從人格特質選運動類型 哪種運動最適合你

想運動，卻總是沒動力？你可能只是還沒找到最能讓你感到快樂的方式！用「五大個性特徵」人格測量指標，看看哪一種運動其實最適合你。

我們大概都不否定運動對身心健康帶來的好處，但實際要執行起來，對許多人來說，總是有點困難。

今天可能是天氣不好、明天是工作太累了，後天是健身房沒開......，為什麼我們難以將信念轉化為行動，使運動成為一種生活習慣呢？其實，除了缺乏紀律，另一個可能原因是，你只是還沒找到最適合你的運動類型。

研究心理學與自我管理的作者Steven Handel 對此表示，當我們可以對自己有越多的了解，就越容易創造新的習慣。他於是根據心理學中常見的人格測量指標之一「五大個性特徵」，提出每種特徵指標分別可能有哪些運動偏好，以及給你的個人建議。

其中，這個指標是有光譜的，你不會只符合其中一種特質，而是可能會在每一種特質中有高度符合或低度符合等趨向。現在就一起來找到自己的命定運動模式吧：

1、經驗開放性（Openness to experience）

高經驗開放性者適合尋找各種新穎的活動，讓你的頭腦可以保持刺激與新鮮感，如瑜珈等時下正流行的運動。圖片來源：Ingimage

高經驗開放性者通常具有大膽、喜歡冒險，心胸開放，樂於接納新鮮事物等特質。你不喜歡熟悉的，或例行公事，你富有創造力與好奇心，也喜歡交朋友。以下為此性格的光譜兩端特質，以及適合你的運動：

高經驗開放性者：「我喜歡學習新事物。」你適合尋找各種新穎的活動，讓你的頭腦可以保持刺激與新鮮感，如瑜珈、攀岩等時下正流行的運動。此外，你也可以考慮到不同地點進行運動，例如你不該只是待在健身房，而是可以到大自然爬山，或海邊打排球、游泳等。

低經驗開放性者適合先嘗試某一種可以每天進行的穩定日常鍛鍊，譬如每天下班到公園跑四公里路程，讓你對於做這件事有規劃和安全感。圖片來源：Ingimage

低經驗開放性者：「我不認為我是一個知識份子。」你適合先嘗試某一種可以每天進行的穩定日常鍛鍊，直到你慢慢適應它。穩定的指標可能包含了運動類型、地點與時間規劃等。譬如告訴自己，每天下班要公司附近的公園跑四公里路程，讓你對於做這件事有規劃與安全感，對你而言是相對重要的。

2、盡責性（Conscientiousness）

高盡責性者適合可以從各項紀錄中穩定看見自己的成長。因此你可以嘗試的運動包含重訓等，需長期有耐心等待成果的選項。圖／聯合報系資料照片

盡責性又稱嚴謹自律性，你可以心無旁騖地專注於眼前的活動，你擅長認真的組織，做事也很有效率。因此，你特別容易達成各領域上「傳統定義」的成功。以下為此性格的光譜兩端特質，以及適合你的運動：

高盡責性者：「我喜歡遵守時程表，並做相應的準備。」你做事習慣有計畫，有條不紊地進行，適合可以從各項紀錄中穩定看見自己的成長。因此你可以嘗試的運動包含重訓或鐵人三項等，需要長期間有耐心等待成果的選項。每一次，看見自己比上次又進步一點點了，是你生活中的小確幸，也能讓你保持動力。

低盡責性者適合有教練或課程安排等有人督促的運動模式。譬如上健身房，可以更進入一個習慣運動的生活狀態。報系資料照

低盡責性者：「我是一個隨和的人。」因為你可能比較缺乏自律性，因此你適合有教練或課程安排等有人督促的運動模式。譬如上健身房、報名有氧課程，透過別人幫你規劃好的指標與時程表，可以讓你更進入一個習慣運動的生活狀態裡。

