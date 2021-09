邊緣記事：冤罪與歧視何時休？且看台灣的歧視進行式

有一種罪,是「冤罪」

當我們藉由懲罰犯罪者維繫社會安全的同時,不可避免的,我們必須面對一種風險,那就是冤罪的可能。美國「全國冤罪平反」(National Registry Exonerations)計畫主編,同時也是密西根大學教授塞繆爾.葛羅斯(Samuel R. Gross)曾撰文指出,死刑的冤罪比例是四.一%。用白話來說,美國每二十五名死刑犯裡,就有一位是被錯判的冤罪者。

而在臺灣,也有許多知名冤罪案件。例如江國慶案,因為被強押進入禁閉室裡刑求,江國慶被迫寫下自白,「承認」犯下虐殺五歲女童的犯行,並於1997年八月十三日遭處死刑,直到2011年透過DNA鑑定,才還他清白。

在法治系統的漏洞裡,「冤罪者」是被迫冠上犯罪之名的犧牲品。很多時候,我們看不到他們因冤罪而失去的青春時光,也無視他們含冤而死的深深苦痛。因為,唯有將這些「冤罪者」透明化,我們才能遺忘法治的缺失,繼續安心地活在美好安全的世界裡。 明明不是真正的犯人,卻因為被判刑,從此再也無法待在正常社會之中。他們,可說是因為不公審判,而誕生的「(偽)犯罪邊緣人」。

你,是白羊中的黑羊

但為什麼即使毫無證據,無罪之人,有時卻仍會被視為有罪之人呢? 在心理學中,有一個稱為「黑羊效應」(Black Sheep Effect)的概念,指的是一群好人欺負一個好人,其他好人卻坐視不管的現象。

要誘發黑羊效應,需要三種不同的角色:

‧無助的黑羊(受害者):即使什麼也沒做,也會平白遭受人群攻擊。

‧持刀的屠夫(加害者):多數並不清楚發生什麼事,但基於撻伐異類(黑羊)的正義感,即使毫無證據能證明黑羊有罪,仍會跟隨大眾的鼓譟制裁黑羊。

‧冷漠的白羊(旁觀者):雖然目睹了事件的過程,卻不打算採取任何行動。

有一句英文諺語是這樣的:羊多必有黑羊,人多必有敗類(There is a black sheep in every flock.)。

十六世紀開始,歐美社會開始將黑色視為不吉之色,連帶著黑羊也成為不吉利的異類象徵。為了社會的安穩與和平,即使毫無明確證據,某人一旦被貼上「黑羊」的標籤,眾人要不是群起攻之,便是冷眼旁觀—而這,也造成了歧視、霸凌與冤罪的產生。

種族歧視,現正進行中

最後,當我們討論喬治.史丁尼事件時,不可避免的,也必須討論種族歧視的議題。因為擁有一身黑色的皮膚,使得喬治成為那頭被圍攻的「黑羊」。這種行為,稱為「種族貌相」(racial profiling),也就是依據一個人外觀的特色,粗暴地簡化他的個性,進而讓執法者對該群體提高警覺,甚至加強調查。

Netflix推出的影劇《別人眼中的我們》,是改編自一九八九年發生於美國的「中央公園五人幫」(Central Park Five)案件。五位非白人青少年,因為膚色而遭遇不公審判,背負強姦罪入獄,直到2002年才改判無罪開釋,並於2014年與紐約市達成和解。

前面提過的密西根大學教授塞繆爾.葛羅斯指出:「在一些案件中,你可以看出明顯的種族主義。」而從他的研究數據中,可以發現:

‧黑人僅占美國人口一三%,但黑人冤罪者所占的比例高達四七%。

‧無辜的黑人,被判謀殺罪的機率比白人高出七倍。

台灣開放移工逾三十年,我們是否用同理心接納這群擁抱台灣夢的移工朋友?聯合報系資料照片

並不是只有歐美才有種族歧視。在臺灣,對不同族群的刻板印象,同樣十分嚴重:

‧在政策上,雖然對原住民族群的福利已有所提升,但仍有許多人會以有色眼光評判原住民,並貼上「不勤奮」「愛鬧事」的歧視標籤。

‧針對外籍工作者,也有膚色上的偏見:白皮膚的外籍人士受到歡迎,而深色皮膚、來自東南亞國家的移工,卻經常被視為「犯罪者」「衛生不佳」「野蠻」,進而發生遭剝削、扣留護照押金、限制行動甚至侵害的危險。

世界上,沒有那麼多奇蹟

圖為《怎麼就邊緣了呢?:肉蟻的歷史邊緣人檔案》書封。究竟出版社提供 我們在電影裡,看到黑人約翰的綠色奇蹟。但現實世界裡,冤罪的黑羊,甚至連一點替自己辯白的能力都沒有。如果可以,我們不要再奢望奇蹟,而是從今天開始,試著不再成為人云亦云的「屠夫」,不再成為冷眼旁觀的「白羊」。唯有如此,我們才能讓無辜的「黑羊」,不再被社會殘忍屠殺。

(本文出自《怎麼就邊緣了呢?:肉蟻的歷史邊緣人檔案》,究竟出版社提供,未經同意禁止轉載。)