語暴力遍布在我們的生活中，電視媒體上、報章雜誌裡，也在長官對下屬說的話、家長對孩子說的話、一般人對犯罪者說的話、正常人對身心障礙者說的話、網路鄉民們彼此說的話。言語暴力如此常見，要學會不暴力地說話，反而需要很多運氣跟善意，無法唾手可得。

健康的孩子就像一卷空白錄音帶。他們會從各種環境資訊、家人朋友互動、閱讀吸收裡錄製自己的那卷錄音帶。裡面有許多關於什麼是對的、什麼是錯的、誰是好的、誰是不好的、誰可以不必當人看、誰可以當人看、犯錯是誰的責任等等的語言。

當環境充滿暴力，要錄製一卷非暴力的錄音帶談何容易？雞生蛋，蛋生雞，沒有人努力試著改變，就永遠只能停留在暴力的語言裡。要憐憫、疼惜自己，對言語暴力的受害者來說非常困難，因為得先抵抗這一卷充滿暴力的錄音帶。但愚公能移山，精衛可填海，我們可以從容易做到的逐步開始，一點一滴努力，試著讓屬於自己的那卷錄音帶不那麼暴力。

這時，不妨從覺察自己腦內那卷錄音帶開始。當你受苦、受委屈、受挫折，腦海中快速閃過的那卷錄音帶播放著什麼？

「誰像你這麼沒用」「就叫妳不要假𠢕(自以為是、自作聰明)」「誰叫你要自討苦吃，人家說不要你還討，活該」「死好，跟你說話都沒有在聽」「自己想辦法啊，我才沒那麼倒霉，一直幫你收拾」「都是你的錯啦」……以上每句話，都是暴力的語言，推開了自己與他人。

發現一直對著自己跟別人使用言語暴力時，就會明白：「原來，我有一卷充滿暴力語言的錄音帶。」這不是你的錯，這是因為環境裡還沒有那麼多善意讓你學習；這不是你的錯，請不要責怪自己；這不是你一個人的問題，而是大家都共同面對的難題。覺察「這裡有一卷暴力的錄音帶」就好，覺察「這不是我的錯，我也因此受傷」就好，覺察「我有暴力的錄音帶，但我總是可以重錄」，這樣就已經很多。而且，能做到這樣的你，已經很努力了。

對言語暴力的受害者而言，要他們停下暴力，開始試著原諒自己、自我悲憫、自我疼惜，實在是一件非常恐怖的苦差事，而且有點像是喚起非常強烈情緒的過程。

像是別人緩緩將善意語言放進你的錄音帶：「其實你不用這麼想，你已經很盡力了，真的。」但你內在的錄音帶咆哮著：「哪有，我就是做不好，我沒有用。」「我就是個廢物，才會需要你來安慰我。」「我就是垃圾，你不用說了。」「夠了！我知道自己多沒用。」「我知道自己多麼讓人失望。」讓我們情不自禁怪罪起那個釋放善意的人：「你不要再說了！我這樣很好！」這一切都是因為停留在言語暴力裡的時候，比較不痛、比較不吵、也比較習慣。

被吸收進心裡的言語暴力，可能轉換成對自己的暴力，或是對別人的暴力。像是「早知道就不要跟他一起做事，跟他合作就沒好事」「就是他搞壞我的事」「如果我自己做就會很順利」「那個廢物」。

暴力語言暴衝的背後，是不知所措的情緒：那些曾經因為羞辱、詆毀、侮蔑、批判、比較、忽視、否認自己而產生的情感。像從小到大被養育的經驗那樣：「哭什麼哭！哭能解決問題嗎！」「男孩子哭什麼，像女孩子一樣！」「女孩子只會一直哭，惹人心煩！」「有什麼好鬧脾氣的，我脾氣才大咧！輪到你耍脾氣了嗎！」「你連這一點事都不能忍耐，之後能有什麼用！」「我這是為你好！出了社會，這麼情緒化沒有用！」都反覆地讓我們學習到「不容許有自己的情緒」，而自己需要妥善地切割、排除這些情緒，假使無法做到，就以更多暴力的語言攻擊自己。

改寫自動播放的暴力錄音帶

自我悲憫，對言語暴力的受害者而言，就像是情緒的戰場，非常恐怖。每一句試圖傳達「你可以對自己好一點」的善意語言，都會召喚過去的錄音帶，讓肉做的心捲入情緒的翻攪裡。明明渴望被好好對待、渴望被友善對待，卻不相信自己值得、不相信善意的語言能幫助自己，而緊抓著暴力的語言來「砥礪自己」，抗拒著放下暴力語言的一切邏輯。

「只有強者才能活！」聽著很熟悉、很痛苦，但習慣了；「你已經夠好了！」聽著很陌生、很可疑，像場騙局，不太可能是真的，一定是惡意的。於是在這樣的過程裡，洗著心的三溫暖，充斥非常多羞恥、憤怒、痛苦、恐懼、無助等情緒，然後再湧現更多的暴力語言。克服這個歷程，需要滴水穿石的耐性，也需要陪伴。

讓我們試著一點一點地改寫那卷暴力的錄音帶，一次又一次地反覆對自己說著「沒事的」「你已經夠好了」「真的沒有問題的，你可以有情緒」「你受傷了，可以好好哭沒有關係的」「這些年你受委屈了，你能好好對待自己的」「你可以不必再對自己這麼嚴苛了」「我會在一旁陪著你的」「沒關係的，你是安全的，我在這裡，沒有人會傷害你的」「這感覺真的很恐怖吧，沒事的，一切都會過去的，沒事了」。

一開始像99．99％的暴力語言對0．01％的善意，但反覆地重新錄製，有一天它能變成49．99％的暴力語言對50．01％的非暴力語言。這個時候，我們便開始有能力自我撫慰、自我悲憫；能在困難、有情緒的時候，不只是讓暴力的語言暴衝，而是能安撫自己「沒事的」「沒關係的」「不管多恐怖，一切都會過去的」「我可以對自己好一點的」「我可以有情緒，我是安全的」。

圖為《你說的是愛還是傷害》書封。今周文化事業提供 我們都會沒事的，我們能一起對彼此更友善。好讓這個不安、充滿情緒的過程更順利一些。願每一個言語暴力的受害者都能找回心靈的平靜，也找回自我悲憫的能力；願我們都能有足夠的勇氣，挺過恐怖且情緒七上八下的歷程，能對彼此更友善，也對自己更好。

（本文出自《你說的是愛還是傷害》，今周文化事業提供，未經同意禁止轉載。）