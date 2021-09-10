「當男人戀愛時」 這部電影真是辨識恐怖情人最佳教材

這週有部電影非常的火熱，就是在Netflix上播放的「當男人戀愛時」，從娛樂性的角度來說，真的是一部非常棒的電影，我由衷的推薦各位觀賞。

我是諮商心理師，過去18年當中，我都在協助「恐怖情人」這個族群，一週得見30個會打太太跟女友的男性，非常熟悉危險情人的思維與行為模式。因此我在看這部電影時，有股非常強烈的憂慮，擔心這部電影所呈現的美好愛情故事，會帶給觀眾一些錯誤的迷思，錯把「恐怖情人」當成夢中情人，開啟一段危險的親密關係。

以下我想從三個角度，來跟各位分析，何以類似片中男主角這一類的追求者，是妳應該特別小心迴避的。討論時我會儘量避免暴雷，會努力避開片中關鍵情節，但如果你是連一點點劇透都會介意的，請在觀賞完電影後再來閱讀本文。

1. 要小心那些「對妳一見鍾情」或是「相信命中注定」的追求者：

許多國內外研究都指出，危險情人通常都是用「一見鍾情」開始一段感情，而且普遍都有一種「我倆命中注定要在一起」的這種信念。他們相信這個世界上有個最適合自己的人，只需要去把這個人找出來，就可以過上幸福的人生。因此當他跟妳在一起之後，他會比較沒有耐心，去處理關係中的磨合與調整，他不會認為自己需要改變，也不想接受妳的改變跟成長，他會一直希望妳跟原本一樣，關係就是始終維持原樣即可。通常這樣的關係一開始可能是幸福的，卻很難幸福的持久。另一方面，如果你們兩人注定就要在一起，他通常也無法接受妳的離開，無論需要付出多少努力跟犧牲，他都會都要把妳留在他的身邊，如果妳還是堅持非離開他不可，就可能會有一定的危險性。

2. 要小心那些分不清楚犧牲還是愛的人：

真正愛你的人會努力與你一起成長，認真讓提升自己各方面的能力，也能把自己給照顧好，成為在兩人關係中更可靠的存在；而不是為妳挺身幹架，在保齡球館熱舞高歌，或是為妳捨命送死。圖為「當男人戀愛時」邱澤挑戰許多打戲。圖／金盞花大影業提供

在偶像劇跟電影當中，特別喜歡強調「犧牲」在感情裡的重要性，那是因為要強化戲劇的張力，讓觀眾可以在很短的時間裡，確認這對男女朋友彼此愛的有多深刻。但是在健康的愛情關係當中，我們並沒有那麼容易遇到撞冰山沉船的郵輪，或是往妳的戀人直衝而來的卡車。有一類情人，會習慣用為妳犧牲的方式，來展現他有多愛妳，他認為自己犧牲越多，錢花得越多，苦受得越多，就代表他有多愛妳，請各位一定要特別小心，這些用犧牲自己來示愛的人，如果他錯把犧牲當成愛，那麼他為妳犧牲了多少，在關係中也會期待妳能為他犧牲多少。事實上「犧牲是愛的其中一種表現，但不是愛的全部表現」，真正愛你的人會努力與你一起成長，認真讓提升自己各方面的能力，也能把自己給照顧好，成為在兩人關係中更可靠的存在；而不是為妳挺身幹架，在保齡球館熱舞高歌，或是為妳捨命送死。

3. 要小心那些用他個人主觀來愛妳的人：

圖為「當男人戀愛時」劇照。圖／金盞花影業提供

「你以為你欠我的是這個嗎？」女主角在接近片尾的時候，用力對男主角大吼。片中的邱澤所主演的男主角無疑是可愛的、善良的、為所愛奮不顧身的，所以才讓人如此的著迷。但其實這個男主角在表達愛時候，他的行動都是基於「我想要為她做什麼？」、而不是「她會需要我為她做點什麼？」，所以男主角每次下定決心，要為女主角做點事情的時候，我們不免都會為男主角捏一把冷汗，因為他其實沒有認真考慮到女友的感覺，從片頭的「一次一格塗滿免還」、「保齡球館浪漫示愛」、「為了支持女友達成夢想鋌而走險」、到片尾的「拼命彌補自己所犯下的錯誤！」，這些都是他想為女友做的，但多半不是女友希望他做的。

以片尾那句「你以為你欠我的是這個嗎？」為例，或許女主角真正需要的，是男主角可以誠心的致歉，為那些傷人的話，也為他的突然離開；而不是那些有形的物質補償。因此在情感關係當中，請特別留意「對方總是用他喜歡的方式來愛你」還是用「妳需要也想要的方式來愛妳」，霸道的伴侶在電影上看起來很酷，但是放在妳身邊可就一點也不好玩。

（本文出自黃柏嘉諮商心理師臉書《＃當男人戀愛時 或許你該小心用這種方式來愛妳的男人》，未經同意禁止轉載）