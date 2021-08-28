你聽懂了嗎？貓咪發出這些聲音代表在示警

貓咪想說的話 聲音的語言

貓咪會經常彼此對話嗎？其實貓與貓之間不太會說話，牠們反而喜歡跟人對話。尤其在多貓家庭，如果仔細觀察貓咪的樣子，就會發現牠們發出的聲音，大多都是在跟貓奴說話。

「喵」＝「我在這裡！」

說到貓，我們心裡會立刻響起「喵」這個狀聲詞，但貓咪彼此之間溝通時，其實幾乎不太會發出「喵」這個聲音。

發出「喵」這個聲音，是藉著模仿人類的反應所發出的聲音。一般認為，貓跟人類有著共通且十分發達的語言表達方式。

「喵」是表現「我在這裡」的意思，用「這裡、在這裡！」這種方式，就像我們走在路上向遠方的朋友揮手、開心問候彼此的感覺。

如果像「喵喵」這樣重複好幾次，就是一種嘟囔的表現。是「看一下這裡」「我告訴你我想要什麼」的意思。通常是在提出「幫我開門」或「給我吃的」，再不然就是「更用心摸摸我」之類的積極要求時，貓咪才會發出這類的聲音，而且會一直重複叫到你聽牠說話為止。尤其是在說「幫我開門」的

時候，貓咪會用吼叫的感覺，發出長長的「喵∼∼∼」。

顫音＝「好期待」

心情好的時候也會發出特定的聲音，那就是咯咯的顫音（thrilling）或嘰嘰喳喳（chirping）的聲音。這種很有節奏感的聲音，大多都是在貓心情好的時候出現，當人做出讓貓咪滿意的行為時，貓咪也會發出這個聲音要求人多做一點。在多貓家庭，如果孩子們一直不停發出這類的聲音，就代表你讓牠們很幸福。

呼嚕聲＝「想再跟你靠近一點」

貓咪獨特的「呼嚕聲」，是狗絕對發不出來的聲音，如果親耳聽到這種聲音，可能會沉醉其中，陷入貓坑也說不定。這種低音會有節奏地重複，聽的人會覺得心靈得到療癒，也有報告指出這樣的聲音確實能夠幫助人減輕疼痛。

貓咪對飼主產生信賴感的時候，通常就會發出這個聲音，貓奴們應該都有聽過趴在自己膝蓋上的貓咪發出呼嚕聲吧。這是牠在表達無限的信賴，也想跟你再親近一點的意思。

貓在經歷生產的痛苦，或是貓生即將畫下句點的時候，也都會發出呼嚕聲。

哈氣＝「好可怕！」

貓咪感到害怕時發出的防衛性聲音，就是俗稱的「哈氣」。如果貓咪經常發出這個聲音，就表示牠非常具防衛性。圖片來源：Ingimage

另一方面，貓咪感到害怕時發出的防衛性聲音，就是俗稱的「哈氣」。當你深夜一個人走在黑漆漆的路上，感覺好像有人跟在身後，就會感到害怕並加快腳步。身體變得僵硬、脖子後方會冒冷汗，因為害怕發抖而發出的聲音，跟貓咪哈氣的行為非常像。如果貓咪經常發出這個聲音，就表示牠非常具防衛性。

低吼＝「我不會再容忍你！」

發出「低吼」就是攻擊的訊號。意思是「我已經說不要過來、不要碰我了，如果你還是不聽我的話，這就是我攻擊你之前發出的最後警告」。圖片來源：Ingimage

如果說哈氣是最低層級的防禦行為，那發出「低吼」就是攻擊的訊號。意思是「我已經說不要過來、不要碰我了，如果你還是不聽我的話，這就是我攻擊你之前發出的最後警告」。「低吼」已經超越了防衛性的訊號「哈氣」，升級到積極採取攻擊的訊號了。

如果不把這訊號當成一回事，貓就會用前腳對你使出「貓貓重擊」，會像成語「迅雷不及掩耳」那樣，在剎那間對你施展攻擊。遇到這樣的情況時，就千萬不要再去碰貓了，如果去刺激牠，只會讓自己手上留下清楚的爪痕。

貓的害怕表現，可以用3F來定義。看不到任何行動、連呼吸聲都聽不到的樣子，就是3F當中的靜止（Freezing）；接著就是逃跑（Flight）或對抗（Fight）兩者擇一，是指貓咪在靜止不動的期間，會打起精神來掌握狀況，決定是要逃跑還是攻擊。

考量到3F的行為模式，貓咪如果哈氣，其實就是發出「住手」「不要過來」的警告。千萬不要只是覺得「原來這是牠想攻擊我的意思」，可以的話最好趕快離開現場。貓咪可能隨時會對你低吼或是朝你飛撲過來，千萬不要傻傻地去刺激牠。

嘎嘎叫＝「好可惜……」

跟貓咪長時間生活在一起的人，偶爾會問說「我家的孩子有時候會磨牙齒，嘴巴開闔開闔動個不停，這是為什麼呢？」如果反問「是不是通常都在窗邊出現這種行為」時，飼主都會回答說「牠會突然看著窗外做出這個動作，該不會是牙齒有問題還是什麼奇怪的行為吧？」其實大家完全不需要擔心喔，這只是貓在表達可惜的心情而已。

碰撞牙齒發出「嘎嘎」聲，好像在說什麼的這種行為叫做「Chattering」。貓是天生的獵人，當牠們無法抓到窗外的獵物，只能盯著獵物看的時候，就會用這種方式來表達可惜。就像我們走在路上，會看著路邊那間早午餐咖啡廳櫥窗裡的美味甜點，感到惋惜一樣。

這是牠們一邊在想「我明明就很會跳」「明明可以用我平時磨尖的銳利爪子，去玩弄、捕捉那些快速移動的小蟲，現在卻只能在這邊看……」一邊發出的聲音。

千萬別誤會了。這種嘎嘎聲跟承受壓力時發出的聲音完全不一樣。貓光是看著獵物，就能夠排解天生的打獵慾望，比起給貓一個完全沒有這類刺激的無聊環境，不如讓牠們待在有一點刺激性，能夠排解這類慾望的環境比較好。

認為貓比人類單純只是一種偏見，畢竟貓可以做出這麼多種表達。比起單方面覺得牠們可愛，一個勁地只想撫摸牠們，不如好好地關心貓咪們究竟想說些什麼吧。只要積極跟貓咪溝通，你也會在不知不覺間具備理解貓語言的能力喔。

(本文摘錄自《真想暫時變成貓》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）