線上評量／60項「小大人」的隱藏特質 你中了幾項？

小大人與共依存症狀評量表

以下的問題是關於你對自己本身，對你的生活和對周遭人、事、物的感覺。當你逐一回答問題時，請務必誠實以對，但不必在每個問題上停留太久。這裡的回答不分對錯，只要依照你平時的感受自然地回答每個問題即可。

1.我每個禮拜都保有足夠的時間做自己想做的事。

2.每次跟別人互動後，我都會花很多時間自我檢討或批評自己的表現。

3.就算別人知道我的一些事情，我也不會因此難為情或感到羞愧。

4.有時候我覺得我只是在浪費時間，什麼也沒做成。

5.我還滿會照顧自己的。

6.若有人令你感到不舒服，最好不要告訴他們；說了只會造成爭端，讓每個人不開心。

7.我對於成長過程中家裡的溝通方式感到滿意。

8.有時候我不知道自己真正的感受。

9.我對於目前的感情和親密關係非常滿意。

10.我最近覺得很疲憊。

11.在成長的過程中，我的家庭常常公開地討論問題。

12.難過或生氣時，我常常還是一臉快樂的樣子。

13.回頭看我與別人的關係，我覺得這些經驗都還不錯。

14.就算有時間和金錢，我還是不敢自己一人旅遊。

15.我處理日常事務時都能獲得充足的協助。

16.我希望自己可以比現在更有成就。

17.在成長的過程中，我的家庭教我勇於表達情緒和感受。

18.我很難跟權威人士溝通（老闆、老師等等）。

19.如果我處在一個複雜不明的關係中，我可以立刻脫離它。

20.有時候我對於自己是誰、未來要做什麼感到滿困惑的。

21.我對於自己照顧自己需求的方式感到滿意。

22.我不滿意我的職業。

23.我通常都能很冷靜且坦率地處理自己的問題。

24.我大部分的時候都會壓抑真正的感受，因為我不希望傷害別人，或是讓別人以為我有哪裡不好。

25.我很少覺得人生停滯不前。

26.我不太滿意我的友誼關係。

27.當有人傷害了我，或是做出我不喜歡的事情，我可以很直接地跟他們說。

28.當好朋友或是親戚找我幫忙，儘管有時候不是很情願，我還是會答應他們。

29.我喜歡面對問題和挑戰，也很擅長找到解決方法。

30.我不喜歡我的童年時光。

31.我不會常常擔心自己的健康狀況。

32.我常常覺得沒有人真正了解我。

33.我大部分的時候感到平靜祥和。

34.我發現主動爭取自己想要的東西是很困難的事。

35.我不會讓別人利用我，占我便宜。

36.我對於身邊至少一個親密關係感到不滿。

37.做重大決定對我來說不會很困難。

38.我無法百分之百信任自己能夠應付陌生的情境。

39.我很善於察言觀色，知道何時應該大聲說出自己的想法，何時應該順著他人。

40.我希望我有多一點自由，遠離我的工作。

41.我想要的時候，就能很隨興。

42.獨處對我而言是個問題。

43.當我愛的人讓我不開心時，我可以毫無顧忌地告訴對方。

44.我手邊總是有好多事情同時進行，以至於無力妥善處理每一件事。

45.我很願意讓別人融入我的生活，並向他們展現真實的自己。

46.我太常為自己的言行舉止道歉

47.我生別人氣的時候，可以坦率地告訴對方。

48.事情總是好多，但時間永遠不夠，有時候我真希望可以拋下一切不管。

49.我對於這一生做過的事沒有什麼遺憾。

50.我總是為別人著想，太少考慮自己的需要。

51.我的人生大部分都是依自己想要的方向進行。

52.大家之所以欣賞我，是因為我總是善體人意，即便他們有時候做出令我困擾的事，我也不會生氣。

53.我對自己的性別感到自在。

54.有時候身邊親近的人所做的事會令我感到難為情。

55.我生命中一些重要人士知道「真正的我」是什麼樣子，而我不會因此難為情。

圖為《親密無能：早熟童年的隱形代價》書封，心靈工坊提供 56.我總是做好分內的工作，往往還做得更多。

57.我不覺得少了我的努力，一切就會分崩離析。

58.我常常為別人付出太多，最後總是納悶為何要這樣。

59.我對於成長過程中家人處理問題的方式感到滿意。

60.我希望我有更多可以一起玩樂的朋友。

（本文出自《親密無能：早熟童年的隱形代價》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）