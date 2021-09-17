34歲「最出色」的她選了條件出眾的丈夫 結果卻身心俱疲

不要應酬這世界

從來就沒有人要求你要有多棒，而是你不接受自己不夠好。

她從小就想要成為家裡最出色的那個孩子，成為最讓父母驕傲的那個孩子。她成功了，家裡讀書最多和賺錢最多的是她，比她大兩歲的哥哥很沒出息，妹妹和弟弟也遠遠比不上她。她每個月給父母最多的零用錢，父母住的房子是她買的，她送禮物給家裡的人也是最慷慨的，過年過節外出吃飯也都是她掏腰包。

到了三十四歲，她選擇了一個條件出眾、家人會引以為傲的丈夫。

她快樂嗎？到頭來，一點都不。

原來，出色很累。

她覺得很不公平，為什麽家裡的一切都得由她負責？為什麽每個人都依賴她？為什麽自己那麽好勝呢？

她向來以為不好勝就會輸，她不一定要贏，但她不喜歡輸。

她雖然沒有承認，但是，從小到大，只要哥哥或者弟弟妹妹偶然有什麽做得比她好，她心裡就會嫉妒。她一邊覺得累，一邊卻又要成為家裡最棒的那個孩子。

假如不是家裡最棒的那個人，她會沮喪；一旦成為家裡最棒的那個人，她偶然也會沮喪。她羨慕弟弟和妹妹可以常常對父母撒嬌，甚至可以柔弱和懶散，她也痛恨哥哥的不負責任。她甚至總想要比她母親贏得父親更多的愛和關注。是的，她喜歡被關注，而她知道，她不可能通過撒嬌和脆弱來贏得關注，她必須獨立和強大。

當她一路領先時，她是快樂的，後來的一天，她突然跑累了，覺得贏了沒意思。那麽好勝，吃苦的是自己，吃虧的也是自己，家人把她的付出都看作理所當然。

嫁了一個看起來很棒的男人 心裡愛的卻不是他

她嫁了一個看起來很棒的男人，他擁有閃耀的學歷、一份很好的工作和優渥的收入。這個人比她妹妹那個沒用的丈夫有出息太多了，是可以拿出來見人的，是可以放上檯面的。

可是，她發現她並沒有自己以為的那麽愛這個男人，這個男人也並沒有她以為的那麽出眾，他缺點太多了，婚前她怎麽看不見呢？她心裡愛的是那個她最終沒有選擇的男人，那個世俗條件沒那麽好的男人。

當每個人都認為她活得很好，她心裡卻說不出地蒼涼。她從來就沒有安全感，她總害怕假如她沒那麽出色，她就不值得被愛，她也會失去所有的愛。

她終於發現，她從來沒有真真正正為自己而活。她為誰而活？為家人而活？好像也不是。她是為了這世界而活，她為了世人的讚美而活，她為了掌聲而活。她活得太虛榮了。

活得虛榮的都會累。你那麽努力，那麽出色，你以為你為自己而活，到後來才發現，你是為別人而活。你把自己放到舞臺上，期待著你的觀眾為你喝彩；那些喝倒彩的，只是因為嫉妒。

可惜，因為你太渴求關注，舞臺和觀眾都是你一廂情願幻想出來的。每個人都有自己的日子要過，哪裡會有那麽多人關注你呢？你可以出色，但是，是為自己而出色。從來就沒有人要求你要有多棒，而是你不接受自己不夠好。

你為什麽不可以脆弱呢？又為什麽不可以撒嬌？是你太愛逞強。

圖為《當你夠強大，才能活成自己喜歡的樣子》書封。皇冠出版社提供 要是你真的有那麽出色，有那麽聰明，你也該有點悟性，終究會明白一個道理── 不要應酬這世界，自個兒活得開心就好。這輩子，應酬自己就已經很累了，為什麽還要苦苦應酬這世界？你並非不自由，而是太世俗了。

（本文出自《當你夠強大，才能活成自己喜歡的樣子》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）