表白遭拒後當起對方愛情軍師 「怎麽會有這麽傻的人呢」

單相思若是美好，只是你自個兒的美好

你表白過，而對方也說了不合適，那就請回吧。有些人，到底是傻還是以為自己有用不完的青春可以浪費？這個女孩子曾經暗戀一個男生超過十年，最後落得空手而回，而今又愛上了一個不愛她的。她喜歡這個男人，可他只是把她當作好朋友，不介意她的陪伴，也喜歡找她傾訴。這天，兩個人聊著聊著的時候，她終於鼓起勇氣向他表白。聽完她的表白，他有點為難地說：「我們不合適。」

她只好假裝沒事，繼續聽他傾訴。

他告訴女孩，他喜歡了一個人，卻不敢向那個人表白，也沒打算表白，他害怕被自己喜歡的女孩拒絕。他說，與其生生被拒絕，不如藏在心裡，這樣就不會受傷害，這樣也高貴些。

這話剛說完，他卻又問她，怎樣可以打動他喜歡的那個女孩？

於是，她搖身一變，當上他的參謀，鼓勵他去追求他喜歡的那個人。

她毫無私心，只是想他快樂。

她心裡想，他說我們不合適，或許是因為我這個人太主動了，要是他喜歡的那個女孩不喜歡他，拒絕了他，讓他傷心，那麽，他也許還是會回到我身邊，然後我會改，我會努力變成他喜歡和他覺得合適的人。

怎麽會有這麽傻的人呢？

「我們不合適」就是「我沒愛上你」的同義詞，同樣是五個字，只是聽起來委婉些而已。愛就無論如何也合適，不愛就無論如何也不合適，就是這麽簡單。可是，人有時還是會自欺欺人，以為只要改變自己去遷就對方，說不定就可以變得合適，卻不肯承認所有的「不合適」幾乎都不可能扭轉過來，這樣的幻想，最後留下的只有幻滅。

每個男人喜歡的女孩子都不一樣，想要變成對方喜歡的人，這種想法也太沒自信了。假如你不是這個男人喜歡的類型，難道你要為他改變嗎？即使你願意改變，你也做不到，你怎麽可能成為別人呢？要成為別人才能夠被愛，也太卑微了。

人只能夠成為自己喜歡的人。從今以後，你曾經暗戀和單戀的那個人喜歡什麽人，愛上什麽人，有沒有受傷害，都跟你無關了。

暗戀也好，單戀也好，給自己設一個期限吧，期限到了就收手，不收手只會一直卑微下去。假如這份卑微能夠開花結果也就算了，可惜，卑微多半是感動不了對方的，翻山越嶺，長歌當哭，到頭來，只是感動了自己，只能聽到自己的回音。

何況，你都表白過了。

你表白過，而對方也說了不合適，那就請回吧。

有些男人並不值得你的一往情深，他不會成為你真正的朋友，他只是找個人聽他說話，只是享受崇拜，只是寂寞的時候想找個女孩子曖昧，或者找個女孩子告訴他怎樣去追求別的女孩子。

這個人說你不合適，難道就沒有覺得合適的人嗎？沒有就沒有吧，請再也不要為那些對你沒意思的人蹉跎歲月，你所浪費的每一年、每一天、每一分、每一秒，都是從你一生的日子中扣減的。

你一個人也可以過得很好，但是，你知道，那只是自我安慰，那肯定不會是你最想要的結局。

有個人陪你走人生的路，那多好啊。

有個人陪你回家吃飯，有個人被你欺負，有個人生死相許，那多好啊。

如果可以，為什麽要孤單呢？但你必須是我愛也愛我的人。

有一天，在合適的時候，你會遇到一個合適的人，兩個人一起就是這麽自然的事，哪裡會需要你一個人紅著臉、顫抖著去表白呢？又怎會要你苦澀地鼓勵他去追求別人那麽荒謬呢？

圖為《當你夠強大，才能活成自己喜歡的樣子》書封。皇冠出版社提供 青春太匆匆，沒有時間耗在一個不愛你的人身上。單相思若是美好，只是你自個兒的美好，也只是你自個兒的甜蜜與蒼涼。四顧無人，為什麽要留下呢？你是在留戀自己的留戀嗎？

青春也有黃昏，再怎麽漫長的單相思和暗戀，也總得有個歸期。遠方車站傳來了鐘聲，天色已晚，列車要開了，你也該走了，這鐘聲為你而鳴，你明明是聽到了，別再假裝聽不到。

（本文出自《當你夠強大，才能活成自己喜歡的樣子》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）