3、外向性（Extraversion）

圖為陳思潔將與台東小朋友訓練足球運動情形。聯合報資料照／記者尤聰光攝影

高外相性者能保持活力，需要社交互動的刺激，也樂於參與這樣的場合。相較於內向者，你比較重量不重質，也期待獲得獎賞，外界的回饋是你生活的動力。以下為此性格的光譜兩端特質，以及適合你的運動：

高外向性者：「我喜歡跟人在一起，也不介意成為關注焦點。」你通常喜歡有人陪伴，所以適合你的運動就會是需要有團隊特質，或者團體班的課程。例如你可以參與足球、籃球、羽球社團，或報名舞蹈課等，如果每一次運動都有人陪你，你會感覺比較快樂，也對此更具有動力。

低外向性者喜歡自己一個人運動，擁有自己的空間，會讓你感覺比較自在，可以集中或修復自我能量。如游泳是可以考慮的選項。圖片來源：Ingimage

低外向性者：「我發現他人經常耗盡我的能量。」你喜歡自己一個人運動，擁有自己的空間，會讓你感覺比較自在，也比較可以集中或修復自我能量。因此諸如慢跑、游泳、騎腳踏車，或者在家就能每天做的簡單重訓，都是你可以考慮的選項。

4、親和性（Agreeableness）

圖片來源：Ingimage

高親和性者容易留意週遭人的狀態，也具有感同身受的能力，並且可以適時地付出、傳遞溫暖。你富有同情心與友好態度，對世界抱持善意。反之，低親和性者則較容易產生批判，想要挑戰事物。以下為此性格的光譜兩端特質，以及適合你的運動：

高親和性者：「我喜歡幫助他人，也能夠同理他人的感受。」你享受合作型的運動，因為不太喜歡競爭，因此與人互動、團隊合作等，都會讓你覺得比較自在。適合你的運動像高爾夫球這種社交功能性強，或者爬山這種比較要求團體進行的運動，都很適合你。

低親和性者：「我喜歡有爭議的話題，並且和別人進行辯論。」你沈浸於競爭的狀態，你認為這是富有挑戰性的，也會讓你充滿動力。適合你的運動包含像拳擊、籃球等有輸贏、比賽性質的運動，會讓你從中得到更高的成就感。

低親和性者喜歡沉浸於競爭的狀態，這會讓你充滿動力。適合你的運動包含像籃球等有輸贏、比賽性質的運動，會讓你得到更高的成就感。圖片來源：Ingimage

五、情緒不穩定性（Neuroticism）

容易覺得壓力很大，能讓你放鬆的運動可以帶給你不小的幫助。譬如游泳，讓自己待在與日常不同的環境，放空腦袋、與水同行。圖片來源：Ingimage

情緒不穩定性又稱神經質，分數較高者容易有焦慮、憂鬱及脆弱的傾向；而你的高度敏感，也可以讓你察覺到別人無法輕易觀察到的事。相對的，低神經質者則較有信心與安全感。以下為此性格的光譜兩端特質，以及適合你的運動：

高情緒不穩定性：「我容易覺得壓力很大。」由於高壓力與焦慮的身心狀態，可以讓你放鬆的運動可以帶給你不小的幫助。譬如游泳，透過讓自己待在與日常不同的環境裡，放空腦袋、與水同行，讓你可以很享受。

低情緒不穩定性：「我大部分的時間都覺得生活是放鬆的。」你其實是很可以接受新鮮事物或挑戰的人，因此你也能夠投入過去不曾嘗試，或者高強度的鍛鍊課程。你可以承受高壓，也能享受其中的冒險感。像是越野單車、挑戰自我的重訓課程，都是你可以考慮的選項。

低情緒不穩定性其實是很可以接受新鮮事物或挑戰的人，因此你也可以承受高壓，也能享受其中的冒險感。越野單車是可以考慮的選項。圖片來源：Ingimage

Steven 特別強調了，當我們可以根據自己的性格，找到真正適合的運動，你才會有動力去維繫它，並且在運動的當下擁有真正的快樂。於是，不再是亂槍打鳥，你總會找到你最喜歡的運動方法。從今天我們開始動起來吧！

本文由女人迷授權，原文連結請點【運動小姐】你的人格特質，決定哪種運動最適合你