邊緣記事：冤罪與歧視何時休？且看台灣的歧視進行式

有一種罪，是「冤罪」

當我們藉由懲罰犯罪者維繫社會安全的同時，不可避免的，我們必須面對一種風險，那就是冤罪的可能。美國「全國冤罪平反」（National Registry Exonerations）計畫主編，同時也是密西根大學教授塞繆爾．葛羅斯（Samuel R. Gross）曾撰文指出，死刑的冤罪比例是四．一％。用白話來說，美國每二十五名死刑犯裡，就有一位是被錯判的冤罪者。

而在臺灣，也有許多知名冤罪案件。例如江國慶案，因為被強押進入禁閉室裡刑求，江國慶被迫寫下自白，「承認」犯下虐殺五歲女童的犯行，並於1997年八月十三日遭處死刑，直到2011年透過DNA鑑定，才還他清白。

在法治系統的漏洞裡，「冤罪者」是被迫冠上犯罪之名的犧牲品。很多時候，我們看不到他們因冤罪而失去的青春時光，也無視他們含冤而死的深深苦痛。因為，唯有將這些「冤罪者」透明化，我們才能遺忘法治的缺失，繼續安心地活在美好安全的世界裡。 明明不是真正的犯人，卻因為被判刑，從此再也無法待在正常社會之中。他們，可說是因為不公審判，而誕生的「（偽）犯罪邊緣人」。

你，是白羊中的黑羊

但為什麼即使毫無證據，無罪之人，有時卻仍會被視為有罪之人呢？ 在心理學中，有一個稱為「黑羊效應」（Black Sheep Effect）的概念，指的是一群好人欺負一個好人，其他好人卻坐視不管的現象。

要誘發黑羊效應，需要三種不同的角色：

‧無助的黑羊（受害者）：即使什麼也沒做，也會平白遭受人群攻擊。

‧持刀的屠夫（加害者）：多數並不清楚發生什麼事，但基於撻伐異類（黑羊）的正義感，即使毫無證據能證明黑羊有罪，仍會跟隨大眾的鼓譟制裁黑羊。

‧冷漠的白羊（旁觀者）：雖然目睹了事件的過程，卻不打算採取任何行動。

有一句英文諺語是這樣的：羊多必有黑羊，人多必有敗類（There is a black sheep in every flock.）。

十六世紀開始，歐美社會開始將黑色視為不吉之色，連帶著黑羊也成為不吉利的異類象徵。為了社會的安穩與和平，即使毫無明確證據，某人一旦被貼上「黑羊」的標籤，眾人要不是群起攻之，便是冷眼旁觀—而這，也造成了歧視、霸凌與冤罪的產生。

種族歧視，現正進行中

最後，當我們討論喬治．史丁尼事件時，不可避免的，也必須討論種族歧視的議題。因為擁有一身黑色的皮膚，使得喬治成為那頭被圍攻的「黑羊」。這種行為，稱為「種族貌相」（racial profiling），也就是依據一個人外觀的特色，粗暴地簡化他的個性，進而讓執法者對該群體提高警覺，甚至加強調查。

Netflix推出的影劇《別人眼中的我們》，是改編自一九八九年發生於美國的「中央公園五人幫」（Central Park Five）案件。五位非白人青少年，因為膚色而遭遇不公審判，背負強姦罪入獄，直到2002年才改判無罪開釋，並於2014年與紐約市達成和解。

前面提過的密西根大學教授塞繆爾．葛羅斯指出：「在一些案件中，你可以看出明顯的種族主義。」而從他的研究數據中，可以發現：

‧黑人僅占美國人口一三％，但黑人冤罪者所占的比例高達四七％。

‧無辜的黑人，被判謀殺罪的機率比白人高出七倍。

台灣開放移工逾三十年，我們是否用同理心接納這群擁抱台灣夢的移工朋友？聯合報系資料照片

並不是只有歐美才有種族歧視。在臺灣，對不同族群的刻板印象，同樣十分嚴重：

‧在政策上，雖然對原住民族群的福利已有所提升，但仍有許多人會以有色眼光評判原住民，並貼上「不勤奮」「愛鬧事」的歧視標籤。

‧針對外籍工作者，也有膚色上的偏見：白皮膚的外籍人士受到歡迎，而深色皮膚、來自東南亞國家的移工，卻經常被視為「犯罪者」「衛生不佳」「野蠻」，進而發生遭剝削、扣留護照押金、限制行動甚至侵害的危險。

世界上，沒有那麼多奇蹟

圖為《怎麼就邊緣了呢？：肉蟻的歷史邊緣人檔案》書封。究竟出版社提供 我們在電影裡，看到黑人約翰的綠色奇蹟。但現實世界裡，冤罪的黑羊，甚至連一點替自己辯白的能力都沒有。如果可以，我們不要再奢望奇蹟，而是從今天開始，試著不再成為人云亦云的「屠夫」，不再成為冷眼旁觀的「白羊」。唯有如此，我們才能讓無辜的「黑羊」，不再被社會殘忍屠殺。

（本文出自《怎麼就邊緣了呢？：肉蟻的歷史邊緣人檔案》，究竟出版社提供，未經同意禁止轉載。）