窮小子與富家女研發出BNT 億萬富豪家不開車不玩社群

第一次的浪漫相遇，可能是在火車上、在餐廳、在遊樂園、在帝國大廈頂樓；對研發出輝瑞BNT疫苗的BioNTech創辦人夫婦來說，他們定情於血液腫瘤科病房。

九O年代初，年輕的住院醫師吳沙忻（Uğur Şahin）遇見前來實習的醫學生圖勒奇（Özlem Türeci）。

兩個土耳其移民的孩子，一個是貧民翻身，一個是天之驕女，在相距150英里的兩個城市長大，卻因理想走到了一起。

吳沙忻四歲移民德國，父親是汽車工廠工人，他從小志願當醫生，11歲迷上免疫系統「難以置信的美麗和複雜」，期待每次進城去書店，感激圖書館員為他訂科學和數學新書，並總特地預留給他。28歲時，他以腫瘤細胞的免疫療法論文獲科隆大學（University of Cologne）的博士學位。

圖勒奇出生德國，父親是外科醫生，她從小跟著父親巡房，甚至進手術室，六歲就第一次觀摩闌尾切除手術；25歲拿到分子生物學博士，比先生還早。

天作之合：「我們嫁給了我們的領域和對方」

癌症病房是他們愛情，也是事業的起點。

見證了癌症病房的生離死別，如何找到治癒癌症的藥，成為他們共同的夢。

「雖然我們能為癌症患者做的不多，但我們在實驗室裡看見了許多有望解決這個問題的潛在技術。」圖勒奇接受TED專訪說，但他們陷在明知有望，卻無能為力的煎熬裡——因為，從實驗室到病床的距離是如此遙遠。

他們立願成為連接理想和現實的快速橋樑，與死神賽跑；她特別強調要快，「快速到患者床邊，滿足高醫療需求。」

身為免疫學者，他們深知人類免疫系統的強大，選擇開發免疫療法，以子之矛，攻子之盾。當了九年的內科與腫瘤科醫生，2000年吳沙忻從診間走進了實驗室，加入美因茨大學（University of Mainz）醫學中心的癌症和免疫學研究。

他們很快發現了大學的限制。

「在大學裡，我們顯然無法繼續開發單株抗體（monoclonal antibody，僅由單一種細胞製造出來的抗體），因為光是臨床試驗前的開發成本就要2、3,000萬歐元，因此我們決定創業，獲取資金。」吳沙忻說。

2001年，他們共同創立了Ganymed製藥公司，開發癌症抗體新藥。

隔年，他們從創業夥伴變成人生伴侶。

對於人生中最重要的一天，圖勒奇的評價是：「那天規劃得很好，婚禮很快，結束後我們跟婚禮上的客人，基本上就是我們的研究團隊，一起回實驗室，所以沒有浪費到時間。」

圖勒奇為「天作之合」做了最佳註解：「我們發現彼此的研究領域互補，因此我們嫁給了我們的領域和對方。」

從未推出產品的癌症療法小兵

卡里科成為家喻戶曉的mRNA疫苗發明人。圖為匈牙利小鎮上掛上卡里科的畫報。歐新社

2008年，他們成立了BNT，吳沙忻當執行長，圖勒奇當首席科學顧問，後任醫療長；辦公室就設在美因茨大學裡，並納入了如mRNA（信使核醣核酸）等更多元的技術，寄望能利用腫瘤基因序列，在最短時間內開發出個人化的癌症疫苗，告訴身體細胞如何製造治癒自己的藥。

製藥界的小兵，卻勇於投入在科學界還屬天方夜譚的mRNA技術，招致許多質疑。

早期實驗顯示，別說治療，身體的免疫系統將改造的mRNA當成入侵者，車還沒開到目的地就被攻擊，引起發炎反應，許多人對這項技術不屑一顧。

2013年，吳沙忻招募死守學術界邊緣的無名科學家卡里科（Katalin Kariko）加入BNT。卡里科回憶當時她還被「前同事」嘲笑，「你那家公司連網站都沒有！」（但故事的後續是，卡里科成為家喻戶曉的mRNA疫苗發明人。）

資本市場和大型製藥公司也不相信，為此，他們必須將重點放在Ganymed的新型抗癌藥物，並開發治療食管癌和胃癌的新藥。2016年，他們以14億美元（約338億台幣）賣掉公司，重心轉往BNT。

在新冠病毒出現之前，BNT只是個研發癌症療法的小兵，甚至沒推出過任何產品；但吳沙忻在美因茨大學帶領的一小群科學家，與百里外的圖賓根（Tübingen）並列mRNA研究的兩大重鎮。

2018年起，BNT開始與輝瑞合作用mRNA技術研發新型流感病毒；2019年，獲得蓋茨基金會5,500萬美元（約15.2億台幣）的投資，研發愛滋病和肺結核的療法。

