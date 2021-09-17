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老公不上班供養他？李安太太幸運等到揚眉吐氣這一天

聯合新聞網 / 文．張小嫻
李安（左）視妻子林惠嘉為拍片精神支柱。攝於2001年，報系資料照
李安（左）視妻子林惠嘉為拍片精神支柱。攝於2001年，報系資料照

老公不上班

當你愛一個人，你希望他的人生是有意義的，只有快樂是不夠的，只會賺錢也是沒意義的。

李安成名前在家裡待了六年，老婆上班賺錢，他負責在家做飯、帶孩子。後來他成名了，苦盡甘來的不單是他，也是他老婆。那一年，李安憑《臥虎藏龍》拿到奧斯卡獎，記者訪問他老婆，他老婆是個非常強勢也坦白的女人，她說，李安失業在家做飯的那六年，她不是沒有懷疑過，不是沒有動搖過，可最後她還是咬著牙熬下去。既然選擇了這個男人，就繼續相信他吧。

當記者問她，李安成名了，生活和以前有什麽不同，她也答得很可愛，她說：「他啊，他還是照舊要去買菜做飯。」

圖為李安導演以「色，戒」拿下第二座威尼斯影展最佳影片金獅獎時，親吻獎座情景。法新社資料照片
圖為李安導演以「色，戒」拿下第二座威尼斯影展最佳影片金獅獎時，親吻獎座情景。法新社資料照片

李安太太是幸運的，她等到了。我聽過太多故事，愛才又有本事的女人一直供養著她那個懷才不遇的導演老公，她深信他終有一天會吐氣揚眉，終於等到這一天了，他成了大導演，她是那個慧眼識英雄的賢妻，可他卻愛上了一起拍戲的年輕又美麗的女演員。

到底要不要養老公，真是千古艱難啊。你不養他，他滅亡了；你養他，等他成功了，他愛的是另一個女人，你等於幫著另一個女人養老公。

李安是個好男人。《臥虎藏龍》的監製告訴我一件小事。那一年，李安的《飲食男女》大賣，也拿了獎，電影公司邀請他回臺灣領獎。有天晚上，電影公司請李安吃飯，菜很豐盛，席上還有魚翅，可是，吃到魚翅的時候，李安忍不住跑出去哭了。監製追著出去問他怎麽了，李安淚汪汪地說：「我老婆和孩子都沒吃過魚翅，我太對不起他們了。」

可惜，並不是每個男人都這麽好，也並不是每個男人都是李安，都能熬出頭，都那麽有才華。我認識一個導演，他老婆養了他十幾年，看情況還得一直養下去。幸好，他這人就是命好，遇到的每個女人都很會賺錢，都養得起他，也都由衷地崇拜他，真心相信他只是運氣不好，沒遇上一個好劇本。

我常常說，導演啊，必須娶個有錢的老婆，那才可以一心一意追求藝術；藝術家總是要供養的。

我們很能接受女人結婚後不工作，讓老公養；可是，一旦反過來，老公不上班，老婆去工作，卻不是每個人都能接受。有一次，我坐朋友兩夫妻的車，一路上，老婆同一句話說了三遍，她說：「人還是要工作的呀。」這句話當然不是說給我聽，是說給她老公聽。她老公已經大半年沒去工作了。這個男人的問題是，他根本不喜歡上班，他也沒有動力去找工作。他老婆很會賺錢，他不工作也不會沒飯吃，不會沒有地方住，那他為什麽要工作呢？

還是我另一個朋友豁達些，兩夫妻商量過，既然老婆賺錢比老公多，那不如老公留在家裡帶孩子。夫妻本是一體，誰花誰的錢也無所謂。可是，當老公不上班，女人總是覺得沒安全感，也沒面子。

不上班的老公，有一些是像當年的李安，是在掙扎，是在等機會，他自己都急死了；有一些老公，是根本不想上班，他討厭為生活營役，他也懶惰；有一些老公，樂於被老婆養著；當然，還有一些老公，他家裡太有錢了，他這輩子都沒怎麽正經做過事，你問他為什麽不工作，他也許會問你：「人為什麽要工作？」

圖為《當你夠強大，才能活成自己喜歡的樣子》書封。皇冠出版社提供
圖為《當你夠強大，才能活成自己喜歡的樣子》書封。皇冠出版社提供
是啊，人為什麽要工作呢？我們覺得老公工作賺錢是那麽理所當然，因為我們相信男人因為事業而有意義，並不是因為事業而有價值。當你愛一個人，你希望他的人生是有意義的，只有快樂是不夠的，只會賺錢也是沒意義的。

（本文出自《當你夠強大，才能活成自己喜歡的樣子》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）

李安 婚姻

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