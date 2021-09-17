有一種摯友叫「前妻」 但一句「我在」不代表想復合

有一種摯友，叫前妻

歷盡劫波前妻在，相逢一笑泯恩仇。

A先生因為有第三者而離婚，離婚之後，小三卻離開了他。天性多情的他後來又換過幾個女朋友，一個比一個年輕。雖然各有各的生活，也很少見面，但是他和前妻多年來始終保持著良好的關係。他手頭拮据的時候，是前妻借錢給他周轉；他事業低谷的時候，前妻是唯一肯每天聽他傾訴的。前幾年，他得了肝癌，女朋友都離開了，回來照顧他、陪他看病的也是前妻。

B先生風流成性，太太終於受不住跟他離婚。離開了太太，他的人生跌宕起伏，賺過大錢，也賠了很多，破過産，然後又東山再起，不幸又輸一次。一窮二白的時候，他得了肺癌，收留他住在自己家裡，拿錢幫他治病，陪他度過手術前後那段最痛苦的日子的，是前妻。

C先生的太太是他的大學同學，那時他只是個窮小子，後來他事業成功，夫妻倆卻漸行漸遠，他愛上了另一個女人。兩人離婚多年，居然是前妻過得比他好。當他得了胰腺癌，身邊沒有別人，衣不解帶照顧他，陪他走完人生最後一段路的，是前妻。

這三位先生都是我的朋友。

都說最動人的一句情話是「我在」，其實這句話不見得只能夠出自一個深情男人的口中，也有可能是一個肝膽相照、義薄雲天的前妻。不再是夫妻了，然而，當你窮困潦倒，當你失戀，當你得了重病，當那些跟你風花雪月的女孩一個個離去，前妻說：「我在。」

歷盡劫波前妻在，相逢一笑泯恩仇。

她並不是一直在等你，也不是還愛著你。你不愛她，她也不愛你了，更不想跟你復合，即使你想和她復合，她也不願意。

她為什麽對你那麽好？前妻就是一種命。

當初因為了解而分開，而今是因為更了解而回到你身邊。愛情早就消磨殆盡，卻有恩義在。無論你把她變成前妻的過程曾經有多麽殘忍、無情，或者窩囊，她始終記得你對她的好。女人是多麽善良的動物，只要她知道你曾真心對她好，她就會永遠記住。

她對你再也沒有任何要求，她現在能夠接受你一切的缺點，因為這些缺點再也不能、也不會使她傷心和失望。她完全可以對你無私，她只想你好好活著，或者好好死去。

一個富豪離開了和他一起創業的妻子，她曾恨他至深，他則抱怨她老是強調他有今天全是因為她。然而，這麽多年來，他身邊換了一個又一個女人，卻沒有一個女人可以代替前妻在他心中的地位。他非常霸氣地對記者說：「只有我前妻可以批評我，誰都不可以。」

曾經在那段破碎的婚姻裡互相怨恨，曾經無話可說，曾經以為此生終成陌路，後來的後來，當你落難，還有前妻在。

最了解你的女人，是你前妻。她了解你所有的好和不好，她也見過你最壞的一面，在她面前，你再也不需要逞強。最不恨你的女人，是你前妻。她早就恨過你了。最憐惜你的女人，是你前妻。你畢竟是她愛過也愛過她的人。對你無欲無求的女人，是你前妻。

有一種生死之交，是你和你娶過的那個女人。從終成眷屬到差一點終成陌路，命運多變，竟又峰迴路轉。她愛過你、怨過你、曾經無數次想掐死你，卻也是後來那個對你最寬宏大量的人。

圖為《當你夠強大，才能活成自己喜歡的樣子》書封。皇冠出版社提供 離婚那時候她狠狠恨過你，這麽多年過去，在她心中，你竟漸漸變成她的一個孩子，既是親情，也是友情，帶著一絲絲無奈，卻也愈來愈超脫。這份情，超越了男女之愛，更波瀾壯闊。有一種摯友，叫前妻。

（本文出自《當你夠強大，才能活成自己喜歡的樣子》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）