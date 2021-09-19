像中邪一樣愛上一個人 「 就是喜歡」的癥結點在哪？

曾經喜歡一個人喜歡到難過……

其實，更多的時候，當你喜歡一個人，根本說不出喜歡他什麽，只能說：「 我就是喜歡。」

人的一生，是否總難免會有一次，像中邪一樣愛上一個人？說不出為什麽，也說不出那個人有什麽好，但就是著了迷，就是捨不得放手，不幸的是，你這樣愛著的人卻不愛你，只有你一個人中邪。

他愛上一個女孩子，也向她表明過心意，可惜，每一次表白，她總是說，跟他只能做朋友。他並沒有因此而氣餒，他以為，只要他不放棄，終有一天會感動她。

可是，他最近覺得有點累了，每一次跟她聊天，她都是不冷不熱，不拒絕，也不特別高興。她從來不會主動找他，可憐的他，像一隻忠心的小狗那樣，成天想要巴結她、討好她。早上起床、晚上睡覺前，他滿腦子都是她，他累壞了，卻也覺得很幸運，至少她肯讓他留在身邊，她願意跟他聊天啊。

他不知道還該不該堅持下去，女孩是否也有一點喜歡他？這個世界上，大概只有他一個人看不出來吧？這個女孩子不喜歡他啊！她都說了只能做朋友，跟你聊天也似乎是在敷衍你，那你又何必糾纏？每晚睡覺之前滿腦子都是她，那就嘗試找些別的事情做吧，總有一天會習慣的。不屬於你和不愛你的，你怎麽想也不會變成你的。

問問自己喜歡她什麽？

當你好像著了魔似地愛上一個人，可否問問自己，你喜歡她什麽？你說得出來嗎？要是說得出喜歡她什麽，那就試著放下你所喜歡的那一點。譬如說，你喜歡她長得漂亮，那就告訴自己，這漂亮的臉不會對你微笑，不會因為你幸福而幸福，不會因為你難過而難過，而且也是會消逝的。

你喜歡和她一見如故的感覺，你總覺得跟她很久以前已經見過了，可她完全沒有這種感覺，那應該就是你自作多情，認錯人了。你前世的另一半在別的地方呢，快走吧。

其實，更多的時候，當你喜歡一個人，根本說不出喜歡他什麽，只能說：「我就是喜歡。」說不出喜歡他什麽，那麽，你的喜歡應該很容易就可以放下，你只是需要一點時間。喜歡一個人，但她不喜歡你，那就先往後退幾步吧。不糾纏，說不定她會想念你。

你每天找她，她不珍惜，你三天不找她，她會奇怪你為什麽不見了；你一星期不找她，她會想你，她會開始懷疑自己是否也有一點喜歡你。但只是懷疑而已，當你再一次出現在她面前，她又不喜歡你了。她終歸是不喜歡你。真的喜歡你，怎會捨得對你不冷不熱呢？要是真的很喜歡這個女孩子，那就默默等待吧，讓她知道，當她需要你，你會在她身邊，這不就已經足夠了嗎？一個被拒絕的人所能做的，也就只有這麽多。

與其做一隻成天跟在她屁股後面想要討好她的可憐小狗，不如做一隻守在門口的大狗，雖然孤單卻也驕傲些，然後，說不定就可以慢慢離開那個門口。

你可以喜歡很多人，可並不是每一次都有回應，那你就接受這個結果吧。不冷不熱的聊天有什麽意思？每天帶著一個不喜歡你的人進入夢鄉，那多傻啊。人生還有很多值得努力的東西。你喜歡的人不喜歡你，那就當是失戀吧，失戀一次，也就長大一次。直到你很老很老了，不想再長大了，失不起戀了，你也就不會再喜歡一個不喜歡你的人。

有一天，你會遇到一個你喜歡她，她也喜歡你的人，你會成為一個溫柔的男人，你要好好愛這個女孩子。從前的苦澀回頭再看，都不算什麽。

圖為《當你夠強大，才能活成自己喜歡的樣子》書封。皇冠出版社提供 曾經喜歡一個人喜歡到難過，喜歡到夜不成眠，喜歡到孤單也自卑，喜歡到以為自己再也不會喜歡任何人，這樣的單思終究是會過去的。情深不壽，一生中一次邪就已經夠了，太累人了。

（本文出自《當你夠強大，才能活成自己喜歡的樣子》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）