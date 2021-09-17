神力女超人挑戰三觀：捆綁、清涼與一夫一妻制

與神力女超人有關的性別議題其實非常多，且往往會觸碰到較敏感、挑戰三觀極限的討論。如果，你 也想看看世界規範之外，屬於「天堂島」的風景，在這邊，我先簡單列出三項最有爭議的議題。它們並沒有真正完美的解答，歡迎讀者們一同討論思索。

BDSM，與女權的支持反對

許多人對神力女超人會感到衝突的地方，或許在於:以BDSM文化為原型設定的她，如何能展現女權的精神?

神力女超人最經典的兩大武器，便是手上的「黛安娜手環」與「真言套索」。這兩樣物品的確帶有 BDSM 的象徵，分別影射被綑綁與綑綁者。而在漫畫的設定裡，也的確充滿許多將敵人繩縛的畫面。

就威廉的理論，他認為在傳統男性主導的漫畫裡，多是落難少女被敵人綑綁的畫面。但在神力女超人的故事中，卻是由女性做為綑綁他人的支配者，以真言套索逼迫敵人說出實話。這種男女宰制權力互換的呈現方式，間接地扭轉了女性只能被拯救的刻板印象，在當時的確是非常新穎的突破。

然而，在女權主義的領域中，其實有著兩派分歧的見解:

‧在性解放女性主義(Sexually liberal feminism)眼中，認為擁抱非主流的 BDSM 文化，是對傳統社會的正式反抗，並破除了性與愛只有制式化、一種可能性的框架。

‧但在激進女權主義者(Radical feminism)眼中，BDSM 的支配與臣服，其實依然帶著地位的不平等，並沒有破除上對下的框架。

就我個人的立場，只要這段關係符合雙方皆同意的前提，我便給予尊重，且外人並無權對這樣的選擇 加以抨擊批評。但，BDSM 是否真的能展現女權的精神？是逃出框架，還是加深框架？這個問題或許 可以留給大家一起討論與思索。

女性解放，還是男性凝視？

關於神力女超人另外一個值得討論之處，便是她裸露的裝扮。美聯社

關於神力女超人另外一個值得討論之處，便是她裸露的裝扮。

‧激進女權主義者認為，神力女超人的清涼裝扮，其實是源自威廉男性視角的喜好，藉此滿足男性對女性的幻想，因此不能說是完美的女權主義代言人。

‧在性解放女性主義眼中，一位女性藉由穿著性感的衣物，從傳統女性必須溫良賢淑的形象中解放， 其實是積極展現女性也可以擁有欲望自主的象徵。

不可否認的，比起「漫威最強女英雄」、打扮中性的驚奇隊長，神力女超人的男性粉絲似乎更多。兼 顧強悍的力量與視覺的美感，神力女超人的形象，在某種程度上，滿足了男性對女性的渴望。但，難 道這就代表她「不女權」嗎?

我認為神力女超人的確是男性幻想下的產物。但，這並不代表她就無法擁有自主的可能──畢竟，一名獨立自主的女性，也有可能無視男性目光，只為了自己開心，而選擇打扮得性感美麗，不是嗎? 如果一名女性，必須完全剔除男性的凝視，才有資格獲得「女權代言人」的資格，這是否又是變相地 歧視穿著裸露的女性呢?

愛的多元可能:在單偶之外

據倫敦大學人類學家研究，現代一夫一妻制的文化，大約只有一千年歷史。在有些文化中，「忠於一名伴侶」的觀念，其實並不存在。圖片來源：Ingimage

最後，我想談談的是「愛的多元」。

在現今多數社會裡，實行的多是單偶制，也就是法律規定，不論是異性或同性婚姻，一次只能選擇一個伴侶結婚。

在這樣的社會規範之下，我們自然而然地會認為，「一次只能愛一個人」「對愛人忠貞」是一種愛的準則。但，事實上，這個觀念，是在相當近期才被「發明」出來的。

據倫敦大學人類學家歐皮(Kit Opie)研究，現代一夫一妻制的文化，大約只有一千年歷史。

在黑猩猩等靈長類的生活中，多是以團體、多伴侶的方式建立關係。而在許多古代或部落文化中，也 可看到一夫多妻、一妻多夫，甚至是群婚等非單偶制的婚配狀態。在這些文化中，「忠於一名伴侶」 的觀念，其實並不存在。直到大型農業社會出現，為了保持財產不被分散，社會才逐漸演變成一夫一妻制，藉由「保護血統」「建立小家庭」，以避免家產外流。

因此，當我們討論愛的時候，或許可以試著思考:是否只有一種可能？當然，這並非鼓勵你打破禁忌、外遇或偷情，但我們必須明白:愛確實是沒有正確解答的存在，它的規範會隨著時代觀念而流變──試想，不過幾十年前，同性戀仍被當成精神疾病看待。

圖為《怎麼就邊緣了呢？：肉蟻的歷史邊緣人檔案》書封。究竟出版社提供 就我的觀點，倘若這段愛情，是真誠地出於自願，而非權力脅迫，且不會對他人造成傷害，那便不該 承受社會過於沉重的抨擊與指責。當然，我們依然可以擁抱最簡單、最合乎主流的單偶價值。但在看到不同於主流的選擇時，或許可以 先試著放下指責與偏見，試著理解他們的處境、了解他們的愛情。畢竟，你眼中的墮落蠻荒，在當事人眼中，可能是幸福的天堂所在。

（本文出自《怎麼就邊緣了呢？：肉蟻的歷史邊緣人檔案》，究竟出版社提供，未經同意禁止轉載。）