一次推出20種候選mRNA疫苗

圖為德國總理梅克爾今年八月參觀位於德國馬爾堡的BioNTech工廠時，與創辦人吳沙忻擊肘，勢言共同對抗新冠肺炎蔓延。歐新社

2020年一月，吳沙忻在權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）讀到中國武漢的新型冠狀病毒；他立即意識到不對，他很快地說服妻子和董事會：全球大流行一觸即發，傳播速度可能比報告作者預期的更快。

新冠病毒基因序列公佈兩週後，BNT啟動了「光速計畫」，投入500人尋找解方。二月，吳沙忻聯絡輝瑞談疫苗合作開發。三月初，當世衛組織宣佈新冠肺炎已成全球大流行時，BNT已有20個候選mRNA疫苗正在開發中；數日後，它與輝瑞和中國復星簽署協議，進行臨床試驗和大規模生產。

為了將十年壓縮成一年，他們同步進行試驗、製造和擴展。

「這意味著在我們沒有臨床數據的時候，製造和流程開發部門就必須著手擴大量能和興建設施⋯⋯這是前所未聞的。」負責與BNT合作的輝瑞高級副總裁兼疫苗研發主管詹森（Katherin Jansen）接受美國《福布斯》（Forbes）雜誌採訪時說。

2003年的SARS，讓科學家發現了如今大名鼎鼎的「棘蛋白」；面對新冠，BNT的作戰計畫就是讓抗體與棘蛋白結合，阻止其與細胞對接，並調用T細胞作第二道防線。

BNT疫苗能刺激產生兩種T細胞，一種負責掃描，如遇任何病毒，立刻偵測並殲滅被感染的細胞，減少病原體的繁殖；另一種負責協調，確保抗體精準鎖定標靶，並調用其他的免疫大軍，幫第一種T細胞助攻。

「透過滾雪球效應，你能啟動排山倒海的免疫機制。」圖勒奇解釋。

「透過滾雪球效應，你能啟動排山倒海的免疫機制。」圖勒奇解釋。歐新社

他們在小鼠、大鼠和猴子身上進行臨床前測試，隨後刷掉16個疫苗，候選疫苗只剩四個。德國聯邦衛生部的監管機構保羅‧埃里希研究所（Paul Ehrlich Institut），僅四天便核准其四月進行臨床試驗的申請，一天內湧入1,000多名志願者報名受試。

又有三個候選疫苗出局後，BNT和輝瑞在七月針對碩果僅存的疫苗進行了大規模的第三期臨床試驗，人數超過四萬3,000人，地點橫跨美、德、巴西、阿根廷、南非和土耳其。

騎單車上班的德國百大富豪

吳沙忻說：「不要！」結果，他原先預期的八成保護力，竟開出高達90%以上的佳績。兩個信奉回教，不喝酒的夫妻煮了紅茶，以茶代酒慶祝，心中放下了大石。圖為夫婦倆今年八月等候德國總理梅克爾到訪的背影。歐新社

11月8日星期天，輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）打給吳沙忻：「你想知道數據嗎？」

吳沙忻說：「不要！」

結果，他原先預期的八成保護力，竟開出高達90%以上的佳績。兩個信奉回教，不喝酒的夫妻煮了紅茶，以茶代酒慶祝，心中放下了大石。

見證BNT的成功，白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）表示「驗證了mRNA平台」。

BNT成為第一支獲得緊急授權的mRNA新冠疫苗，並成為僅次於AZ、全球第二普遍的新冠疫苗，遍及124國，過去一年股價狂漲超過550%，市值近800億美元（約2.2兆台幣），是德意志銀行的3.7倍。

BNT成為第一支獲得緊急授權的mRNA新冠疫苗，並成為僅次於AZ、全球第二普遍的新冠疫苗，遍及124國，過去一年股價狂漲超過550%，市值近800億美元（約2.2兆台幣），是德意志銀行的3.7倍。圖為BNT疫苗製成後在比利時工廠準備包裝情形。美聯社

科學家夫妻檔一躍成為德國百大富豪，但這兩個億萬富豪和十幾歲的女兒，仍住在辦公室附近的小公寓，家裡沒電視，沒車，不上社群媒體，騎單車上班。

當TED主持人問他們，瞬間湧入的財富會不會使他們分心；圖勒奇說：「對於一家以創新為核心使命的公司來說，資金充裕從來都不是問題。因為創新真的意味著你必須投資。」

過去，公司每年或每兩年都需要募資，許多試驗必須割捨；吳沙忻，說有了充裕的資金，他們就能實現所有的夢想。

「我們現在可以擴大規模，並更快地將我們的創新帶給患者，」吳沙忻計劃繼續研發前列腺癌、卵巢癌、胰腺癌和其他癌症的mRNA癌症疫苗。「我們依舊相信個人化的mRNA癌症疫苗將帶來新的產業革命。」他告訴英國《金融時報》。

「全文轉載自未來城市(「其實，我們嫁給了研究」定情癌症病房的富家女與窮小子，如何催生BNT疫苗？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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