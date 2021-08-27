為何靈異經驗中常出現橋梁？原來有這層含義

這個例子說明，一個靈視經驗是如何在個人的生活與超個人的權威之間，建立起有意義的連結，並對未來產生有益的影響。

有意義的連結可以看成是在已知與未知之間、在日常事件與無時間事件之間的一座橋梁；而在年輕女孩的經驗中，雙重形式的橋梁形成了一種奇異的巧合；不只這靈視出現在橋上，還有另一座「寬寬的光束」形成的橋梁將大地與天空連接了起來。

在「靈異」經驗中，頻頻出現橋梁這個主題。在以下來信中，扮演了相當角色的橋梁，或許有助於闡明這種意象。

有個女人夢見自己站在橋上，看見一個男人在水裡垂死掙扎。當天晚上，她就接到她父親溺水而亡的消息。

一個住在英國的瑞士年輕姑娘，在某個晚上兩次夢見自己走在蘇黎世車站的月台橋上。一個女性向她走來，非常激動地對她說，她父親發生了交通事故，她必須馬上回家。事實上，她的父親12年前就去世了，然而，五個星期後，她的母親出了嚴重的車禍。

一名生活在瑞士索洛圖恩（Solothurn）的女孩，夢見在蘇黎世的車站月台橋上遇見她的表親。表親告訴她，他們的祖母去世了。第二天早晨，她收到了死亡通知書。

有個母親夢見自己帶著三個孩子（最大的五歲）來到了鄉下，一起走過一座小橋，周圍的風景清晰可見。他們都穿著黑衣，表情哀傷。大約七個月以後，最小的孩子死了。說來奇怪，不久以後，這位母親搬到了伯恩州的某個區，這裡的一景一物都與夢中小橋的風景分毫不差。

一個婦女夢見自己正試圖蕩過一座高高的橋墩，但沒有成功。橋的另一邊，站著她的母親：「她親切地向我揮手讓我回去—還不是時候⋯⋯」幾個月後，這位婦女生了一場大病，「但我知道，」她補充道：「時間還沒有到。」

一個老人這樣寫著：61年前的一個深夜，當時我才17歲。將近午夜11點的時候，我跨過一座鋪著木頭的老橋。當我走到兩公尺多的時候，橋突然被一團黃綠光淹沒了，而從光中來了一支飄浮著的送葬隊，完全不著地。整個隊伍把橋擠得滿滿的，而我看到的每一個東西都是如此清清楚楚，像是看電影一樣。好不容易我才走到橋的另外一端，而同時，一切又恢復了黑暗，幽靈全消失了。我必須強調一點，那時還沒有電燈，至少我們村子裡沒有。整條路是伸手不見五指的。任何人都會想得到，我當時是徹底被幽靈嚇壞了—這種恐怖的感覺我形容不來。沒有人，甚至無線電收音機裡為我們上課的博學教授，都無法繼續讓我相信這世界上沒有鬼，因為我當時的神智完全清醒，一切就像白天一樣一清二楚。這顯然就是個事實。

來信中大部分跟橋有關的經驗顯示，橋代表從這個世界到另一個世界的過渡，經常是與死亡有關。橋是個象徵，代表著「此處與他處」的連結、當下與永恆的連結，或者用心理學術語來說，代表著意識與無意識之間的連結。巴塞爾女孩所描述的心不在焉，相當於意識的減弱。在她出現靈視那一刻，可以說，她正站在一座「橋」上，連結著意識與無意識的橋。她以半睜開的眼睛面對著現實的世界：眼睛轉向「內在」而到達「彼岸」的世界。這些半意識的過渡狀態，是典型的「超感」（suprasensuous）體驗。

圖為《幽靈．死亡．夢境》書封。心靈工坊提供 容我介紹靈視經驗帶來正面影響的最後一個例子，是一名婦女的來信。她以簡單的文字這麼說著：那是個美好的夜晚，我向窗外望去，看到了滿天的星輝。我可以清楚地看到山下的整個村莊。突然，在朝向山邊鄰居的農舍旁，我看到一位大天使站在那裡。祂幾乎和房子一樣高。清晨，我們聽說，一個小男嬰午夜時來到這個世界，但到了凌晨三點就夭折了。孩子的母親一開始悲痛欲絕，但當我告訴她，我如何知道那天晚上她和她的孩子其實都是受到了天使的照護，她就寬慰了。

在這個經驗中，天使（希臘文angelos 是信使的意思）代表著連結有時限世界與無時限世界之間的橋梁，而在這例子裡，這連結也帶來了意義和安慰。

（本文出自《幽靈．死亡．夢境》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）